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ViewSonic
Компания ViewSonic, основанная в Калифорнии в 1987 году, является производителем визуальных решений, включая мониторы, дисплеи большого формата, интерактивные плоские панели ViewBoard, сенсорные дисплеи и проекторы, а также облаком myViewBoard Ecosystem для Digital WhiteBoards.
СОБЫТИЯ
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|03.02.2025
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Древний популярный бренд угрожает Xiaomi. Выпущен невероятно дешевый монитор с характеристиками как у дорогущих топовых моделей
Для экономных геймеров Компания ViewSonic, десятилетиями разрабатывающая и выпускающая мониторы, анонсировала новую модель, к
|20.12.2022
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ViewSonic снабдила Stadtwerke Krefeld решением для конференций со светодиодным дисплеем All-in-One диагональю 216 дюймов
худшало видимость дисплея. «С увеличением количества проводимых мероприятий мы поняли, что наше аудиовизуальное оборудование больше не соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому мы обратились к ViewSonic, поскольку уже установили 70 интерактивных дисплеев ViewBoard в других помещениях и остались довольны их возможностями для совместной работы, — отметил Клаус Гроте (Klaus Grote), руко
|23.08.2022
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ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra,
Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о вы
|08.07.2022
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ViewSonic выпустила монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra
Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о вы
|07.07.2022
|Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов
|16.03.2022
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ViewSonic представляет портативный монитор VX1755 для геймеров
Корпорация ViewSonic представляет новый монитор VX1755 —портативный монитор для компьютерных игр. Этот т
|17.01.2022
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ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED
Компания ViewSonic Corp. объявляет о выпуске нескольких профессиональных игровых мониторов ViewSoni
|18.08.2021
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Viewsonic представила серию мониторов Colorpro VP56 для профессионалов
альных мониторов Colorpro VP56 поспособствует расширению ассортимента профессионального оборудования для визуального отображения, — отметил Оскар Лин (Oscar Lin), глава бизнес-подразделения мониторов Viewsonic. — Мы стремимся обеспечить возможности для творческой работы, чтобы специалисты любого профиля воплощали свои цифровые мечты в реальность. Наши новые профессиональные мониторы отличаю
|04.08.2021
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ViewSonic представляет устройство ViewBoard IFP4320 для создания рабочего пространства в гибридной среде
Компания ViewSonic Corp. представляет интерактивные дисплеи ViewBoard 4320 для рабочих мест коллективн
|02.06.2021
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ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex
Компания ViewSonic Corp., поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет о вы
|11.12.2020
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QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5
Корпорация ViewSonic объявляет об адаптации QHD-мониторов компании для консолей нового поколения. Как из
|28.10.2020
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27-дюймовые игровые мониторы ViewSonic ELITE линейки XG270 поступили в продажу в России
Корпорация ViewSonic объявляет об официальном старте продаж игровых мониторов XG270, XG270QC, XG270QG на территории России. Недавно анонсированный монитор ELITE XG270Q поступит в продажу в североамериканс
|30.01.2020
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ViewSonic выпустила интерактивную учебную платформу ViewBoard Mini
етьми. Более того, при использовании устройства ViewBoard Mini в комплексе с портативным проектором ViewSonic M-серии создание инновационной классной комнаты становится возможным в любой момент
|14.01.2020
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Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync
Viewsonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, представил игровые мониторы Viewsonic Elite XG550, XG270QC и XG270, а также устройство Elite Ally. Представленная компанией полная линейка серии Elite с широкими и изогнутыми экранами способна поменять представление о диз
|09.12.2019
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Viewsonic открыл в России первый официальный онлайн-магазин
Корпорация Viewsonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, объявила об открытии в России официального интернет-магазина. Фулфилмент-партнером стала компания Brandshops, которая вз
|18.11.2019
