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ViewSonic

ViewSonic

Компания ViewSonic, основанная в Калифорнии в 1987 году, является производителем визуальных решений, включая мониторы, дисплеи большого формата, интерактивные плоские панели ViewBoard, сенсорные дисплеи и проекторы, а также облаком myViewBoard Ecosystem для Digital WhiteBoards.

СОБЫТИЯ

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03.02.2025 Древний популярный бренд угрожает Xiaomi. Выпущен невероятно дешевый монитор с характеристиками как у дорогущих топовых моделей

Для экономных геймеров Компания ViewSonic, десятилетиями разрабатывающая и выпускающая мониторы, анонсировала новую модель, к
20.12.2022 ViewSonic снабдила Stadtwerke Krefeld решением для конференций со светодиодным дисплеем All-in-One диагональю 216 дюймов

худшало видимость дисплея. «С увеличением количества проводимых мероприятий мы поняли, что наше аудиовизуальное оборудование больше не соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому мы обратились к ViewSonic, поскольку уже установили 70 интерактивных дисплеев ViewBoard в других помещениях и остались довольны их возможностями для совместной работы, — отметил Клаус Гроте (Klaus Grote), руко
23.08.2022 ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra,

Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о вы
08.07.2022 ViewSonic выпустила монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra

Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о вы
07.07.2022 Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов
16.03.2022 ViewSonic представляет портативный монитор VX1755 для геймеров

Корпорация ViewSonic представляет новый монитор VX1755 —портативный монитор для компьютерных игр. Этот т
17.01.2022 ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED

Компания ViewSonic Corp. объявляет о выпуске нескольких профессиональных игровых мониторов ViewSoni
18.08.2021 Viewsonic представила серию мониторов Colorpro VP56 для профессионалов

альных мониторов Colorpro VP56 поспособствует расширению ассортимента профессионального оборудования для визуального отображения, — отметил Оскар Лин (Oscar Lin), глава бизнес-подразделения мониторов Viewsonic. — Мы стремимся обеспечить возможности для творческой работы, чтобы специалисты любого профиля воплощали свои цифровые мечты в реальность. Наши новые профессиональные мониторы отличаю
04.08.2021 ViewSonic представляет устройство ViewBoard IFP4320 для создания рабочего пространства в гибридной среде

Компания ViewSonic Corp. представляет интерактивные дисплеи ViewBoard 4320 для рабочих мест коллективн
02.06.2021 ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex

Компания ViewSonic Corp., поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет о вы
11.12.2020 QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5

Корпорация ViewSonic объявляет об адаптации QHD-мониторов компании для консолей нового поколения. Как из
28.10.2020 27-дюймовые игровые мониторы ViewSonic ELITE линейки XG270 поступили в продажу в России

Корпорация ViewSonic объявляет об официальном старте продаж игровых мониторов XG270, XG270QC, XG270QG на территории России. Недавно анонсированный монитор ELITE XG270Q поступит в продажу в североамериканс
30.01.2020 ViewSonic выпустила интерактивную учебную платформу ViewBoard Mini

етьми. Более того, при использовании устройства ViewBoard Mini в комплексе с портативным проектором ViewSonic M-серии создание инновационной классной комнаты становится возможным в любой момент
14.01.2020 Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync

Viewsonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, представил игровые мониторы Viewsonic Elite XG550, XG270QC и XG270, а также устройство Elite Ally. Представленная компанией полная линейка серии Elite с широкими и изогнутыми экранами способна поменять представление о диз
09.12.2019 Viewsonic открыл в России первый официальный онлайн-магазин

Корпорация Viewsonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, объявила об открытии в России официального интернет-магазина. Фулфилмент-партнером стала компания Brandshops, которая вз
18.11.2019 ViewSonic представила новые игровые мониторы серии Elite

нсталляциях с несколькими мониторами. Благодаря частоте обновления 144 Гц, времени отклика 1 мс (MPRT) и технологии AMD Radeon FreeSync геймеры вооружены всеми необходимыми инструментами для успеха. «ViewSonic всегда стремится предлагать пользователям самые современные игровые технологии, - сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в России и странах
08.07.2019 Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

а, но будем объективны – для многих геймеров эти показатели лишь на втором плане. Комплект поставки ViewSonic XG240R Игровой монитор ViewSonic XG240R относится к серии ELITE и обладает о
13.02.2019 ViewSonic представила решения для совместной работы

