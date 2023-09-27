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Химия Оксиды окисел окись oxides бинарное соединение химического элемента с кислородом



27.09.2023 Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного 1

02.08.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: более 80% россиян заинтересованы в сдаче батареек на утилизацию 1

30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1

18.10.2022 Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий 1

17.01.2022 ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED 1

15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1

29.07.2021 Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей 1

19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1

30.10.2020 Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray 1

10.09.2020 На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет» 1

13.07.2020 Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами 1

29.06.2020 Разработан полупроводник лучше кремния 1

30.03.2020 Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы? 1

12.11.2019 Создан 4К-телевизор, который можно свернуть в трубку. Видео 1

08.10.2019 Создан смартфон, работающий неделю без подзарядки за счет хитрой технологии дисплея 1

28.08.2019 В МФТИ создали устройство для имитации биологической памяти 1

03.10.2017 Toshiba придумала, как утроить пробег электромобиля на одном заряде батарей 1

11.04.2017 Cуперконденсаторы «Росэлектроники» проходят испытания в составе силовых агрегатов 1

11.11.2016 Ученые МИСиС разработали недорогую технологию производства мобильных дисплеев 1

24.10.2016 Новый материал в 100 раз уменьшит энергопотребление компьютеров 1

23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1

16.09.2016 «Росэлектроника» запустит производство танталовых конденсаторов в Новосибирске 1

27.05.2016 Ученые случайно создали батарейку, способную пережить смартфон 1

08.04.2016 Российские физики вырастили компьютерную память будущего 1

15.02.2016 «Ангстрем» испытывает отечественную электронику для космоса 1

24.12.2015 Curiosity впервые обнаружил азот в почве Марса 1

13.04.2015 Выпущен первый 4K-дисплей для смартфонов 1

09.03.2015 Наноматериал превратили в мощную взрывчатку 1

04.12.2014 Сверхпроводимость при комнатной температуре 1

19.11.2014 КРЭТ приступил к испытаниям инновационных плат 1

19.06.2014 Sharp начинает производить дисплеи произвольной формы 1

04.06.2014 Лучшие планшеты и ноутбуки Fujitsu 2014 года: из Японии с любовью 1

11.11.2013 Продажи iPad mini Retina под угрозой срыва из-за брака в дисплеях 1

05.11.2013 Через год нам предложат подкожный нанодатчик 1

29.10.2013 Армия испытывает растворимую электронику 1

28.10.2013 Самый тонкий в мире ультрабук 14" и другие новинки Fujitsu: первый взгляд 1

22.08.2013 3D-графен делает платину ненужной 1

23.07.2013 Создан рекордный поглотитель солнечной энергии 1

15.07.2013 На Земле исчерпаны запасы материала для производства сенсорных экранов 1

