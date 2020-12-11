Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ViewSonic
Публикаций - 292, упоминаний - 458
ViewSonic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролов Александр 30 16
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 8
|Степанишин Вадим 8 8
|Бровкин Дмитрий 56 7
|Соловьева Мария 6 5
|Сорокина Инна 5 3
|Сергеев Иван 71 3
|Сидоров Константин 12 2
|Наумов Максим 85 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 990 2
|Иванов Олег 128 2
|Тимонин Константин 6 2
|Кравченко Дмитрий 37 2
|Семеновская Елена 40 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 123 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
|Шепилов Александр 12 1
|Rejhon Mark - Рейхон Марк 1 1
|Лосев Сергей 44 1
|Сафронов Роман 35 1
|Ивакин Роман 56 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Солонин Виталий 89 1
|Мишко Сергей 5 1
|Кадников Вячеслав 16 1
|Лысенко Эдуард 221 1
|Ширшов Павел 75 1
|Борушевский Денис 35 1
|Гусельников Андрей 14 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Черный Александр 5 1
|Радзиевский Георгий 6 1
|Ходос Юрий 17 1
|Мочар Василий 19 1
|Козлов Павел 20 1
|Абашкин Александр 11 1
|Зурабов Михаил 5 1
|Герасимов Николай 3 1
|Рейтман Юрий 6 1
|Шелобков Алексей 16 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 8
|DigiTimes - Издание 1279 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 3
|Bloomberg 973 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5684 2
|PC Magazine - PCMag 72 2
|Inquirer 462 2
|Ananova 249 2
|EWeek 176 2
|cw360 84 1
|VNUNet.com 189 1
|Silicon.com 350 1
|DailyTech 95 1
|Electronista 155 1
|All Things Digital 157 1
|СК Пресс 16 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|Engadget - Блог о технологиях 404 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 10
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru