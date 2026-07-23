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Razer Chroma RGB

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2026 Govee анонсирует два новых умных устройства: напольный торшер и портативную настольную лампу 1
21.04.2021 Seagate представила обновление линейки внешних накопителей Firecuda. Цены 1
14.01.2020 Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync 2
08.07.2019 Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Razer Chroma RGB и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3984 2
ViewSonic 325 2
Thermaltake 17 2
Seagate Technology 766 1
Blur Busters 1 1
Dell Alienware Corp 149 1
Fortnite 95 1
AMD - Advanced Micro Devices 4631 1
Razer Inc 87 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18290 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1211 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3928 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10573 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1298 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1498 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4453 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 456 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4195 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1266 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 861 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 642 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8601 1
USB Type-A - USB-A 694 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 337 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3139 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1892 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1897 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4585 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1143 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13216 1
Контрастность 3033 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1506 1
ICC - International Color Consortium - Цветовой профиль 44 1
Светофильтр - Light filter 37 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1693 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13451 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6454 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2366 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 37 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16951 1
Nvidia G-Sync 173 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 327 2
ViewSonic Elite XG - серия игровых мониторов 9 2
Apple iPhone 6 4861 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4158 1
Kingston HyperX Alloy 8 1
Viewsonic PureXP 1 1
Seagate Toolkit 2 1
Viewsonic Elite Display Controller 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 306 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 84 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 460 1
Фролов Александр 40 1
Rejhon Mark - Рейхон Марк 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7468 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 115 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 730 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
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