30.05.2013 Углеродные транзисторы перешагнули барьер производительности 1


Публикаций - 133, упоминаний - 133

Химия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sharp Corporation 1016 7
Samsung Electronics 9874 6
РТИ Микрон - Micron 1315 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 5
Apple Inc 11211 5
LG Electronics 3518 5
Philips 2032 4
IBM - International Business Machines Corp 9206 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 3
Intel Corporation 11750 3
Fujitsu 1909 3
5nine Software 1875 3
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 1 3
Sony 6428 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 2
LG Display - LG.Philips LCD 109 2
4A Games 790 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 2
7342 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 2
Корунд 8 2
Орбита 286 2
Dell EMC 4946 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 334 2
Daewoo Electronics 43 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 91 1
Cera Group - Цера Групп 8 1
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 13 1
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 34 1
ДОК 1 1
Омега 72 1
Titanium 80 1
Kometa - Комета 158 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей Технологии 66 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 6 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2505 1
MOXtronics 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 34
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 6
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 3 4
Groupe SEB - Tefal 87 3
Композит 84 2
Haier - Candy Group - Канди 10 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 2
Геометрия НПО 1 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 17 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 2
Hansa - Ханса 102 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 57 2
Dyson 114 2
Daewoo 102 1
Braun 76 1
Groupe SEB - Rowenta 42 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 4 1
Ростех - ОДК Газовые турбины 1 1
Циклон-тест НПП 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 17 1
Smeg 4 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 28 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 18 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 2 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 1 1
Смена ФГБОУ Всероссийский детский центр 1 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 2 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Мегаполисресурс ГК 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 1 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 801 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
JPO - Japan Patent Office - Патентном ведомстве Японии - Японское патентное ведомство 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 96 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 23 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 1 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 69 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 115 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 97 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 1
Президент Российской Федерации 3373 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 2
4CIO 743 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
8K Association - Ассоциация 8K 167 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 21
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 20
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 15
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1155 14
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 12
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1693 5
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LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 40 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 4 4
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 5
Apple iPhone 6 597 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 349 4
ESA VEX - Venus Express 0 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1331 2
NASA Pioneer Venus 3 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 59 2
Apple iPod 1424 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1233 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 916 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 474 2
Apple iPad mini 377 2
Apple iPhone 5 706 2
LG Kompressor Follow Me 10 2
Nissan Leaf - электромобиль 49 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 2
Microsoft Windows 2000 940 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 2
Groupe SEB - Moulinex ME 1 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 631 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 2
Fujitsu LifeBook 8 2
Microsoft Windows BitLocker 64 2
Microsoft Windows 7 1706 2
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 1 2
Absolute Software - Absolute Home & Office - CompuTrace - LoJack 16 2
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 3 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 72 1
Apple MacBook Pro 473 1
Groupe SEB - Moulinex La Fournee 1 1
Groupe SEB - Moulinex Soup & Co 2 1
Viewsonic Elite Display Controller 2 1
Groupe SEB - Rowenta Derma Perfect 1 1
Bosch MultiTalant 1 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 2 1
ViewSonic Elite XG - серия игровых мониторов 6 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 76 1
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 2 1
Bosch Filtrino - Bosch TWK - электрочайники и термопоты 2 1
Geim Andre - Гейм Андрей 6 2
Chambers Scott - Чамберс Скотт 2 2
Intonti Francesca - Интонти Франческа 2 2
Козлов Игорь 44 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 155 2
Калмыков Степан 1 1
Лысенко Андрей 1 1
Talmon Yeshayahu - Талмон Ешаяху 1 1
Шермет Евгения 1 1
Шеремет Евгения 1 1
Фриске Жанна 3 1
Rogers John - Роджерс Джон 10 1
Климов Александр 15 1
Conley John - Конли Джон 1 1
Paracchino Adriana - Парамчино Адриана 1 1
Huang Jianyu - Хуанг Джайнуй 1 1
Конеген Светлана 1 1
Путин Владимир 2834 1
Зенкевич Андрей 1 1
Cadbury Hammed - Кэдбери Хаммед 1 1
Краснов Виталий 8 1
Носов Константин 16 1
Добровольский Юрий 4 1
Киркоров Филипп 7 1
Ларькин Андрей 1 1
Bush George - Буш Джордж 232 1
Черникова Алевтина 29 1
Чуприк Анастасия 1 1
Беляев Александр 13 1
Малахов Андрей 5 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
Мишустин Михаил 548 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 42
Россия - РФ - Российская федерация 127081 23
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 22
Индия - Bharat 4474 16
Япония 10469 11
США - Калифорния 3459 10
Земля - планета Солнечной системы 8368 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 8
Европа 11993 8
Сатурн - Титан (спутник) 433 7
Германия - Федеративная Республика 8772 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1096 5
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США - Калифорния - Сан-Диего 345 4
Россия - СФО - Новосибирск 3787 4
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 4
Арктика - Северный полюс 130 3
Нидерланды 2226 3
США - Массачусетс 474 3
Солнечная система - Solar system 2263 3
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 567 3
США - Пенсильвания 356 3
Южная Корея - Республика 4473 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 3
Венера - планета Солнечной системы 206 3
Земля - Южное полушарие 153 3
США - Джорджия 171 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Луна - спутник Земли 1214 2
США - Колумбия - Вашингтон 1235 2
США - Северная Каролина 314 2
США - Иллинойс 333 2
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Нидерланды - Амстердам 602 2
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