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ViewSonic

ViewSonic


11.12.2020 QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5
28.10.2020 27-дюймовые игровые мониторы ViewSonic ELITE линейки XG270 поступили в продажу в России
30.01.2020 ViewSonic выпустила интерактивную учебную платформу ViewBoard Mini
14.01.2020 Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync
09.12.2019 Viewsonic открыл в России первый официальный онлайн-магазин
18.11.2019 ViewSonic представила новые игровые мониторы серии Elite
08.07.2019 Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор
13.02.2019 ViewSonic представила решения для совместной работы
12.03.2018 Viewsonic представила новые 55-дюймовые коммерческие дисплеи с ультратонкой рамкой
02.02.2018 ViewSonic начала продажи профессионального монитора VG2448 корпоративного класса
15.01.2018 ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD
17.07.2017 ViewSonic представила новую серию интерактивных дисплеев ViewBoard UHD 4K с сенсорным экраном
16.06.2017 ViewSonic представила 32-дюймовый изогнутый монитор XG3202-C
23.05.2017 Viewsonic представила монитор XG2530 с частотой обновления 240 Гц
25.04.2017 Монитор VP2768 WQHD для профессиональных фотографов доступен в России
23.03.2017 Viewsonic представила новые энергоэффективные мониторы для дома и офиса
08.02.2017 Viewsonic представила интерактивные панели Interactive Flat Panel с модулями Intel SDM
23.01.2017 Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD. Фото
01.12.2015 ViewSonic начала поставки новой линейки коммерческих дисплеев
30.10.2015 ViewSonic выпустил 24-дюймовый флагманский игровой монитор
20.07.2015 Treolan стал дистрибутором мониторов ViewSonic в России
23.04.2015 Дмитрий Танюхин назначен региональным директором ViewSonic в СНГ и Восточной Европе
16.02.2015 ViewSonic модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру вместе с Vesk
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5
02.10.2014 ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link
29.09.2014 ViewSonic представила новые тонкие и нулевые клиенты для создания виртуальной ИТ-инфраструктуры
19.08.2014 ViewSonic VX2880ml - новый недорогой монитор формата UltraHD
01.08.2014 ViewSonic оснастит профессионалов киберспорта Epsilon eSports игровыми мониторами
17.07.2014 ViewSonic анонсировал новый монитор формата Ultra HD
29.05.2014 ViewSonic назначила Илью Будкевича директором по работе с корпоративными заказчиками в России и СНГ
22.05.2014 ViewSonic CDE8451-TL - телепланшет с UltraHD и двумя ОС
10.07.2013 ViewSonic анонсировала мультисенсорные интерактивные доски под управлением Windows 8
13.06.2013 ViewSonic и Hanvon создали совместное предприятие по разработке модулей для экранов ERT
11.06.2013 ViewSonic представил новую серию проекторов с технологией Advanced Connect
06.03.2013 ViewSonic представил два новых проектора с разрешением Full HD и XGA
27.02.2013 ViewSonic представил 24-дюймовый компьютер «все в одном» на базе Android
14.02.2013 ViewSonic выпустил доступный Full HD-проектор для дома и бизнеса
27.09.2012 Супер-монитор от ViewSonic
28.08.2012 Топ-менеджер Lenovo назначен управляющим директором «ViewSonic Европа»

