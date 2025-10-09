Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dell Alienware Corp
УПОМИНАНИЯ
Dell Alienware Corp и организации, системы, технологии, персоны:
|Best Buy 216 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2157 1
|Dell EMC 5076 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4430 1
|AMD Radeon HD 281 1
|AMD Phenom 104 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391938, в очереди разбора - 733199.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.