сенсорная технология (Projective Capacity Touch, PCAP) с активным пером для реализации расширенного функционала по работе с устройством. Интерес посетителей вызвала новая линейка смарт LED-проекторов ViewSonic X-серии. Модели этой серии, рассчитанные на три разных дистанции проецирования, оснащены акустикой Harman Kardon, способны воспроизводить контент в формате 4K UHD, имеют встроенный ме
12.03.2018 Viewsonic представила новые 55-дюймовые коммерческие дисплеи с ультратонкой рамкой

и. Коммерческие дисплеи CDX5562 и CDX5560 с рамкой толщиной всего 0,9 мм рассчитаны на длительную непрерывную работу в режиме 24х7, — сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства Viewsonic в странах СНГ. — Это устройства с привлекательным дизайном и современными технологиями, обеспечивающими оптимальное качество цветопередачи и звуковоспроизведения. С выпуском дисплеев

02.02.2018 ViewSonic начала продажи профессионального монитора VG2448 корпоративного класса

бизнеса с широким спектром эргономических возможностей, современным дизайном и ультратонкой рамкой.«ViewSonic продолжает разрабатывать и выводить на рынок настольные мониторы - решения для поль
15.01.2018 ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости

ViewSonic представила проекторы PX747-4K и PX727-4K, пополнившие линейку доступных проекторов ViewSonic для дома. Они имеют яркость 3500 и 2200 люмен ANSI соответственно, что обеспечивает изображение с разрешением 4K UHD на экране с диагональю до 300 дюймов. Адамс Ли (Adams Lee), презид
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD

IP-сети). Улучшенная система мониторинга в реальном времени отправляет сведения о состоянии проектора (электропитание, срок службы лампы и местоположение устройства). «Мы начинаем продажу проекторов ViewSonic серии PG, которые устанавливают новые стандарты, предлагая разрешение 1080p, высокую яркость и увеличенный ресурс лампы, - отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представител
17.07.2017 ViewSonic представила новую серию интерактивных дисплеев ViewBoard UHD 4K с сенсорным экраном

ViewSonic представила новую линейку интерактивных плоских панелей ViewBoard для залов заседаний и учебных аудиторий. Серия ViewSonic IFP50 включает в себя панели: IFP6550 (65 дюймов), IFP7550 (75 дюймов) и IFP8650 (86 дюймов) с разрешением UHD 4K (3840x2160) и сенсорным экраном с распознаванием касания до 20 точек

16.06.2017 ViewSonic представила 32-дюймовый изогнутый монитор XG3202-C
23.05.2017 Viewsonic представила монитор XG2530 с частотой обновления 240 Гц

отклика в 1 мс и низкой задержкой ввода, новинка обеспечивает плавное изображение на экране в насыщенных графикой игровых сценах. На данный момент это самый быстрый монитор из новейшей игровой серии ViewSonic XG и выбор TN-матрицы обусловлен именно ее скоростными характеристиками и отсутствием шлейфов при разгоне до 1 мс. XG2530 имеет частоту обновления 240 Гц, что гарантирует четкую и пла
25.04.2017 Монитор VP2768 WQHD для профессиональных фотографов доступен в России

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о появлении на российском рынке монитора VP2768 для профессиональных фото
23.03.2017 Viewsonic представила новые энергоэффективные мониторы для дома и офиса

ые продукты, которые  сочетают в себе прекрасный внешний вид, отличные технические характеристики и обеспечивал комфорт при работе, — отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ.Модели VG2433MH и VG2233MH уже доступны для заказа в России. Новинки VA2719-sh и VG2765 поступят в продажу во 2 квартале. 
08.02.2017 Viewsonic представила интерактивные панели Interactive Flat Panel с модулями Intel SDM

Viewsonic объявила о начале сотрудничества с Intel. Как рассказали CNews в компании, в рамках международной выставки ISE 2017, проходящей в Амстердаме (Нидерланды) с 7 по 10 февраля, Viewsonic продемонстрирует первые совместные продукты - панели серии Interactive Flat Panel (IFP) и цифровые вывески (Digital Signage) со встроенными вычислительными модулями Intel SDM (Smart D
23.01.2017 Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD. Фото

Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD, который вошел в состав новой серии проекторов ViewSonic PX. Как рассказали CNews в компании, новинка в первую очередь предназначена для домашних развлекательных приложений.Проектор PX800HD обладает яркостью 2000 лм и точностью цветопередач
01.12.2015 ViewSonic начала поставки новой линейки коммерческих дисплеев

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о начале поставок новой серии коммерческих дисплеев из линейки сенсорных

30.10.2015 ViewSonic выпустил 24-дюймовый флагманский игровой монитор

Корпорация ViewSonic, поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о пополнении серии игровых мониторов 24-дюймовой моделью VG2401mh-2 ориентированн
20.07.2015 Treolan стал дистрибутором мониторов ViewSonic в России

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о заключении дистрибуторского соглашения с компанией Treolan. Как сообщил
23.04.2015 Дмитрий Танюхин назначен региональным директором ViewSonic в СНГ и Восточной Европе

Корпорация ViewSonic — мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники — объявила о назначении Дмитрия Танюхина региональным директором ViewSonic

16.02.2015 ViewSonic модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру вместе с Vesk

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру при участии технологического партнер
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, представила серию проекторов нового поколения LightStream PJD5. Как сообщили CNews
02.10.2014 ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, представила новые портативные проекторы PLED-W600 и PLED-W800 на базе технологии L
29.09.2014 ViewSonic представила новые тонкие и нулевые клиенты для создания виртуальной ИТ-инфраструктуры

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребитель
19.08.2014 ViewSonic VX2880ml - новый недорогой монитор формата UltraHD

ализацией 3840x2160 точек. Впрочем, относительно бюджетные модели уже появляются на рынке и монитор ViewSonic VX2880ml – одна из них. ViewSonic VX2880ml позиционируется как решение для п
01.08.2014 ViewSonic оснастит профессионалов киберспорта Epsilon eSports игровыми мониторами

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребитель
17.07.2014 ViewSonic анонсировал новый монитор формата Ultra HD

Корпорация ViewSonic объявила о начале продаж мультимедийного монитора VX2880ml с поддержкой разрешения Ultra HD (4K). Модель VX2880ml оснащена 28-дюймовой матрицей с разрешением 3840x2160 пикселей. Новый

Публикаций - 325, упоминаний - 472

ViewSonic и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 67
Acer Group - Acer Inc 2776 57
Microsoft Corporation 25775 56
LG Electronics 3735 47
Intel Corporation 12811 47
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 42
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 30
Nvidia Corp 4002 29
Sony 6739 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 28
HP Inc. 5883 28
Philips 2099 28
Toshiba Corporation 2980 22
Dell EMC 5180 21
Apple Inc 13156 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
HP - Hewlett-Packard 3662 19
Seiko Epson Corporation 908 18
Xerox - The Haloid Company 1168 16
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Google LLC 12690 12
HP 3Com 681 12
Canon 1439 12
Fujitsu 2105 10
HTC Corporation 1512 10
Xerox - Lexmark Int 303 9
Tatung 27 8
Hitachi - Хитачи 1501 8
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 7
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 7
Cisco Systems 5372 7
D-Link - Д-Линк Трейд 395 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 6
Crestron 102 6
Белый Ветер 365 8
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
General Dynamics 60 3
Русский Стиль 45 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Геометрия НПО 165 2
Daewoo 104 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Связной ГК 1401 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Совкомбанк Совесть 279 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
КонсультантПлюс 161 1
Hasbro 40 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Ferrari NV 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Becar Asset Management 12 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
Barnes & Noble 171 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 14
Bryan Norris Associates 14 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
OIN - Open Invention Network 24 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 108
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 98
Контрастность 3042 90
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 77
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 70
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 68
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 61
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 58
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 56
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 52
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 50
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 47
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 45
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 42
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 37
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 36
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 34
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 34
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 33
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 32
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 28
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 28
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 28
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 24
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 23
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 22
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 21
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 21
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 21
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 20
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 19
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 48
Google Android 15244 44
Microsoft Windows 16882 27
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 21
Microsoft Windows 2000 8678 21
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 21
ViewSonic ViewPad 20 13
Microsoft Windows 7 2007 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 13
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 12
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Nvidia Tegra - серия процессоров 453 11
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Европа 24964 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 34
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