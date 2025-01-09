Москва Новая Москва ТиНАО объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов)
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Ликсутов Максим 113 5
|Собянин Сергей 381 5
|Сергунина Наталья 368 3
|Ломтев Сергей 2 2
|Кох Дмитрий 11 2
|Тарасов Виталий 39 2
|Гарбузов Анатолий 46 2
|Латыпов Роман 9 1
|Калинин Алексей 65 1
|Калинин Александр 154 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Тенишев Андрей 15 1
|Лифшиц Евгений 11 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Бутурлин Иван 25 1
|Файнблит Татьяна 2 1
|Боим Анна 11 1
|Воронова Дарья 8 1
|Козлов Евгений 34 1
|Гаман Максим 18 1
|Цветов Дмитрий 3 1
|Пищелко Александр 12 1
|Фролов Борис 30 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Кульков Антон 1 1
|Слободчиков Антон 3 1
|Шарапов Дмитрий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Руспрофайл 3 1
|Чудо техники 60 1
|Говорит Москва - радиостанция 23 1
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