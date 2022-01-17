ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED

Компания ViewSonic Corp. объявляет о выпуске нескольких профессиональных игровых мониторов ViewSonic Elite с технологией Mini-LED . Это модели Elite XG272G-2K, Elite XG321UG и Elite XG341C-2K с диагональю экрана от 27 до 34 дюймов.

Все три монитора имеют технологию подсветки Mini-LED. За счет использования 1152 отдельных диодных зон Mini-LED и технологии полноспектрового локального затемнения (FALD) новые модели обеспечивают максимальный контраст между самым ярким белым и самым насыщенным черным, поэтому геймеры получают несравненный игровой опыт даже в самых требовательных с графической точки зрения играх.

Elite XG272G-2K и Elite XG321UG поддерживают NvidiaReflex Analyzer, который измеряет задержку между нажатием мыши и ожидаемым действием. При помощи NVIDIA Reflex Analyzer профессиональные геймеры могут уверенно начинать матч, зная, что система работает так, как надо.

Монитор Elite XG272G-2K с диагональю 27 дюймов обеспечивает плавность игрового процесса за счет продвинутых функций Nvidia G-Sync Ultimate и чрезвычайно высокой частоты обновления 300 Гц. В мониторе используется оксид индия, галлия и цинка (IGZO) для достижения максимальной глубины пикселей и безупречных, ровных цветов. Реализована поддержка VESA DisplayHDR 1000 и 95% цветовой гаммы DCI-P3.

Elite XG321UG

В мониторе Elite XG321UG с диагональю 32 дюйма используется технология Nvidia G-Sync Ultimate, короткое время отклика 3 мс (OD) и плавная частота обновления 144 Гц, что исключает задержки игрового процесса и обеспечивает безупречный переход между кадрами. Особенности монитора — высокие яркость и точность за счет технологии квантовых точек, функций VESA DisplayHDR 1400 и разрешения 4K UHD. Для точного воспроизведения цвета монитор предварительно калибруется на заводе на Delta E < 2.

Elite XG341C-2K — это 34-дюймовый игровой монитор с ультра-широким экраном, диодной технологией Mini-LED и частотой обновления 200 Гц. Благодаря сверхбыстрому времени отклика 1 мс (MPRT) и AMD FreeSync Premium Pro, монитор WQHD обеспечивает плавное воспроизведение с крайне низкими задержками. За счет пиковой яркости 1400 нит и 97 % цветовой гаммы DCI-P3, изогнутый монитор 1500R расширяет поле обзора, позволяя просматривать вражеские линии прицеливания, и повышает восприятие глубины, реалистичность и качество цветопередачи. Кроме того, монитор имеет порты USB Type-C и HDMI 2.1 для многофункциональности и возможности подключения игровой приставки.

Основные особенности Elite XG272G-2K

•Панель QHD IPS 27 дюймов с технологией IGZO

•Технология Mini-LED с 576 зонами

•VESA DisplayHDR 1000

•95 % цветовая гамма DCI-P3

•Частота обновления 300 Гц

•Сертификация Nvidia G-Sync Ultimate и Nvidia Reflex Analyzer

•Комфорт для глаз, сертифицированный TÜV

•В продаже с III квартала 2022 г.

Основные особенности Elite XG321UG

•Ультра-широкая панель 4K UHD IPS 32 дюйма

•Технология Mini-LED с 1152 зонами

•VESA DisplayHDR 1400

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•99 % цветовая гамма Adobe RGB и предварительная калибровка на заводе на Delta E < 2

•Частота обновления 144 Гц и время отклика 3 мс (OD)

•Сертификация Nvidia G-Sync Ultimate и Nvidia Reflex Analyzer

•Комфорт для глаз, сертифицированный TÜV

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•Поддержка Elite Display Controller

•В продаже с I квартала 2022 г.

Основные особенности Elite XG341C-2K

•Ультра-широкая изогнутая панель 34 дюйма WQHD

•Технология Mini-LED с 1152 зонами

•VESA DisplayHDR 1400

•97 % цветовая гамма DCI-P3

•Частота обновлений 165 Гц (с возможностью разгона до 200 Гц) и время отклика 1 мс (MPRT)

•AMD FreeSync Premium Pro

•Подключение других устройств через USB Type-C с мощностью 90 Вт

•Совместимость с игровыми приставками через HDMI 2.1

•В продаже с I квартала 2022 г.