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ViewSonic представила новые игровые мониторы серии Elite
нсталляциях с несколькими мониторами. Благодаря частоте обновления 144 Гц, времени отклика 1 мс (MPRT) и технологии AMD Radeon FreeSync геймеры вооружены всеми необходимыми инструментами для успеха. «ViewSonic всегда стремится предлагать пользователям самые современные игровые технологии, - сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в России и странах
|08.07.2019
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Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор
а, но будем объективны – для многих геймеров эти показатели лишь на втором плане. Комплект поставки ViewSonic XG240R Игровой монитор ViewSonic XG240R относится к серии ELITE и обладает о
|13.02.2019
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ViewSonic представила решения для совместной работы
сенсорная технология (Projective Capacity Touch, PCAP) с активным пером для реализации расширенного функционала по работе с устройством. Интерес посетителей вызвала новая линейка смарт LED-проекторов ViewSonic X-серии. Модели этой серии, рассчитанные на три разных дистанции проецирования, оснащены акустикой Harman Kardon, способны воспроизводить контент в формате 4K UHD, имеют встроенный ме
|12.03.2018
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Viewsonic представила новые 55-дюймовые коммерческие дисплеи с ультратонкой рамкой
и. Коммерческие дисплеи CDX5562 и CDX5560 с рамкой толщиной всего 0,9 мм рассчитаны на длительную непрерывную работу в режиме 24х7, — сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства Viewsonic в странах СНГ. — Это устройства с привлекательным дизайном и современными технологиями, обеспечивающими оптимальное качество цветопередачи и звуковоспроизведения. С выпуском дисплеев
|02.02.2018
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ViewSonic начала продажи профессионального монитора VG2448 корпоративного класса
бизнеса с широким спектром эргономических возможностей, современным дизайном и ультратонкой рамкой.«ViewSonic продолжает разрабатывать и выводить на рынок настольные мониторы - решения для поль
|15.01.2018
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ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости
ViewSonic представила проекторы PX747-4K и PX727-4K, пополнившие линейку доступных проекторов ViewSonic для дома. Они имеют яркость 3500 и 2200 люмен ANSI соответственно, что обеспечивает изображение с разрешением 4K UHD на экране с диагональю до 300 дюймов. Адамс Ли (Adams Lee), презид
|28.12.2017
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ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD
IP-сети). Улучшенная система мониторинга в реальном времени отправляет сведения о состоянии проектора (электропитание, срок службы лампы и местоположение устройства). «Мы начинаем продажу проекторов ViewSonic серии PG, которые устанавливают новые стандарты, предлагая разрешение 1080p, высокую яркость и увеличенный ресурс лампы, - отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представител
|17.07.2017
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ViewSonic представила новую серию интерактивных дисплеев ViewBoard UHD 4K с сенсорным экраном
ViewSonic представила новую линейку интерактивных плоских панелей ViewBoard для залов заседаний и учебных аудиторий. Серия ViewSonic IFP50 включает в себя панели: IFP6550 (65 дюймов), IFP7550 (75 дюймов) и IFP8650 (86 дюймов) с разрешением UHD 4K (3840x2160) и сенсорным экраном с распознаванием касания до 20 точек
|16.06.2017
|ViewSonic представила 32-дюймовый изогнутый монитор XG3202-C
|23.05.2017
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Viewsonic представила монитор XG2530 с частотой обновления 240 Гц
отклика в 1 мс и низкой задержкой ввода, новинка обеспечивает плавное изображение на экране в насыщенных графикой игровых сценах. На данный момент это самый быстрый монитор из новейшей игровой серии ViewSonic XG и выбор TN-матрицы обусловлен именно ее скоростными характеристиками и отсутствием шлейфов при разгоне до 1 мс. XG2530 имеет частоту обновления 240 Гц, что гарантирует четкую и пла
|25.04.2017
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Монитор VP2768 WQHD для профессиональных фотографов доступен в России
Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о появлении на российском рынке монитора VP2768 для профессиональных фото
|23.03.2017
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Viewsonic представила новые энергоэффективные мониторы для дома и офиса
ые продукты, которые сочетают в себе прекрасный внешний вид, отличные технические характеристики и обеспечивал комфорт при работе, — отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ.Модели VG2433MH и VG2233MH уже доступны для заказа в России. Новинки VA2719-sh и VG2765 поступят в продажу во 2 квартале.
