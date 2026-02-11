Разделы

Boston Dynamics BigDog AlphaDog

Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.02.2026 Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой 1
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 1
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 1
17.02.2021 Почему все говорят о роботах Boston Dynamics? 1
10.12.2020 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет 1
20.12.2016 Российский дизайнер создал гигантского человекоподобного робота. Видео 1
23.12.2015 В Рождество - на роботах! 1
01.04.2014 Роботы-мамонты рвутся в бой! 1
16.12.2013 Google купил разработчика военных роботов. ВИДЕО 1
07.10.2013 Робот-кошка впечатляет «живым» бегом 1
05.03.2013 Рука вместо головы: робот BigDog научился разгребать завалы 3
26.11.2012 Фукусиму будут исследовать роботы-собаки 1
13.09.2012 Беспилотник-камикадзе: легкий и страшный 1
13.09.2012 Робот-мул стал послушным 1
12.09.2012 Alphadog сбивается в стада 1
10.04.2012 Гуманоидный робот-рабочий: новый конкурс DARPA 1
20.03.2012 Беспилотники будут управляться жестами 1
13.03.2012 На кораблях появятся "железные" пожарные 1
11.03.2012 Робот-гепард поставил рекорд скорости 1
21.02.2012 Проект "Аватар": DARPA выделяет 7 млн долл. на робосолдат 1
13.02.2012 Робота-мула выпустили на волю 2
30.11.2011 Американский робот-мул: много шума из ничего 1
11.11.2011 Роботозоопарк для Афганистана: на очереди "блоха" 1
07.11.2011 Солдатскую форму проверят на роботе-спортсмене 1
05.10.2011 Как военные издевались над роботом-мулом. ВИДЕО 4
24.05.2011 Беспилотный робот-трансформер: где не проползет, там перелетит 1
11.04.2011 Эвакуация раненых с поля боя станет автоматической 1
02.03.2011 DARPA создает робота-гепарда 1

Публикаций - 28, упоминаний - 34

Boston Dynamics и организации, системы, технологии, персоны:

Boston Dynamics 42 18
Sony 6641 3
Xiaomi 2028 2
Google LLC 12338 2
Unitree Robotics 15 1
DEEP Robotics 4 1
KEYi Tech 2 1
Microsoft Corporation 25332 1
Meta Platforms - Facebook 4552 1
HP Inc. 5771 1
Toshiba Corporation 2957 1
Adobe Systems 1574 1
Blizzard Entertainment 334 1
Nvidia Corp 3777 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 1
LIG Group - Ghost Robotics 2 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8305 1
Hyundai Motor Company 422 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 1
SoftBank Group 273 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
Lockheed Martin 767 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 625 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 32 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 26
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3363 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 5
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 3
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 36 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 343 1
Док-станция - Docking station 547 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Микрофон - Microphone 2704 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1962 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 282 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1050 1
Манипулятор - Manipulator 354 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
Линейный ускоритель - Linear accelerator 76 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 131 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 1
Microsoft Dynamics 1185 13
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
Xiaomi Cyberdog - серия собак-роботов 2 2
Google Android 14817 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
LG RoboSense 6 1
OpenAI - ChatGPT 579 1
Boston Dynamics - Spot Робособака 1 1
KEYi TECH - PetBot Loona 1 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
Google YouTube - Видеохостинг 2917 1
Apple iOS 8320 1
Linux OS 11019 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 798 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Allied Telesis - SwitchBlade 15 1
Булгаров Виталий 1 1
Papanikolopoulos Nikolaos - Папаниколопоулос Николаос 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 419 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Euisun Chung - Исон Чонг 1 1
Edsinger Aaron - Эдсингер Аарон 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 15
Земля - планета Солнечной системы 10693 5
Россия - РФ - Российская федерация 158352 4
Япония 13567 3
Южная Корея - Республика 6879 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Китай - Шанхай 811 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
США - Массачусетс 514 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
США - Миннесота 196 1
США - Массачусетс - Уолтем 6 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 13
Зоология - наука о животных 2792 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 1
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 219 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Галлий - Gallium - химический элемент 350 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
Образование в России 2567 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Bloomberg 1554 1
NYT - The New York Times 1091 1
N+1 - Издание 181 1
CNews Инноваторы 39 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 4
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
МГУ - НИИ Механики 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
Future Tech Korea - Korea Future Technology 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
