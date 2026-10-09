Выручка от импортозамещенных материалов для чипов за два года вырастет в 17 раз и достигнет 1,7 миллиарда

Выручка от импортозамещенных материалов для микроэлектроники в 2026 году достигнет 1,7 млрд рублей — в 17 раз больше, чем в 2024 г.

Доход от импортозамещения

Как выяснил CNews, в 2026 г. выручка от реализации импортозамещенных материалов для микроэлектроники составит 1,7 млрд руб. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2026» рассказывал замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Сергей Грачев.

Согласно данным министерства, в 2026 г. на субсидии на разработку материалов заложено 0,66 млрд руб., на ОКР — 1,6 млрд руб. Количество материалов, готовых к поставке, достигнет 69 единиц против 51 в 2025 г. и 34 в 2024 г.

В 2025 г. выручка от реализации российских материалов для чипов составила 0,56 млрд руб., в 2024 г. — 0,1 млрд руб. То есть за два года выручка вырастет в 17 раз.

В 2027 г., по прогнозу, выручка от реализации вырастет до 1,86 млрд руб., количество материалов — до 80. Субсидии при этом снизятся до 0,3 млрд, а ОКР — до 0,97 млрд. В 2028 г. ожидается выручка 1,73 млрд рублей при 98 материалах. Субсидии также уменьшатся до 130 млн руб., а бюджеты на ОКР — до 1 млрд руб.

Ход программы

В 2026 г. планируется запуск серийного производства 15 материалов. Среди них — особо чистая ртуть, синтез порошка SiC особой чистоты, высокочистый металлический висмут, низкофоновый оксид вольфрама высокой чистоты для выращивания кристаллов, танталовые порошки конденсаторного класса.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Россия получит миллиардную выручку от импортозамещения материалов

Также в планах — полупроводниковые материалы КНИ структур диаметром 100 мм со скрытыми полостями, структуры «кремний на изоляторе» диаметром 150 и 200 мм, фотошаблоны для проекционной и контактной литографии, квантоворазмерные гетероэпитаксиальные структуры на базе отечественного GaAs для диодных лазеров.

Темп готовности специальных материалов к поставке нарастающим итогом: 34 единицы в 2024 г., 51 — в 2025 г., 69 — в 2026 г. К 2027 г. показатель должен достигнуть 80, к 2028 г. — 98, к 2029 г. — 120, к 2030–2035 гг. — 250. В рамках проектов НИОКР ведется разработка 23 материалов, уточнена приоритетная номенклатура специальных материалов для электронного машиностроения.

Минпромторг направит 4,68 млрд руб. на разработку материалов для микроэлектроники в 2026–2028 гг. Министерство рассчитывает, что бюджетный эффект от внедрения этих материалов составит 5,29 млрд руб. А всего к 2028 году будет создано 98 новых материалов.

Планы на 2027 год

В 2027 г. в разработку планируется поставить еще 15 материалов. Среди них — поликристаллический алмаз по методу высокого давления и высокой температуры (HPHT), алмаз поликристаллический по методу химического осаждения из газовой фазы, поглощающий СВЧ-энергию высокотеплопроводный композиционный материал с поглощающей фазой из SiC в диэлектрической матрице из AlN, электроизолирующий высокотеплопроводный керамический материал из AlN, слитки и полированные пластины InAs диаметром 100 мм, слитки и полированные пластины InP диаметром 100 мм, бесшовные цельнокатаные трубы из сплава МЧВП, особо чистый алюминий с содержанием основного вещества 99,99999 мас. %, гетероэпитаксиальные структуры КНС диаметром 150 мм и толщиной слоя кремния 100 нм, гетероэпитаксиальные структуры GaN HEMT-транзистора для приборов силовой электроники, а также ФШ-заготовки с покрытием Cr на подложке из стекла, кварца и Fe2O3.

Иностранная химия

Российские предприятия используют 84% отечественных материалов для производства микроэлектроники, однако 90% из них производятся из иностранного сырья — такие материалы руководитель департамента материалов «МНТЦ МИЭТ» Вадим Ежлов назвал «условно отечественными». Всего речь идет о 5112 наименованиях: большая часть приходится на пассивную электронику (4150 позиций, 86% из которых отечественного производства), остальные 947 позиций относятся к микро-, СВЧ и силовой электронике, где доля отечественных материалов составляет 74%, а иностранных — 26%.

Программа электронного машиностроения

Программа развития электронного машиностроения предполагает замещение импорта примерно 70% оборудования и материалов для микроэлектронного производства к 2030 году. Для этого планируется запустить 110 ОКР. Документ подготовлен Минпромторгом совместно с МНТЦ МИЭТ и охватывает четыре направления: технологическое оборудование, материалы и химические вещества, а также системы автоматизированного проектирования (САПР). Параллельно Минпромторг завершает работу над отдельной программой по локализации выпуска критических компонентов технологического оборудования.

По данным министерства, бюджетное финансирование программы до 2030 года превышает 240 млрд рублей. При этом отрасль получает меньше необходимого.

Как ранее писал CNews, дефицит финансирования программы оценивается в 33,1 млрд рублей. С учетом недофинансирования прошлых лет общая потребность в средствах составляет 123,9 млрд рублей, тогда как объем бюджетных ассигнований на НИОКР в 2026–2028 годах — только 90,8 млрд. Из-за этого к концу 2025 года отставание по запуску НИОКР превысило 60 работ.

Позже CNews сообщал, что Минпромторг отменил ряд тендеров, критически важных для создания отечественных литографов с топологией 90 нм и ниже. Речь идет о материалах, без которых невозможно производство современных чипов. В частности, был отменен тендер на 1,6 млрд рублей на освоение выпуска в России слитков монокристаллического фторида кальция. Этот материал нужен для оптических элементов эксимерных лазеров с длиной волны 193 нм, применяемых в высокоразрешающих фотолитографических установках. Сейчас поставки этого материала в Россию недоступны, а его производят только зарубежные компании — Nikon (Япония), Corning (США) и Hellma (Германия).

Опрошенные CNews источники связали отмену тендеров с дефицитом бюджетного финансирования программы развития электронного машиностроения.