Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Химия Оксиды окисел окись oxides бинарное соединение химического элемента с кислородом

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Эпоха дешевых смартфонов кончилась. Их стало невыгодно производить 1
04.06.2026 Ученые ТПУ нашли способ снизить затраты на производство материала для люминофоров 1
09.04.2026 Ученые ТПУ создали микронакопитель энергии для работы в экстремальных условиях 1
05.03.2026 Российские ученые создали сверхчувствительные детекторы для беспроводных сетей нового поколения 1
13.02.2026 Ученые ТПУ научились «перезаписывать» свойства графена для углеродной электроники 1
11.12.2025 Ученые «Сколтеха» увеличили срок службы литий-ионных аккумуляторов с помощью тантала 1
09.12.2025 Томские ученые выяснили, как улучшить свойства ферритовых материалов для СВЧ-устройств 1
18.11.2025 Ученые СПбГУ синтезировали материал для создания биосенсоров будущего 1
12.09.2025 «Росэл» поставил крупную партию промышленных аккумуляторов для телекома 1
26.06.2025 В 2025 году Россия освоит производство десятков химреагентов для производства чипов 1
19.05.2025 В России разработали технологию, которая ускорит создание квантовых компьютеров 1
29.04.2025 Бессмертный смартфон: ученые МФТИ разработали модель для расчета срока службы микросхем памяти 1
10.04.2025 Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ 1
18.03.2025 В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения 1
18.03.2025 Ученые НГУ разрабатывают новые материалы для создания элементов памяти будущего 1
11.03.2025 В России разработан материал на замену редкоземельным магнитам в производстве электроники 1
13.02.2025 Ученые разработали технологию, позволяющую создать гибкий транзистор с электролитическим затвором 1
12.02.2025 В МФТИ создали технологию получения наноразмерной керамики  1
16.12.2024 МФТИ: феррит никеля поможет создавать микросхемы для энергонезависимых устройств 1
30.09.2024 Создан гибкий бескремниевый процессор на архитектуре RISC-V ценой в один доллар 1
05.08.2024 Увеличена эффективность полупрозрачных солнечных панелей для окон 1
18.07.2024 Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Без них не найти злоумышленников с вживленными имплантами 1
21.06.2024 Ученые НИТУ МИСИС в десятки раз повысили производительность силовых электронных устройств 1
04.03.2024 В России запущено производство чип-конденсаторов на 300 млн штук в год 1
09.02.2024 «Росэлектроника» обеспечит бесперебойным питанием оборудование сотовых сетей 1
21.12.2023 Разработка «Ростеха» увеличит срок службы чип-резисторов в 5 раз 1
15.12.2023 «Росэлектроника» поставила заказчикам первую сотню супершредеров для уничтожения секретных документов 1
27.09.2023 Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного 1
02.08.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: более 80% россиян заинтересованы в сдаче батареек на утилизацию 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
18.10.2022 Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий 1
17.01.2022 ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED 1
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1
29.07.2021 Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
17.12.2020 На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD 1
30.10.2020 Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray 1
10.09.2020 На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет» 1
12.08.2020 В России начали производить энергонезависимую память нового поколения 1
13.07.2020 Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами 1

