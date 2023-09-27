Индексная книга CNews*
Химия Оксиды окисел окись oxides бинарное соединение химического элемента с кислородом
Публикаций - 133, упоминаний - 133
Химия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Phys.org 958 7
|ScienceDaily 300 4
|New Scientist 1447 4
|Nature 802 4
|CNews - ZOOM.CNews 1466 3
|EurekAlert 270 3
|Scientific American 80 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 2
|CNews RND - R&D.CNews 0 2
|EE Times 158 2
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
|Times 659 2
|FT - Financial Times 1073 2
|e4 Engineering 107 2
|Physical Review Letters 113 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 18 1
|ACS Applied Materials & Interfaces 3 1
|GigaOM 64 1
|9to5Mac 70 1
|MIT Technology Review 6 1
|Science Advances 26 1
|LetsGoDigital 9 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 68 1
|9to5Google 37 1
|PhoneArena 73 1
|Wired - Издание 228 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 505 1
|The Verge - Издание 501 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 5
|Philips Research 16 2
|IDC - International Data Corporation 4775 1
|Juniper Research 510 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
|IBM Research 107 1
|NPD DisplaySearch 57 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.