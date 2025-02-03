Древний популярный бренд угрожает Xiaomi. Выпущен невероятно дешевый монитор с характеристиками как у дорогущих топовых моделей Для экономных геймеров Компания ViewSonic, десятилетиями разрабатывающая и выпускающая мониторы, анонсировала новую модель, к

ViewSonic снабдила Stadtwerke Krefeld решением для конференций со светодиодным дисплеем All-in-One диагональю 216 дюймов худшало видимость дисплея. «С увеличением количества проводимых мероприятий мы поняли, что наше аудиовизуальное оборудование больше не соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому мы обратились к ViewSonic, поскольку уже установили 70 интерактивных дисплеев ViewBoard в других помещениях и остались довольны их возможностями для совместной работы, — отметил Клаус Гроте (Klaus Grote), руко

ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra, Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о вы

ViewSonic выпустила монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о вы

ViewSonic представляет портативный монитор VX1755 для геймеров Корпорация ViewSonic представляет новый монитор VX1755 —портативный монитор для компьютерных игр. Этот т

ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED Компания ViewSonic Corp. объявляет о выпуске нескольких профессиональных игровых мониторов ViewSoni

Viewsonic представила серию мониторов Colorpro VP56 для профессионалов альных мониторов Colorpro VP56 поспособствует расширению ассортимента профессионального оборудования для визуального отображения, — отметил Оскар Лин (Oscar Lin), глава бизнес-подразделения мониторов Viewsonic. — Мы стремимся обеспечить возможности для творческой работы, чтобы специалисты любого профиля воплощали свои цифровые мечты в реальность. Наши новые профессиональные мониторы отличаю

ViewSonic представляет устройство ViewBoard IFP4320 для создания рабочего пространства в гибридной среде Компания ViewSonic Corp. представляет интерактивные дисплеи ViewBoard 4320 для рабочих мест коллективн

ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex Компания ViewSonic Corp., поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет о вы

QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5 Корпорация ViewSonic объявляет об адаптации QHD-мониторов компании для консолей нового поколения. Как из

27-дюймовые игровые мониторы ViewSonic ELITE линейки XG270 поступили в продажу в России Корпорация ViewSonic объявляет об официальном старте продаж игровых мониторов XG270, XG270QC, XG270QG на территории России. Недавно анонсированный монитор ELITE XG270Q поступит в продажу в североамериканс

ViewSonic выпустила интерактивную учебную платформу ViewBoard Mini етьми. Более того, при использовании устройства ViewBoard Mini в комплексе с портативным проектором ViewSonic M-серии создание инновационной классной комнаты становится возможным в любой момент

Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync Viewsonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, представил игровые мониторы Viewsonic Elite XG550, XG270QC и XG270, а также устройство Elite Ally. Представленная компанией полная линейка серии Elite с широкими и изогнутыми экранами способна поменять представление о диз

Viewsonic открыл в России первый официальный онлайн-магазин Корпорация Viewsonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, объявила об открытии в России официального интернет-магазина. Фулфилмент-партнером стала компания Brandshops, которая вз

ViewSonic представила новые игровые мониторы серии Elite нсталляциях с несколькими мониторами. Благодаря частоте обновления 144 Гц, времени отклика 1 мс (MPRT) и технологии AMD Radeon FreeSync геймеры вооружены всеми необходимыми инструментами для успеха. «ViewSonic всегда стремится предлагать пользователям самые современные игровые технологии, - сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в России и странах

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор а, но будем объективны – для многих геймеров эти показатели лишь на втором плане. Комплект поставки ViewSonic XG240R Игровой монитор ViewSonic XG240R относится к серии ELITE и обладает о

ViewSonic представила решения для совместной работы сенсорная технология (Projective Capacity Touch, PCAP) с активным пером для реализации расширенного функционала по работе с устройством. Интерес посетителей вызвала новая линейка смарт LED-проекторов ViewSonic X-серии. Модели этой серии, рассчитанные на три разных дистанции проецирования, оснащены акустикой Harman Kardon, способны воспроизводить контент в формате 4K UHD, имеют встроенный ме

Viewsonic представила новые 55-дюймовые коммерческие дисплеи с ультратонкой рамкой и. Коммерческие дисплеи CDX5562 и CDX5560 с рамкой толщиной всего 0,9 мм рассчитаны на длительную непрерывную работу в режиме 24х7, — сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства Viewsonic в странах СНГ. — Это устройства с привлекательным дизайном и современными технологиями, обеспечивающими оптимальное качество цветопередачи и звуковоспроизведения. С выпуском дисплеев