|08.02.2017
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Viewsonic представила интерактивные панели Interactive Flat Panel с модулями Intel SDM
Viewsonic объявила о начале сотрудничества с Intel. Как рассказали CNews в компании, в рамках международной выставки ISE 2017, проходящей в Амстердаме (Нидерланды) с 7 по 10 февраля, Viewsonic продемонстрирует первые совместные продукты - панели серии Interactive Flat Panel (IFP) и цифровые вывески (Digital Signage) со встроенными вычислительными модулями Intel SDM (Smart D
|23.01.2017
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Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD. Фото
Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD, который вошел в состав новой серии проекторов ViewSonic PX. Как рассказали CNews в компании, новинка в первую очередь предназначена для домашних развлекательных приложений.Проектор PX800HD обладает яркостью 2000 лм и точностью цветопередач
|01.12.2015
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ViewSonic начала поставки новой линейки коммерческих дисплеев
Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о начале поставок новой серии коммерческих дисплеев из линейки сенсорных
|30.10.2015
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ViewSonic выпустил 24-дюймовый флагманский игровой монитор
Корпорация ViewSonic, поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о пополнении серии игровых мониторов 24-дюймовой моделью VG2401mh-2 ориентированн
|20.07.2015
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Treolan стал дистрибутором мониторов ViewSonic в России
Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о заключении дистрибуторского соглашения с компанией Treolan. Как сообщил
|23.04.2015
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Дмитрий Танюхин назначен региональным директором ViewSonic в СНГ и Восточной Европе
Корпорация ViewSonic — мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники — объявила о назначении Дмитрия Танюхина региональным директором ViewSonic
|16.02.2015
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ViewSonic модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру вместе с Vesk
Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру при участии технологического партнер
|12.01.2015
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ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5
Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, представила серию проекторов нового поколения LightStream PJD5. Как сообщили CNews
|02.10.2014
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ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link
Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, представила новые портативные проекторы PLED-W600 и PLED-W800 на базе технологии L
|29.09.2014
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ViewSonic представила новые тонкие и нулевые клиенты для создания виртуальной ИТ-инфраструктуры
Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребитель
|19.08.2014
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ViewSonic VX2880ml - новый недорогой монитор формата UltraHD
ализацией 3840x2160 точек. Впрочем, относительно бюджетные модели уже появляются на рынке и монитор ViewSonic VX2880ml – одна из них. ViewSonic VX2880ml позиционируется как решение для п
|01.08.2014
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ViewSonic оснастит профессионалов киберспорта Epsilon eSports игровыми мониторами
Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребитель
|17.07.2014
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ViewSonic анонсировал новый монитор формата Ultra HD
Корпорация ViewSonic объявила о начале продаж мультимедийного монитора VX2880ml с поддержкой разрешения Ultra HD (4K). Модель VX2880ml оснащена 28-дюймовой матрицей с разрешением 3840x2160 пикселей. Новый
ViewSonic и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Александр 40 16
|Степанишин Вадим 9 9
|Бровкин Дмитрий 55 8
|Соловьева Мария 7 6
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
|Lufkin Mark - Люфкин Марк 4 4
|Танюхин Дмитрий 26 3
|Сергеев Иван 74 3
|Сорокина Инна 6 3
|Семеновская Елена 41 2
|Наумов Максим 100 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Ширшов Павел 76 2
|Сидоров Константин 15 2
|Тимонин Константин 6 2
|Кежаев Дмитрий 2 2
|Голубович Драгош 2 2
|Булычев Кир 7 2
|Иванов Олег 153 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Симаков Олег 113 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Семенов Александр 166 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Захаров Павел 60 1
|Анисимов Михаил 15 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Паршин Константин 64 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Васильев Сергей 69 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Dell Michael - Делл Майкл 193 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Кириллов Александр 30 1
|Шелобков Алексей 53 1
|Малафеев Андрей 52 1
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|DigiTimes - Издание 1331 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|PC Magazine - PCMag 104 2
|Inquirer 463 2
|Российская газета 290 2
|Ananova 250 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|Bloomberg 1627 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|9to5Google 60 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Чудо техники 60 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|СК Пресс 17 1
|GizmoChina 171 1
|Electronista 166 1
|DailyTech 96 1
|Silicon.com 364 1
|VNUNet.com 214 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
|Commercial Times 110 1
|cw360 84 1
|Optics 143 1
|Huffington Post 34 1
|Компьютерра - Компьюлента 9 1
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
|ExtremeTech 40 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
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