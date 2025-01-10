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Правительство Москвы Госинспекция по недвижимости Самострой.net


Сервис «Самострой.net» создан для проверки объектов на наличие или отсутствие признаков самовольного строительства. Он был запущен в августе 2021 года.


10.01.2025 В 2024 г. горожане более 8,5 тыс. раз воспользовались Telegram-ботом «Самострой.net» 1
02.08.2024 Более 3000 обращений поступили в чат-бот «Самострой.net» с начала 2024 года 1
06.05.2024 Чат-бот «Самострой.net» помогает жителям проверить постройки на признаки самовольного строительства 1
14.08.2023 За два года чат-бот для проверки признаков самостроя обработал свыше 8000 запросов от горожан 1
10.01.2023 Чат-бот «Самострой.net» обработал более 7000 запросов от жителей 1
15.07.2022 Москвичи проверили законность объектов недвижимости через чат-бот «Самострой.net» более 5700 раз 2
18.02.2022 Почти 5000 раз горожане воспользовались чат-ботом «Самострой.net» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 7
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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