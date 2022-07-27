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С начала 2022 г. более 65% столичных инспекторов прошли обучение на VR-тренажерах

Инспекторам Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, с 2021 г. доступен VR-тренажер, с помощью которого они совершенствуют навыки контроля за городскими объектами. Участники курса виртуально обследуют четыре локации: магазин, бизнес-центр, кафе и промзону, проходят определенные сценарии, выявляют нарушения и определяют пути для их устранения. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по недвижимости.

«В рамках обучения каждый участник должен пройти не менее двух локаций. Сценарии предполагают измерение параметров обследуемого объекта, изучение имеющейся документации, выявление нарушения, выбор дальнейших действий в рамках законодательства, общение с собственниками и арендаторами. За первое полугодие c помощью VR-технологий уже более 65% служащих Госинспекции по недвижимости смогли проверить свои профессиональные навыки и повысить уровень компетенций», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По аналогии с виртуальными играми, пользователи могут использовать различные инструменты: планшет для фотофиксации внешнего вида объекта, дальномер для замера его площади, квадрокоптер для обследования труднодоступной территории. Кроме того, при прохождении программы инспектор встречает на объектах виртуальных персонажей: например, управляющего бизнес-центра или сотрудника магазина. Это позволяет более эффективно отрабатывать профессиональные навыки.

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Специальные VR-тренажеры были разработаны по инициативе Госинспекции по недвижимости в Московском городском университете управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова в 2021 г.

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