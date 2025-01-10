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Правительство Москвы Госинспекция по недвижимости Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

Госинспекция по недвижимости осуществляет региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, мероприятия по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения, контроль за соблюдением требований к размещению сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, муниципальный земельный контроль на территории города Москвы, выполняет полномочия собственника в части осуществления мероприятий по контролю за использованием земель, находящихся в собственности города Москвы и государственная собственность на которые не разграничена, и объектов нежилого фонда, а также организации их охраны в целях предотвращения и пресечения самовольного занятия и незаконного использования.


10.01.2025 В 2024 г. горожане более 8,5 тыс. раз воспользовались Telegram-ботом «Самострой.net» 1
27.08.2024 В Москве искусственный интеллект помогает контролировать законность использования земель и пресекать самострой на этапе строительства 2
02.08.2024 Более 3000 обращений поступили в чат-бот «Самострой.net» с начала 2024 года 1
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 1
06.05.2024 Чат-бот «Самострой.net» помогает жителям проверить постройки на признаки самовольного строительства 1
06.05.2024 В I квартале 2024 г. в чат-бот «Свободный доступ» поступило 149 обращений о незаконных ограждениях 2
08.04.2024 С помощью искусственного интеллекта в Москве выявили более 200 имущественно-земельных нарушений 2
09.01.2024 Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов 2
26.10.2023 Нейросети помогли обнаружить более 800 признаков земельно-имущественных нарушений с начала 2023 года 1
14.08.2023 За два года чат-бот для проверки признаков самостроя обработал свыше 8000 запросов от горожан 1
02.06.2023 Жители ЦАО стали самыми активными пользователями чат-бота «Свободный доступ» 1
05.05.2023 На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-экскурсия по отреставрированным объектам культурного наследия 1
27.04.2023 Госинспекция по недвижимости и «Циан» начнут сотрудничество по борьбе с самостроем 2
21.02.2023 В Москве начали использовать нейросети для контроля состояния дорог 1
10.01.2023 Чат-бот «Самострой.net» обработал более 7000 запросов от жителей 1
09.01.2023 В чат-бот «Свободный доступ» обратились более 1300 горожан 1
14.11.2022 В Москве создана цифровая экосистема взаимодействия жителей и города 1
27.07.2022 С начала 2022 г. более 65% столичных инспекторов прошли обучение на VR-тренажерах 1
26.07.2022 Квадрокоптеры зафиксировали свыше 230 земельных нарушений на востоке столицы с начала 2022 года 2
19.07.2022 Спутниковые снимки будут использовать для контроля за городским имуществом 1
15.07.2022 Москвичи проверили законность объектов недвижимости через чат-бот «Самострой.net» более 5700 раз 1
25.05.2022 С 2022 г. нейросети проанализировали почти 674 тыс. фотографий на предмет земельно-имущественных нарушений 2
31.03.2022 Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках 3
18.02.2022 Почти 5000 раз горожане воспользовались чат-ботом «Самострой.net» 1
28.01.2022 Об экономике и не только: сервис видеоконсультаций на портале мэра Москвы расширяет возможности 1
15.01.2021 Решения хакатона «Лидеры цифровой трансформации» успешно прошли тестирование в правительстве Москвы 1
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 1
29.09.2015 Портал открытых данных Москвы опубликовал график приема горожан столичными департаментами 1

Публикаций - 28, упоминаний - 37

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 51 1
Ракурс НПФ 160 1
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 1
Boston Dynamics 39 1
Xiaomi 1732 1
Unitree Robotics 7 1
Sony 6544 1
ДОК 828 1
DEEP Robotics 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 16 1
Мэрии муниципального образования города Черкесска 1 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 38 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
Администрация города Иваново 2 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 11
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 9
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 4
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