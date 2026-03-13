Разделы

Файнблит Татьяна


СОБЫТИЯ


13.03.2026 «Домиленд» запускает подписку на сценарии управления зданием 1
06.07.2022 ГК «А101» тестирует ИТ-систему контроля работы коммунальных служб 1
15.12.2021 «А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Файнблит Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 26 1
HubEx - Смарт-Сервис 5 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 64 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58158 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12383 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11402 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5188 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5770 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12425 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2068 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 80 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13188 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 234 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4761 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7742 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17328 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1164 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 418 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 347 1
А101 Бизнес 4 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3472 1
Apple - App Store 3028 1
Apple Pay 508 1
Воронова Дарья 12 1
Середа Антон 1 1
Богомолова Мария 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46324 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 159504 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5366 2
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 18 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55438 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6341 1
Аренда 2591 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 647 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2998 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6539 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1087 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 1
