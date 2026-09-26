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HubEx Смарт-Сервис
ООО «СМАРТ-СЕРВИС» — российский разработчик программного обеспечения. Основные продукты компании: FSM-платформа управления мобильными сотрудниками и автоматизации сервисных процессов HubEx и облачное решение для создания электронных визиток MyQRcards.
СОБЫТИЯ
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HubEx и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1756 1
|А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 79 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
|Microsoft Office 4213 1
|Apple Pay 522 1
|Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
|Apple iPhone 6 4860 1
|HubEx - MyQRcards 2 1
|Балякин Андрей 17 3
|Кочанов Дмитрий 21 1
|Логинов Иван 1 1
|Файнблит Татьяна 7 1
|Середа Антон 1 1
|Богомолова Мария 3 1
|Клемешов Максим 1 1
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