Публикаций - 163, упоминаний - 163

Химия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 8
Sharp Corporation 1062 7
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 9 7
Samsung Electronics 11064 6
Apple Inc 13154 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
LG Electronics 3735 5
Intel Corporation 12811 4
Fujitsu 2105 4
Philips 2099 4
Sony 6739 3
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Dell EMC 5180 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Google LLC 12688 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
Корунд 10 2
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 1
Волга-Волга 1 1
Macquarie Technology Group - Macquarie Telecom Group 2 1
New Diamond Technology - НДТ - Нью Даймонд Технолоджи 5 1
Шухов.Нано Нанотехнологический центр 1 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Ригель АК - Ригель Аккумуляторная компания - Ригель НПЦ 2 1
Ростех - Росэлектроника - Спецмагнит 6 1
Ростех - Росэлектроника - Марс Завод 2 1
Ростех - Росэлектроника - ЗПП, Йошкар-Ола - Завод полупроводниковых приборов 7 1
Ростелеком 10948 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Groupe SEB - Tefal 108 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Композит 99 2
Dyson 157 2
Hansa - Ханса 114 2
Геометрия НПО 165 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - ЛГОК - Ловозерский ГОК - Ловозерский горно-обогатительный комбинат 4 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Volkswagen Group - VW 308 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Торий НПП 47 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Miele - Миле 139 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 15 1
JPO - Japan Patent Office - Патентном ведомстве Японии - Японское патентное ведомство 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 39
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 25
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 14
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Электроника - IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 53 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 7
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 8
Apple iPhone 6 4861 6
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 4
Groupe SEB - Tefal Pro Express - Tefal GV - Tefal DR - Tefal SV - Tefal Access Steam Care - парогенератор - парогладильные системы - отпариватели 9 3
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Apple iPhone 5 783 2
Apple iPad mini 430 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Apple iPod 1553 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Absolute Software - Absolute Home & Office - CompuTrace - LoJack 21 2
Fujitsu Stylistic - серия планшетов 41 2
Nissan Leaf - электромобиль 57 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 2
Groupe SEB - Moulinex ME 55 2
LG Kompressor Follow Me 20 2
NASA Pioneer Venus 16 2
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 2
NASA MMM - Moon Mineralogy Mapper 5 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 5 1
Bosch Filtrino - Bosch TWK - электрочайники и термопоты 4 1
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 1
Bosch - VarioSpeed 15 1
Siemens SR - посудомоечные машины 4 1
Hansa AMM - СВЧ-печи 5 1
Whirlpool MAX - серия микроволновых печей 7 1
Apple iPad 4011 1
Geim Andre - Гейм Андре 23 4
Носенко Лев 5 3
Reid Mark - Рейд Марк 5 2
Hofstraat Hans - Хофстраат Ганс 2 2
Svedhem Hakan - Сведхем Хакан 4 2
Ramesh Ramamoorthy - Рамеш Рамамурти 2 2
Tour James - Тур Джеймс 14 2
Gilje Scott - Гилье Скотт 2 2
Guloy Arnold - Галой Арнольд 2 2
Reilly James - Рейли Джеймс 3 2
Юшков Иван 2 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Moodera Jagadeesh - Моодера Ягадиш 2 2
Козлов Игорь 47 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Chambers Scott - Чамберс Скотт 2 2
Intonti Francesca - Интонти Франческа 2 2
Huang Jianyu - Хуанг Джайнуй 1 1
Paracchino Adriana - Парамчино Адриана 1 1
Алябьев Игорь 2 1
Conley John - Конли Джон 1 1
Massey Phillip - Мэсси Филипп 1 1
Конеген Светлана 1 1
Rogers John - Роджерс Джон 12 1
Михаилян Ксения 1 1
Mlynczak Martin - Млынчак Мартин 1 1
Pasquali Matteo - Паскуали Мэттео 1 1
Зверев Игорь 3 1
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 1
Ramesh Ramamoorthy - Рамеш Рамаморти 1 1
Винник Денис 1 1
Казанов Олег 1 1
Миронович Андрей 1 1
Колядин Александр 2 1
Rodriguez Jose - Родргиес Хосе 4 1
Зирник Глеб 1 1
Young-soo Kwon - Янг-со Квон 6 1
Фаткуллин Максим 2 1
Narayan Jagdish - Нараян Ягдиш 2 1
Kubiak Clifford - Кубяк Клиффорд 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 45
Россия - РФ - Российская федерация 166167 36
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Индия - Bharat 5869 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Япония 13807 14
США - Калифорния 4829 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Европа 24964 8
Сатурн - Титан (спутник) 533 7
Франция - Французская Республика 8177 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Нидерланды 3746 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 3
США - Пенсильвания 372 3
Венера - планета Солнечной системы 298 3
Арктика - Северный полюс 184 3
Земля - Южное полушарие 160 3
Бельгия - Королевство 1192 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Великобритания - Кембридж 263 2
США - Иллинойс 340 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 38
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 36
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 35
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 24
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 22
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 20
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 18
Галлий - Gallium - химический элемент 363 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Молекула - Molecula 1102 15
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 14
Литий - Lithium - химический элемент 663 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 13
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 12
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
Металлы - Медь - Copper 862 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 6
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 6
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 6
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 6
Металлы - Серебро - Silver 827 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 5
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Зоология - наука о животных 2887 5
Phys.org 972 7
Nature 832 6
New Scientist 1448 4
ScienceDaily 399 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
EurekAlert 291 3
e4 Engineering 107 2
Nature Nanotechnology 24 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
EE Times 160 2
Physical Review Letters 164 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Scientific American 81 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
Times 661 2
ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
Электроника твердых тел 1 1
Nature Materials 20 1
Solar Energy Materials and Solar Cells 1 1
The Verge - Издание 619 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Ведомости 1466 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
PhoneArena 75 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
SlashGear 134 1
TechRadar 97 1
LetsGoDigital 10 1
Science Advances 35 1
TechSpot 188 1
MIT Technology Review 66 1
9to5Mac 70 1
GigaOM 71 1
Applied Physics Letters 39 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Philips Research 19 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TrendForce 187 1
IBM Research 111 1
Counterpoint Research 110 1
NPD DisplaySearch 285 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 2
British Library - Британская библиотека 30 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
Keele University - Кильский университет имени Кристиана Альбрехта 5 2
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 2
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
Chemnitz University of Technology - Technische Universität Chemnitz - Хемницкий технический университет 3 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 6 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Red Dot Design Award 57 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще