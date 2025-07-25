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Количество пользователей чат-бота «Самострой.net» увеличилось в 1,4 раза

С января по июнь 2025 г. сервис обработал свыше 5,4 тыс. запросов жителей и гостей столицы о законности размещения капитальных объектов и правомерности начала строительных работ. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по недвижимости.

Чат-бот «Самострой.net» был запущен Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы в августе 2021 г. На протяжении порядка четырех лет чат-бот «Самострой.net» помогает горожанам узнавать информацию о наличии признаков самовольного строительства на территории Москвы. При этом интерес к онлайн-помощнику только растет – за полгода сервис обработал почти на 40% больше запросов, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

«С января по июнь в чат-бот поступило 5463 обращения – более чем в половине случаев признаки нарушений при размещении капитальных зданий и сооружений и начале строительства были подтверждены. Самыми активными пользователями стали жители ЦАО, ЮВАО и ТиНАО», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

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Глава инспекции добавил, что база данных чат-бота об объектах капитального строительства с признаками самостроя регулярно обновляется, поэтому сервис предоставляет актуальную информацию по запросам.

Для активации чат-бота «Самострой.net» необходимо нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта, уточнить который можно онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра.

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