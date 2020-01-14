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Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync

Техника

Viewsonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, представил игровые мониторы Viewsonic Elite XG550, XG270QC и XG270, а также устройство Elite Ally. Представленная компанией полная линейка серии Elite с широкими и изогнутыми экранами способна поменять представление о дизайне и эстетике современных игровых инсталляций.

Сверхбыстрый монитор XG270 с частотой 240 Гц, официально сертифицированный как совместимый с технологией Nvidia G-Sync, предоставляет геймерам превосходные игровые возможности. Все дисплеи, совместимые с технологией Nvidia G-Sync, сертифицированы компанией Nvidia и обеспечивают игрокам плавную игру с частотой обновления до 240 Гц без задержек и разрывов. Специализированная технология стробоскопической подсветки PureXP в мониторах Elite была разработана подразделением Viewsonic Elite в сотрудничестве с компанией Blur Busters. Она оптимизирует время отклика движущегося изображения (Moving Picture Response Time, MPRT), достигая MPRT всего 0,6 миллисекунды. Это устраняет перекрестные помехи стробоскопической подсветки, не влияя на качество цветопередачи и обеспечивая высокую четкость изображения. XG270 - это первый в мире сертифицированный монитор компанией Blur Buster, имеющий малое время перехода от одного оттенка серого цвета к другому (GtG) и быстрое MPRT.

«Мы хотели обеспечить лучшую яркость изображения при уменьшении размытия в движении, поэтому очень важно было найти подходящего партнера для оптимизации технологии PureXP, – отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства Viewsonic в странах СНГ. – С помощью Марка Рейхона (Mark Rejhon) из компании Blur Busters мы смогли обеспечить наилучшее качество и четкость изображения, устранив размытие при движении».

55-дюймовый монитор Elite XG550 – это OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий реалистичный игровой процесс с временем отклика 0,5 мс (GtG) и разрешением UHD (3840x2160). Благодаря OLED-дисплею с исключительным контрастом и поддержке 99% цвета DCI-P3, игровая среда оживает, что делает данный монитор идеальным решением для консолей следующего поколения и игр AAA-класса. Обладая узкой рамкой и подсветкой Elite RGB, модель XG550 подходит для любой игровой среды.

27-дюймовый игровой монитор Elite XG270QC с кривизной экрана 1500R и разрешением 2560x1440 (QHD) разработан для реалистичного изображения и захватывающих игр. Модель XG270QC поднимает игровой мир на новый уровень благодаря яркости 550 кд/м2 и широкой цветовой гамме с охватом >90% DCI-P3. Монитор имеет частоту обновления 165 Гц, время отклика 3 мс (MPRT 1 мс) и поддерживает технологию AMD Freesync Premium Pro для эффективного игрового опыта.

С выпуском новой серии XG27 и XG270QC подсветку Elite RGB можно синхронизировать с Razer и Thermaltake. Razer Chroma RGB и Thermaltake TT RGB Plus интегрируются с Elite RGB через программное обеспечение регулятора Elite Display, позволяющее пользователям управлять как акцентным, так и окружающим RGB-освещением. С помощью функций Razer Chroma RGB пользователи получают доступ к Chroma Workshop, где представлена коллекция профилей RGB, интегрированных разработчиками в более 135 популярных игр. Использование программного обеспечения RGB от Razer Chroma и Thermaltake позволяет игрокам полностью контролировать свою среду RGB, обеспечивая максимальное погружение в игровой процесс.

Elite Ally – это USB-устройство с сенсорным экраном, которое позволяет геймерам быстро получать доступ к настройкам экрана дисплея, таким как различные игровые режимы, адаптивная синхронизация, HDR, яркость, контрастность, RGB-подсветка и многое другое. Пользователи могут настраивать игровой процесс, не касаясь монитора и не запуская программное обеспечение регулятора Elite Display. В настоящее время периферийное устройство Elite Ally совместимо только с некоторыми игровыми моделями мониторов Viewsonic Elite.

Мониторы XG270QG и XG270 уже поступили в продажу по всему миру. Поставки модели XG270QC начнутся в конце I квартала 2020 г. Монитор XG550 планируется выпустить в IV квартале 2020 г.

Бета-версия Elite Display Controller доступна для загрузки, а финальная версия появится в феврале 2020 г.

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