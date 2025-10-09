Разделы

Dell Alienware Corp

УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 «Авито Услуги»: спрос на диагностику ноутбуков вырос на 60% 1
11.06.2025 Apple, Samsung, Xiaomi. Какие телефоны и ноутбуки чаще всего ремонтируют: исследование «Авито Услуг» 1
08.02.2023 Из России внезапно бежал китайский производитель ноутбуков на замену Dell Alienware 1
28.09.2022 Acer, HP и Lenovo выпустят ноутбуки с ПО Intel для управления с них смартфонами на Android и iOS 2
24.03.2022 ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр» 2
15.01.2022 Пять главных трендов 2022 года в мире гаджетов 2
12.01.2022 Есть ли будущее у технологии QD-OLED? 1
22.12.2021 Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS 1
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 3
07.06.2021 Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты 8
01.06.2021 Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса 1
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM 3
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G 2
08.07.2019 Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор 1
02.07.2019 Сотни миллионов ПК под ударом: Их можно взломать софтом, который призван их «лечить» 1
30.04.2019 Ноутбуков Alienware в России будет больше 6
12.04.2019 «М.Видео-Эальдорадо»: продажи игровых ноутбуков в России достигли 15 млрд рублей 1
14.01.2019 Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены 9
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019 2
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены 1
31.10.2018 AMD объявила о начале продаж двух дополнительных моделей Ryzen Threadripper 4
16.10.2018 Alienware представила игровой ноутбук Alienware m15 8
21.09.2018 Самые мощные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 5
30.08.2018 Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom 8
12.07.2018 Начались российские продажи новых игровых ноутбуков Dell и Alienware. Цены 9
12.10.2017 Аналитика «Юлы»: Россияне чаще всего покупают ноутбуки Asus 1
08.09.2017 Представлены новые ПК для киберспорта от Dell и Alienware 2
19.06.2017 Alienware Area-51 получил Intel Core i9 4
14.02.2017 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 17 R4 14
13.02.2017 Флагманские игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 1
19.01.2017 Dell представила новые ноутбуки Inspiron и Alienware, и заключила соглашение с ELeague eSports 6
30.11.2016 Alienware проникает в Россию 9
29.11.2016 Dell начал российские продажи ноутбуков Alienware с поддержкой VR. Фото 10
18.05.2016 Dell запускает в России услуги Premium Support для домашних ПК 1
26.01.2016 Microsoft огласила список новых ПК, на которых будет работать старая Windows 1
03.11.2015 Пять лучших игровых ноутбуков. Выбор ZOOM 2
07.10.2015 AMD поможет Oculus и Dell создать ПК по программе Oculus Ready 1
29.09.2015 Ноутбуки с самыми качественными дисплеями. Выбор ZOOM 3
10.06.2015 Обзор ноутбука Acer Aspire V Nitro Black Edition. Недорогой, 15-дюймовый, игровой 1
22.04.2015 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 13: удобный размер 4

Публикаций - 141, упоминаний - 312

Dell Alienware Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Best Buy 216 1
Dell Technologies - Dell Computer 2157 1
Dell EMC 5076 1
AMD - Advanced Micro Devices 4430 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1062 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1598 1
DDR - Double data rate 2862 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17689 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12806 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21614 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9729 1
AMD Radeon HD 281 1
AMD Phenom 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17940 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53177 1