ViewSonic начала продажи профессионального монитора VG2448 корпоративного класса бизнеса с широким спектром эргономических возможностей, современным дизайном и ультратонкой рамкой.«ViewSonic продолжает разрабатывать и выводить на рынок настольные мониторы - решения для поль

ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости ViewSonic представила проекторы PX747-4K и PX727-4K, пополнившие линейку доступных проекторов ViewSonic для дома. Они имеют яркость 3500 и 2200 люмен ANSI соответственно, что обеспечивает изображение с разрешением 4K UHD на экране с диагональю до 300 дюймов. Адамс Ли (Adams Lee), презид

ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD IP-сети). Улучшенная система мониторинга в реальном времени отправляет сведения о состоянии проектора (электропитание, срок службы лампы и местоположение устройства). «Мы начинаем продажу проекторов ViewSonic серии PG, которые устанавливают новые стандарты, предлагая разрешение 1080p, высокую яркость и увеличенный ресурс лампы, - отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представител

ViewSonic представила новую серию интерактивных дисплеев ViewBoard UHD 4K с сенсорным экраном ViewSonic представила новую линейку интерактивных плоских панелей ViewBoard для залов заседаний и учебных аудиторий. Серия ViewSonic IFP50 включает в себя панели: IFP6550 (65 дюймов), IFP7550 (75 дюймов) и IFP8650 (86 дюймов) с разрешением UHD 4K (3840x2160) и сенсорным экраном с распознаванием касания до 20 точек

Viewsonic представила монитор XG2530 с частотой обновления 240 Гц отклика в 1 мс и низкой задержкой ввода, новинка обеспечивает плавное изображение на экране в насыщенных графикой игровых сценах. На данный момент это самый быстрый монитор из новейшей игровой серии ViewSonic XG и выбор TN-матрицы обусловлен именно ее скоростными характеристиками и отсутствием шлейфов при разгоне до 1 мс. XG2530 имеет частоту обновления 240 Гц, что гарантирует четкую и пла

Монитор VP2768 WQHD для профессиональных фотографов доступен в России Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о появлении на российском рынке монитора VP2768 для профессиональных фото

Viewsonic представила новые энергоэффективные мониторы для дома и офиса ые продукты, которые сочетают в себе прекрасный внешний вид, отличные технические характеристики и обеспечивал комфорт при работе, — отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ.Модели VG2433MH и VG2233MH уже доступны для заказа в России. Новинки VA2719-sh и VG2765 поступят в продажу во 2 квартале.

Viewsonic представила интерактивные панели Interactive Flat Panel с модулями Intel SDM Viewsonic объявила о начале сотрудничества с Intel. Как рассказали CNews в компании, в рамках международной выставки ISE 2017, проходящей в Амстердаме (Нидерланды) с 7 по 10 февраля, Viewsonic продемонстрирует первые совместные продукты - панели серии Interactive Flat Panel (IFP) и цифровые вывески (Digital Signage) со встроенными вычислительными модулями Intel SDM (Smart D

Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD. Фото Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD, который вошел в состав новой серии проекторов ViewSonic PX. Как рассказали CNews в компании, новинка в первую очередь предназначена для домашних развлекательных приложений.Проектор PX800HD обладает яркостью 2000 лм и точностью цветопередач

ViewSonic начала поставки новой линейки коммерческих дисплеев Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о начале поставок новой серии коммерческих дисплеев из линейки сенсорных

ViewSonic выпустил 24-дюймовый флагманский игровой монитор Корпорация ViewSonic, поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о пополнении серии игровых мониторов 24-дюймовой моделью VG2401mh-2 ориентированн

Treolan стал дистрибутором мониторов ViewSonic в России Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о заключении дистрибуторского соглашения с компанией Treolan. Как сообщил

Дмитрий Танюхин назначен региональным директором ViewSonic в СНГ и Восточной Европе Корпорация ViewSonic — мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники — объявила о назначении Дмитрия Танюхина региональным директором ViewSonic

ViewSonic модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру вместе с Vesk Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру при участии технологического партнер

ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5 Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, представила серию проекторов нового поколения LightStream PJD5. Как сообщили CNews

ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, представила новые портативные проекторы PLED-W600 и PLED-W800 на базе технологии L

ViewSonic представила новые тонкие и нулевые клиенты для создания виртуальной ИТ-инфраструктуры Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребитель

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ViewSonic оснастит профессионалов киберспорта Epsilon eSports игровыми мониторами Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребитель