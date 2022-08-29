Российская FSM-платформа HubEx запустила функционал по управлению коммерческой недвижимостью

У отечественной FSM-платформы HubEx появилась CAFM-конфигурация для управления коммерческой недвижимостью. Новый ИТ-продукт предназначен для автоматизации управления бизнес-центрами, торговыми комплексами и апартаментами. Решение переводит в цифру большинство рутинных сервисных процессов, снижает операционные издержки и предоставляет арендаторам премиальный уровень сервиса.

Разработчик платформы HubEx — компания «Смарт-сервис» — участник рынка FSM (Field Service Management) в России. FSM-системы предназначены для управления мобильными сотрудниками и используются для автоматизации процессов сервисного обслуживания. Несмотря на невысокую степень цифровизации этой сферы, к вендору регулярно поступают запросы по расширению области применения продукта. Конфигурация решения под задачи коммерческой недвижимости появилась по инициативе самих игроков этого рынка.

Новый продукт относится к системе класса CAFM (Computer Aided Facilities Management, что в переводе — информационная система управления Фэсилити Менеджмент). Решение позволяет: управлять заявками арендаторов (ремонт, клининг, устранение различных неполадок), организовывать процессы обслуживания инженерных систем, контролировать работу подрядчиков и управлять работой внутренних служб эксплуатации зданий и сооружений. Обращение, поданное через мобильное приложение HubEx, портал или электронные шильды офисов арендаторов, может быть привязано к точному местоположению проблемы на плане бизнес-центра или торгового комплекса. Таким образом, минимизируются временные затраты на поиск места оказания услуг или точки устранения неисправностей.

HubEx.CAFM – обслуживание и эксплуатация недвижимости» автоматизирует планирование и контроль выполнения регулярных осмотров и профилактических ремонтов службой эксплуатации. Система сама настраивает периодичность создания плановых заявок в соответствии с графиками обслуживания конкретного оборудования и назначает исполнителя. Также автоматически формируются аналитические отчеты, благодаря которым можно контролировать деятельность и собственных сотрудников, и сторонних подрядчиков – по противопожарным, охранным и другим специальным системам.

В ходе выполнения заявок программа обеспечивает контроль через различные механизмы: геолокацию, чек-листы, фото- и видеофиксацию, исполнение контрольных точек и др. Сам процесс можно настроить так, чтобы система контролировала качество оказанной услуги, сроки ее выполнения по SLA и собирала отчетность от исполнителя работ в электронном виде. Наличие электронной фиксации особенно пригодится в случае проверок контролирующими органами как доказательство того, что необходимое обслуживание было произведено своевременно.

Новые возможности HubEx ориентированы преимущественно на бизнес-центры, торговые комплексы и промышленные объекты, где много потребностей, связанных с предоставлением оперативного качественного сервиса. Особенно это актуально сейчас, когда наблюдается отток арендаторов из числа зарубежных компаний, и высокий уровень услуг – важное конкурентное преимущество. FSM-система призвана повысить эффективность в управлении не только бизнес-центрами и объектами розничного ритейла, но и апарт-отелями, гостиничными зданиями.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

Кроме того, функционал фиксации заявок на планах помещений, добавленный в последней версии системы HubEx, нашел активное применение на крупных производственных предприятиях, в цехах и при обслуживании заводских площадей. Найти и устранить место возникновения проблемы без навигации внутри зданий здесь значительно сложнее.

«Рынок коммерческой недвижимости становится все более конкурентным, – сказал генеральный директор HubEx Андрей Балякин. – Нет дефицита спроса в тех бизнес-центрах, которые соответствуют пониманию арендаторов о качественной услуге при рыночной стоимости. При этом стоимость квадратного метра для клиентов БЦ напрямую зависит от накладных расходов по эксплуатации недвижимости. Внедрение автоматизированных систем позволяет не только наладить процессы обслуживания и предоставить более качественный сервис арендаторам, но и снизить издержки эксплуатирующих организаций. Кроме того, именно так можно уменьшить риски признания вины собственников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в числе которых пожары, несчастные случаи, обрушения и т.п.».

ООО «Смарт-сервис» — российский разработчик программного обеспечения. Основной продукт компании — платформа управления мобильными сотрудниками и автоматизации сервисных процессов HubEx. HubEx — российская специализированная FSM-платформа, которая зарегистрирована в Реестре отечественного ПО и может использоваться в целях импортозамещения. География работы HubEx покрывает всю Россию — от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также страны СНГ.