Публикаций - 292, упоминаний - 458

ViewSonic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8968 58
Acer Group 2187 49
Microsoft Corporation 21036 49
Intel Corporation 10825 40
LG Electronics 3139 39
NEC 1695 38
Nvidia Corp 3031 25
Sony 5582 25
Qisda BenQ 364 24
HP Inc. 5106 23
Toshiba Corporation 2749 22
Philips 1722 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1729 20
Apple Inc 10158 19
Dell EMC 4480 18
HP - Hewlett-Packard 3464 18
AMD - Advanced Micro Devices 3508 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 15
IBM - International Business Machines Corp 8708 15
Xerox 1052 15
HP Compaq Computer Corp 1875 14
Seiko Epson Corporation 835 14
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 375 13
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 13
HP 3Com 652 12
Nokia Corporation 5240 11
Canon 1281 11
Google LLC 9459 10
HTC Corporation 1377 10
Lexmark 273 9
Fujitsu 1621 8
Hitachi 1288 8
Mustek Systems 76 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 6
Sharp Corporation 995 6
Lenovo Motorola 3319 6
D-Link 325 6
Cisco Systems 4645 5
Siemens AG - Сименс Россия 2224 5
Wistron 71 5
Белый Ветер 213 4
General Dynamics 48 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 72 3
Beko 51 2
Daewoo 68 2
Техносила - СервисТрейд 225 2
КонсультантПлюс 99 1
Yamaha 90 1
Hasbro 34 1
Ferrari NV 135 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 7 1
Barnes & Noble 113 1
ГБУЗ ЯО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Ярославской области 1 1
Groupe SEB - Tefal 59 1
Эра HD - Эра ХД 52 1
Boxberry - российская служба доставки 23 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 1
Electrolux - Электролюкс Рус 154 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 214 1
Warner Bros. International Television Distribution 260 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 407 1
Связной ГК 1086 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 1
Carl Zeiss 277 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 178 1
McDonald’s - Макдоналдс 180 1
Hyundai Motor 257 1
eBay Inc 1566 1
Почта России ПАО 1803 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1634 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
World Bank Group - Всемирный банк 260 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 1
Правительство Ярославской области - Департамент информатизации и связи Ярославской области 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 18
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 171 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
OIN - Open Invention Network 22 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 66
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 61
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9194 59
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3559 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10177 37
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 30
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6354 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1543 19
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 19
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 19
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 519 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 600 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 959 11
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 256 11
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 83 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2051 10
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 378 9
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 9
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 276 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12192 8
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1331 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 7
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 7
PVA - Patterned Vertical Alignment 41 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3285 7
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 220 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 775 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 287 6
ARM64 - Архитектура процессора 1241 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 815 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 561 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 5
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 92 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 518 5
Google Android 11688 42
3D NAND flash memory 1780 18
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2167 17
Microsoft Windows 10 10139 16
Microsoft Windows 7 1758 13
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 577 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 10
Nvidia Tegra - серия процессоров 438 9
Microsoft Windows XP 2359 9
Apple iPod 1295 9
Microsoft Office 3014 8
Intel XScale - микропроцессорное ядро 240 7
Microsoft Office PowerPoint 614 7
Apple iPad 3544 7
Samsung SyncMaster 72 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1490 7
ViewSonic ViewBoard Mini 6 6
Intel Pentium III 700 6
Apple iOS 6259 6
AMD Radeon FreeSync 95 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1484 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 4
Nvidia G-Sync 121 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2553 4
Intel Celeron - Серия процессоров 911 4
Google Play - Google Store - Android Market 2642 4
Fujitsu Pocket LOOX 82 4
Linux OS 7223 4
ViewSonic XG - серия игровых мониторов 6 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 956 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1369 4
Microsoft Windows Phone OS 1533 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1281 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 524 3
Symbian OS 1387 3
Dell Alienware 119 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 429 3
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 164 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 582 3
Фролов Александр 30 16
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 8
Степанишин Вадим 8 8
Бровкин Дмитрий 56 7
Соловьева Мария 6 5
Сорокина Инна 5 3
Сергеев Иван 71 3
Сидоров Константин 12 2
Наумов Максим 85 2
Jobs Steve - Джобс Стив 990 2
Иванов Олег 128 2
Тимонин Константин 6 2
Кравченко Дмитрий 37 2
Семеновская Елена 40 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 123 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Шепилов Александр 12 1
Rejhon Mark - Рейхон Марк 1 1
Лосев Сергей 44 1
Сафронов Роман 35 1
Ивакин Роман 56 1
Ксенин Алекс 311 1
Солонин Виталий 89 1
Мишко Сергей 5 1
Кадников Вячеслав 16 1
Лысенко Эдуард 221 1
Ширшов Павел 75 1
Борушевский Денис 35 1
Гусельников Андрей 14 1
Орлов Геннадий 16 1
Черный Александр 5 1
Радзиевский Георгий 6 1
Ходос Юрий 17 1
Мочар Василий 19 1
Козлов Павел 20 1
Абашкин Александр 11 1
Зурабов Михаил 5 1
Герасимов Николай 3 1
Рейтман Юрий 6 1
Шелобков Алексей 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 82643 96
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26752 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11624 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34084 15
Германия - Федеративная Республика 7796 12
Европа 7257 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11605 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9594 6
Европа Восточная 2817 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10922 6
Прибалтика - Балтия 1200 6
Япония 7916 5
Финляндия - Финляндская Республика 1652 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1611 5
Франция - Французская Республика 4931 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 769 5
Украина 5533 5
Швеция - Королевство 1882 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1732 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 274 4
Китай - Тайвань 1590 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2898 4
Нидерланды - Амстердам 491 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 3
Россия - Сибирь 1346 3
Россия - СФО - Новосибирск 2927 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1856 3
Азия - Азиатский регион 3161 3
Беларусь - Белоруссия 3210 3
Польша - Республика 1462 3
США - Калифорния 3071 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 772 2
Земля - планета Солнечной системы 6518 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 2
Южная Корея - Республика 3273 2
Испания - Королевство 2569 2
Турция - Турецкая республика 1478 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1863 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 3
Русский язык 1661 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1885 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4144 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1521 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 12 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
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