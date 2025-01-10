Бобров Иван
Бобров Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
|Актион ГК 17 2
|КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
|ЦИАН - CIAN 131 1
|Mailbrand - МейлБрэнд 5 1
|Головин Дмитрий 33 2
|Ефимов Владимир 144 2
|Березин Максим 112 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Бадаев Алексей 23 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Фаробин Ярослав 3 1
|Трухин Юрий 2 1
|Палладин Алексей 10 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Сичкарь Сергей 5 1
|Атрепьев Григорий 27 1
|Пруцскова Ксения 2 1
|Григорьев Дмитрий 21 1
|Емельянов Алексей 10 1
|IDC - International Data Corporation 4910 3
|Gartner - Гартнер 3556 2
|Forrester Research 821 2
|Forrester Consulting 26 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
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