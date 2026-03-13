Получите все материалы CNews по ключевому слову
Файнблит Татьяна
СОБЫТИЯ
|13.03.2026
|«Домиленд» запускает подписку на сценарии управления зданием 1
|06.07.2022
|ГК «А101» тестирует ИТ-систему контроля работы коммунальных служб 1
|15.12.2021
|«А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса 1
|Воронова Дарья 12 1
|Середа Антон 1 1
|Богомолова Мария 3 1
