Acer, HP и Lenovo выпустят ноутбуки с ПО Intel для управления с них смартфонами на Android и iOS

Intel объединит ПК и смартфоны «по воздуху»

Корпорация Intel планирует обеспечить «бесшовную интеграцию» персональных компьютеров на основе собственной платформы Evo со смартфонами с помощью технологии Unison, пишет ZDNet. Иначе говоря, владельцы ряда новых моделей ноутбуков смогут управлять своими мобильными устройствами прямо с компьютера, не переключая внимание с одного экрана на другой.

Первыми поддержку ПО Unison получат компьютеры, прошедшие сертификацию по программе Intel Evo и оснащенные процессорами Intel Core 12 поколения (Alder Lake), в частности, некоторые модели фирм Acer, HP, Lenovo. В дальнейшем воспользоваться Unison смогут и владельцы ПК на основе CPU Intel Core 13 поколения (Raptor Lake), представленных 27 сентября 2022 г.

Screenovate и печальная судьба Dell Mobile Connect

В основе программного решения Unison лежат технологии Screenovate.

Screenovate – это израильский стартап, который Intel приобрела в конце 2021 г. Компания известна тем, что разработала ПО Dell Mobile Connect. Программа доступна владельцам компьютеров Dell на эксклюзивной основе. Она позволяет соединить смартфон на базе операционных систем Android или iOS с Windows-машиной и управлять всеми основными функциями мобильного устройства непосредственно с ПК. Подключение осуществляется по беспроводному каналу связи.

Просмотр галереи фотографий смартфона через ПО Intel Unison

Ранее Dell объявила о прекращении поддержки ПО Mobile Connect с 30 ноября 2022 г. во всех странах за исключением США, Канады и Японии. У жителей этих государств несколько больше времени на поиск альтернативы – уложиться необходимо до 31 января 2023 г. Скачивание Mobile Connect из официальных источников недоступно с 31 июля 2022 г.

Аналогичная судьба постигла приложение Alienware Mobile Connect, выполняющее в сущности те же функции, что и Dell Mobile Connect, но предназначенное для продуктовой линейки Alienware компании Dell.

Возможности Unison

Согласно презентации, опубликованной Intel, Unison позволит, не отрываясь от работы на своем ПК, обмениваться текстовыми сообщениями, совершать и принимать входящие звонки, имея содержимое списка контактов смартфона перед глазами, переносить фотографии и прочие файлы с мобильника на ПК и обратно без особых усилий. При использовании Unison уведомления от различных мобильных приложений будут приходить прямо на рабочий стол Windows.

Intel обещает интуитивно понятную процедуру привязывания мобильного устройства к компьютеру, которую понадобится пройти всего единожды.

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Соединение смартфона с Windows-ПК осуществляется за счет подключения обоих устройств к локальной точке доступа или напрямую друг к другу по Wi-Fi. Также в некоторых сценариях может применяться технология Bluetooth и Bluetooth Low Energy (BLE), следует из презентации Intel.

В материалах, представленных Intel, не упомянута еще одна важная функция, доступная в решениях, в основе которых лежит Screenovate. Это возможность транслировать экран смартфона на монитор ПК и управлять мобильным устройством при помощи мыши (тачпада) и клавиатуры вместо тачскрина. Можно предположить, что она все-таки появится в Unison в дальнейшем.

Альтернатива от Microsoft

В состав Microsoft Windows с 2019 г. входит приложение «Связь с телефоном» (Phone Link), ранее называвшееся «Ваш телефон» (Your Phone). По своей функциональности оно во многом напоминает Intel Unison, однако у него имеется ряд существенных недостатков. Так, полностью свой потенциал «Связь с телефоном» раскрывает лишь при использовании небольшого числа Android-смартфонов. К примеру, функция стриминга экрана мобильника доступна лишь владельцам дорогостоящих флагманских моделей Samsung Galaxy.

Остальные же пользователи Android вынуждены довольствоваться базовыми возможностями программы. При этом, как отмечает старший пишущий редактор портала ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), с устройствами вроде Google Pixel 6 Pro у приложения «Ваш телефон» отношения складываются не слишком удачно – стабильность его работы оставляет желать лучшего.

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Хуже всего у «Связи с телефоном» дела обстоят с поддержкой iPhone. В настоящее время приложение не совместимо со смартфонами компании Apple, хотя на старте позволяло отправлять ссылки с компьютера в мобильную версию браузера Microsoft Edge.