Seagate представила обновление линейки внешних накопителей Firecuda. Цены

Seagate Technology представила две новинки в линейке игровых систем хранения для ПК: Firecuda Gaming Hard Drive и Firecuda Gaming Hub. Внешние накопители были созданы специально для геймеров, которые хотят дополнить свои игровые компьютеры не только высокопроизводительными и вместительными, но и стильными устройствами.

Новые жесткие диски Firecuda оснащены светодиодной RGB-подсветкой, которая настраивается с помощью ПО Seagate Toolkit и помогает создать особую игровую атмосферу. Кроме того, эти устройства совместимы с технологией Razer Chroma RGB, что позволяет синхронизировать их со всеми игровыми периферийными устройствами, которые поддерживают Chroma. Легкий жесткий диск Firecuda Gaming Hard Drive подключается и получает питание через интерфейс USB 3.2 Gen1, поэтому он отлично подойдет тем, кто любит поиграть в игры на ноутбуке в путешествиях.

Накопитель Firecuda Gaming Hub также оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen1, а на его передней панели расположены порты USB-C и USB-A для подключения и питания других периферийных устройств. Оба жестких диска поставляются с подпиской на службы восстановления данных Rescue Data Recovery Services сроком на три года и ограниченной гарантией сроком на один год.

Поставки начнутся во II квартале 2021 г. Firecuda Gaming Hard Drive представлен в емкостях 1 ТБ (5699 руб.), 2 ТБ (8499 руб.) и 5 ТБ (14099 руб.), а Firecuda Gaming Hub — в емкостях 8 ТБ (16599 руб.) и 16 ТБ (31199 руб.).