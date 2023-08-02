Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: более 80% россиян заинтересованы в сдаче батареек на утилизацию

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, провела опрос среди покупателей и подвела итоги сбора использованных батареек за первое полугодие 2023 г. Более 80% опрошенных россиян заинтересованы в сдаче отработанных источников тока на утилизацию, а уже сдают – около 17%. За первое полугодие 2023 г покупатели «М.Видео» и «Эльдорадо» сдали на экологичную переработку около 2 млн батареек, увеличив объемы почти на 30% в годовом сопоставлении. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По данным проведенного «М.Видео-Эльдорадо» в мае-июне 2023 г. опроса*, 82% покупателей заинтересованы в сдаче компактных элементов питания на утилизацию и наличии у ритейлеров соответствующих программ. Годом ранее только три четверти россиян знали об отрицательном и токсичном влиянии захоронения батареек и интересовались программами утилизации. Наибольшую вовлеченность в решение этой экологической проблемы, по данным опроса, демонстрируют миллениалы, а наименьшую – россияне в возрасте от 60 лет. Кроме того, женщины относятся внимательнее мужчин к вопросам сохранения окружающей среды.

Около 47% опрошенных россиян знают о наличии в стране, в частности в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо», программ по сбору батареек, а 17% сдавали батарейки в магазинах сетей хотя бы однажды. Так, в первом полугодии 2023 г. объемы сбора батареек на переработку в «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли в натуральном выражении на 30% до 40 т (против 60 т по итогам всего 2022 г.).

Росту темпов утилизации в целом способствует тренд на осознанный образ жизни, просветительские программы, постоянное совершенствование и расширение вариантов сбора техники и батареек в федеральном масштабе. Активнее всего батарейки в магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» сдавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани.

Руководитель экологических проектов в рознице группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова: «М.Видео-Эльдорадо создала крупнейшую в России инфраструктуру по сбору батареек – покупатели могут бесплатно и без покупок принести батарейки в любой ближайший магазин по всей стране. В проекте участвуют крупнейшие российские заводы – «Мегаполисресурс» и «Национальная экологическая компания» (НЭК), для которых мы являемся крупнейшим поставщиком устаревших элементов питания. В результате нашей кропотливой работы с высокотехнологичными российскими предприятиями захоронению с предварительным безопасным термическим обезвреживанием подлежит всего несколько процентов от полученного сырья, тогда как каждая брошенная батарейка приводит к отравлению почвы до 20 м². По данным Минприроды, в России ежегодно потребляется 1 млрд батареек или 20 тыс. тонн. При этом с 2019 г. объемы сбора пришедших в негодность элементов питания выросли более чем в шесть раз и продолжают увеличиваться, благодаря развитию партнерства между ключевыми участниками рынка потребительской электроник».

Управляющий партнер компании НЭК Александр Климов: «Согласно нашей статистике, 98% поступающих батареек – марганцево-цинковые (солевые и щелочные). При их переработке мы получаем цветные и черные металлы, концентрат цветных металлов, которые затем повторно запускаются в производственный цикл. Главной ценностью является концентрат цветных металлов в виде порошка, извлекаемый из батареек. Из него мы получаем два основных продукта – оксид цинка и тетраоксид марганца. Оксид цинка используется на различных предприятиях в качестве защиты металлических изделий от коррозии, тетраоксид марганца это пигмент, который применяется в процессе изготовления керамических изделий. Черные и цветные металлы направляются на крупнейшие сталелитейные предприятия, которые снабжают металлом самые разнообразные сферы».

Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза Бизнес

*онлайн-анкетирование, 18 тыс. совершеннолетних респондентов, Россия, период: 12 мая – 12 июня 2023 г.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо» . В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.