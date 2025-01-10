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Бобров Иван



10.01.2025 В 2024 г. горожане более 8,5 тыс. раз воспользовались Telegram-ботом «Самострой.net» 1
27.08.2024 В Москве искусственный интеллект помогает контролировать законность использования земель и пресекать самострой на этапе строительства 1
02.08.2024 Более 3000 обращений поступили в чат-бот «Самострой.net» с начала 2024 года 1
06.05.2024 Чат-бот «Самострой.net» помогает жителям проверить постройки на признаки самовольного строительства 1
06.05.2024 В I квартале 2024 г. в чат-бот «Свободный доступ» поступило 149 обращений о незаконных ограждениях 1
08.04.2024 С помощью искусственного интеллекта в Москве выявили более 200 имущественно-земельных нарушений 1
09.01.2024 Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов 1
26.10.2023 Нейросети помогли обнаружить более 800 признаков земельно-имущественных нарушений с начала 2023 года 1
14.08.2023 За два года чат-бот для проверки признаков самостроя обработал свыше 8000 запросов от горожан 1
02.06.2023 Жители ЦАО стали самыми активными пользователями чат-бота «Свободный доступ» 1
05.05.2023 На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-экскурсия по отреставрированным объектам культурного наследия 1
27.04.2023 Госинспекция по недвижимости и «Циан» начнут сотрудничество по борьбе с самостроем 1
10.01.2023 Чат-бот «Самострой.net» обработал более 7000 запросов от жителей 1
09.01.2023 В чат-бот «Свободный доступ» обратились более 1300 горожан 1
27.07.2022 С начала 2022 г. более 65% столичных инспекторов прошли обучение на VR-тренажерах 1
26.07.2022 Квадрокоптеры зафиксировали свыше 230 земельных нарушений на востоке столицы с начала 2022 года 1
19.07.2022 Спутниковые снимки будут использовать для контроля за городским имуществом 1
15.07.2022 Москвичи проверили законность объектов недвижимости через чат-бот «Самострой.net» более 5700 раз 1
25.05.2022 С 2022 г. нейросети проанализировали почти 674 тыс. фотографий на предмет земельно-имущественных нарушений 1
31.03.2022 Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках 1
02.12.2021 17% малых компаний не знали, что могут рассчитывать на господдержку за ноябрьский локдаун 1
25.08.2021 Аналитика «Бухсофт»: зарплаты сотрудников малого бизнеса сократились на 3,5 тыс. рублей за последние 3 месяца 1
28.11.2014 Системы для работы с клиентами – локомотив SaaS 1
28.11.2014 Как совместить преимущества частного и публичного облаков? 1
19.11.2014 Заказчики облаков «потеряли страх» 1
30.10.2014 Каждая вторая компания использует SaaS на общекорпоративном уровне 1
15.01.2008 Microsoft Office 2007: количество обращений в службу поддержки возросло на 55% 1
29.11.2000 Представительство Microsoft анонсировало изменения в кадровом составе верхнего звена 2

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Бобров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 11
Microsoft Corporation 24625 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
SAP SE 5277 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Oracle Corporation 6688 1
Крок - Croc 1777 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Salesforce.com 427 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Canalys 231 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Мегаплан 76 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Google LLC 11775 1
RightScale 8 1
DeloHost - ДелоХост 1 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Qsoft - Кьюсофт 22 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
ASoft - АСофт 10 1
Цифра ГК 2426 1
Парадигма 151 1
Стек Софт 31 1
RisghtScale 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Актион ГК 17 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Mailbrand - МейлБрэнд 5 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 20
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 150 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Самострой.net 7 6
Microsoft Office 3734 2
Актион МЦФЭР - БухСофт 6 2
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Exchange 1714 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Qsoft amoCRM 107 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Office 2007 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Infobox - InfoboxCloud 3 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Terrasoft CRM 25 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Головин Дмитрий 33 2
Ефимов Владимир 144 2
Березин Максим 112 1
Токовинин Михаил 4 1
Бейлезон Олег 32 1
Бадаев Алексей 23 1
Севастьянов Алексей 25 1
Фаробин Ярослав 3 1
Трухин Юрий 2 1
Палладин Алексей 10 1
Ясиновская Юлия 16 1
Сичкарь Сергей 5 1
Атрепьев Григорий 27 1
Пруцскова Ксения 2 1
Григорьев Дмитрий 21 1
Емельянов Алексей 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 20
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Канада 4881 1
Великобритания - Лондон 2386 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Европа Западная 1481 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Азия Восточная 169 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 143 1
Москва - ВАО - Восточный административный округ 9 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 15
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 117 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
IDC - International Data Corporation 4910 3
Gartner - Гартнер 3556 2
Forrester Research 821 2
Forrester Consulting 26 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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