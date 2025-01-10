Правительство Москвы Госинспекция по недвижимости Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
Госинспекция по недвижимости осуществляет региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, мероприятия по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения, контроль за соблюдением требований к размещению сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, муниципальный земельный контроль на территории города Москвы, выполняет полномочия собственника в части осуществления мероприятий по контролю за использованием земель, находящихся в собственности города Москвы и государственная собственность на которые не разграничена, и объектов нежилого фонда, а также организации их охраны в целях предотвращения и пресечения самовольного занятия и незаконного использования.
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