Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201845
ИКТ 15663
Организации 11865
Ведомства 1510
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27089
Персоны 88106
География 3138
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

HubEx Смарт-Сервис

HubEx - Смарт-Сервис

ООО «СМАРТ-СЕРВИС» — российский разработчик программного обеспечения. Основные продукты компании: FSM-платформа управления мобильными сотрудниками и автоматизации сервисных процессов HubEx и облачное решение для создания электронных визиток MyQRcards.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.09.2026 У российского ПО для станкостроения нашлось 16 «белых пятен» 1
18.04.2023 Андрей Балякин, HubEx: Автоматизация в 2 раза повышает эффективность и сокращает затраты сервисной компании 1
09.11.2022 MyQRcards выпустил прозрачные и металлические NFC карты-визитки 3
29.08.2022 Российская FSM-платформа HubEx запустила функционал по управлению коммерческой недвижимостью 4
06.07.2022 ГК «А101» тестирует ИТ-систему контроля работы коммунальных служб 1
13.01.2020 «Корус консалтинг» дополнил платформой Hubex линейку решений для управления сервисом 3

Публикаций - 6, упоминаний - 13

HubEx и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1502 1
Эремекс - Eremex 17 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1756 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 79 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13110 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2304 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26277 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24694 3
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 46 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54647 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2354 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18324 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9380 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27100 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3220 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12416 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 231 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8734 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26778 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1283 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1207 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14091 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3283 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10146 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1149 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1090 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9569 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7364 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33873 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8376 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1067 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7858 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11926 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29872 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13002 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8883 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4551 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2530 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3804 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 378 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14127 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 760 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 727 1
Microsoft Office 4213 1
Apple Pay 522 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
Apple iPhone 6 4860 1
HubEx - MyQRcards 2 1
Балякин Андрей 17 3
Кочанов Дмитрий 21 1
Логинов Иван 1 1
Файнблит Татьяна 7 1
Середа Антон 1 1
Богомолова Мария 3 1
Клемешов Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168057 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19731 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1823 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14851 1
Европа 25018 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47994 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7922 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11932 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58326 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4001 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8156 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1686 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27597 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 150 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6667 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10972 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 453 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53998 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18350 1
Паспорт - Паспортные данные 2882 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5562 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1511 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2076 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8557 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 404 1
Ботаника - Растения - Plantae 1176 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 639 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8665 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475059, в очереди разбора - 724716.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще