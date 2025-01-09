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Москва Новая Москва ТиНАО объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов)

Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов)


09.01.2025 Три промышленных технопарка построили в 2024 г. по городской программе 1
27.11.2024 Анатолий Гарбузов: Разработчик газоаналитических систем локализует производство в промышленном парке Сенькино 1
12.08.2024 ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года 1
12.07.2024 UserGate на защите ИТ-инфраструктуры государственного учреждения 1
10.07.2024 От стопки журналов до автомобилей: в первом полугодии 2024 года специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тысячи заявок горожан 1
27.06.2024 В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий 1
19.06.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Подмосковье и ТиНАО 1
13.05.2024 Более 16 тыс. рабочих мест появится на современных производствах благодаря городской программе 1
29.03.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Ясенево» на электронные путевые листы 1
29.03.2024 Жителей Подмосковья и ТиНАО подключили к гигабитным интернет-скоростям 1
26.02.2024 «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы 1
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» 1
23.03.2023 В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации 1
20.10.2022 Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет 1
25.07.2022 На «Госуслугах» открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании 1
01.06.2022 Более 6 млн вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» 1
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве 1
14.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве 1
12.01.2022 ГК «А101» и «Яндекс.аренда» начали сотрудничество в сфере долгосрочной аренды жилья 1
29.12.2021 Суперсервис на портале мэра Москвы поможет участникам программы реновации докупить квадратные метры 1
15.12.2021 «А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 1
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн 1
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1
27.01.2020 ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand 1
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1
07.02.2017 Городской агрегатор по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» заработал по всей Москве 1
20.11.2015 Столичные власти представили первые электронные сервисы для иностранных граждан 1
17.11.2015 90% рынка фиксированного ШПД в Москве делят 5 операторов 1
13.10.2015 На московском портале открытых данных опубликована информация о продовольственных магазинах 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 4
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 2
МегаФон 8805 2
Ростелеком 9700 1
Крок - Croc 1777 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Технопром Инновационная корпорация 44 1
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 1
Лансис 2 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 21 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Расчетные решения АО 24 1
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Агентство Интеграций 2 1
Legrand 77 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 3
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 3
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
LEGO 244 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Наукоград - технопарк 134 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Земельный банк 16 1
101Hotels.com 456 1
Байтик - Детский технопарк 6 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 6
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 4
Мосгортранс ГУП 120 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 6 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 3 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 15
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Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 121 2
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 20 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
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Оцифровка - Digitization 4540 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
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Умные платформы 1682 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 7
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 24 4
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Apple iPhone 6 4862 2
Правительство Москвы - Наш город 103 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
MasterCard Maestro 155 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 37 1
А101 Бизнес 4 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Яндекс.Аренда 18 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple Pay 489 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 14 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
UserGate C - серия межсетевых экранов 5 1
Ликсутов Максим 113 5
Собянин Сергей 381 5
Сергунина Наталья 368 3
Ломтев Сергей 2 2
Кох Дмитрий 11 2
Тарасов Виталий 39 2
Гарбузов Анатолий 46 2
Латыпов Роман 9 1
Калинин Алексей 65 1
Калинин Александр 154 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Тенишев Андрей 15 1
Лифшиц Евгений 11 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Бутурлин Иван 25 1
Файнблит Татьяна 2 1
Боим Анна 11 1
Воронова Дарья 8 1
Козлов Евгений 34 1
Гаман Максим 18 1
Цветов Дмитрий 3 1
Пищелко Александр 12 1
Фролов Борис 30 1
Овчинский Владислав 228 1
Кульков Антон 1 1
Слободчиков Антон 3 1
Шарапов Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 28
Россия - РФ - Российская федерация 144197 11
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 5
Москва - Новая Москва - Большая Москва 74 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Москва - Новомосковск - Щербинка 34 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Германия - Берлин 715 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 21 1
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Москва - САО - Молжаниновский район 16 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 12
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Аренда 2416 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 12 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Руспрофайл 3 1
Чудо техники 60 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 22 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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