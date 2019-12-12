Windows 10 научилась звонить через Android-смартфон

Windows научилась звонить по телефону

Microsoft сделала функцию телефонных звонков в приложении «Ваш телефон» (Your Phone) для Windows 10 доступной всем желающим. Теперь с ее помощью пользователи смогут совершать и принимать звонки на свой ПК, перенаправленные со смартфона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном с одного из официальных аккаунтов корпорации в Twitter.

Ранее описанная функциональность была доступна только участникам программы предварительной оценки Windows (Windows Insider) с октября 2019 г. В ее рамках Microsoft позволяет добровольцам протестировать новые возможности своих программных продуктов, которые в дальнейшем могут войти в релиз. При принятии подобных решений компания опирается в том числе и на отзывы волонтеров-тестировщиков.

Что еще умеет «Ваш телефон»

Приложение «Ваш телефон» позволяет управлять мобильным телефоном с помощью персонального компьютера без необходимости подключать одно устройство к другому напрямую. Программа позволяет передавать и принимать текстовые сообщения, синхронизировать уведомления и контакты, просматривать и пересылать фотографии из галереи смартфона, в том числе и с помощью приема перетаскивания мышью непосредственно в нужное приложение Windows.

Важно отметить, что перечисленные функции работают только при использовании смартфонов под управлением операционной системы Android 7.0 (Nougat) или новее. С девайсами Apple «Ваш телефон» также работает, но его функциональность ограничена синхронизацией просматриваемых веб-страниц между компьютером и мобильным устройством.

Телефонные звонки в Your Phone стали доступны всем желающим

Кроме того, в определенных случаях приложение позволяет отображать содержимое экрана смартфона на дисплее ПК. Данная возможность доступна обладателям ограниченного числа моделей телефонов, в частности «флагманов» Samsung (например, Galaxy Note 10).

Установка и настройка приложения

Приложение «Ваш телефон» доступно в магазине приложений Microsoft (Microsoft Store) пользователям Windows 10, скачать его можно бесплатно. Кроме того, по данным сайта поддержки Microsoft, оно поставляется в составе обновления Windows 10 за октябрь 2018 г.

После запуска приложения пользователю предлагается войти с помощью учетной записи Microsoft, а также ввести номер мобильного телефона, с которым планируется связать ПК. На указанный номер будет отправлено SMS со ссылкой на загрузку приложения «Диспетчер вашего телефона» (Your Phone Companion). Установив его, необходимо войти в учетную запись приложения. Важно, чтобы на обоих устройствах использовался один и тот же аккаунт Microsoft.

«Ваш телефон» и SMS Connect в Skype

В сентябре 2018 г. Microsoft объявила о запуске сервиса SMS Connect для VoIP-клиента и мессенджера Skype, который позволял управлять SMS на ПК аналогично тому, как сейчас это делается в приложении «Ваш телефон». Последнее, на тот момент, находилось на стадии бета-тестирования и, в отличие от Skype, работало исключительно под Windows 10.

Функциональность SMS Connect обеспечивала возможность приема и отправки различного контента в формате MMS, включая фотографии и видеоролики. Помимо этого, пользователям SMS Connect также была доступна возможность отправки сообщений из списка контактов.

В августе 2019 г. SMS Connect была удалена из Skype. На странице FAQ портала поддержки Skype, посвященной удаленным функциям, размещено следующее сообщение: «Мы всегда прилагаем все усилия, чтобы улучшить ваш опыт Skype. Иногда это означает отказ от определенных функций Skype, если мы считаем, что они больше не могут принести вам максимальную пользу».

Напомним, Skype был приобретен Microsoft в 2011 г. у группы инвесторов во главе с частным инвестиционным фондом Silver Lake Partners за $8,5 млрд.