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Microsoft Phone Link Microsoft Your Phone Companion

Microsoft Phone Link - Microsoft Your Phone Companion


08.04.2025 Microsoft ломает ключевой компонент Windows 11. Мир возвращается во времена ненавистной всеми Windows 8. Опрос 1
16.09.2024 Microsoft объявила, как сделать приложения для Windows на 50% быстрее и уменьшить их размер до 8 раз 1
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 2
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 1
28.09.2022 Acer, HP и Lenovo выпустят ноутбуки с ПО Intel для управления с них смартфонами на Android и iOS 2
21.06.2021 Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга 1
18.02.2020 Windows 10 научится отправлять и принимать «SMS нового типа» в обход сотовых операторов 2
12.12.2019 Windows 10 научилась звонить через Android-смартфон 2
21.01.2019 Microsoft посоветовала переходить с Windows 10 Mobile на iOS и Android. Опрос 1
04.10.2018 Windows 10 безвозвратно уничтожает файлы пользователя при обновлении. Проблема не решена 1
17.09.2018 Microsoft раздала пользователям новую сборку Windows 10 в зашифрованном виде 2
13.09.2018 В Skype для десктопов появляется отправка SMS 1
10.05.2018 Всё самое интересное с Microsoft Build 2018 и Google I/O 2018 1
27.02.2017 Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G 1
10.10.2003 КПК Palm Tungsten Т3 и Tungsten Е доехали до России 1
10.11.2002 Cлухи о появлении нового вируса для мобильных телефонов оказались преувеличенными 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Microsoft Phone Link и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24753 9
Samsung Electronics 10331 4
Lenovo Group 2300 4
Apple Inc 12209 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 4
X Corp - Twitter 2874 3
Qualcomm Technologies 1841 3
Google LLC 11891 3
Huawei 3984 2
LG Electronics 3631 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 2
HP Inc. 5703 2
Xiaomi 1779 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 415 2
Sony 6561 2
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 32 2
BBK Realme Design 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2936 1
МегаФон 9116 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 1
HTC Corporation 1500 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Samsung - Harman - JBL 221 1
DJI 75 1
Dell EMC 5039 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2564 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4982 1
Intel Corporation 12258 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 729 1
Oculus VR 73 1
Lenovo Motorola 3503 1
Mali 36 1
AKG 65 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 2
Silver Lake Partners 76 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2447 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Unsplash 913 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6295 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24477 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25750 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7727 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21011 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12588 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7288 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9447 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13937 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7981 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8576 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9310 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9746 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3465 4
Оповещение и уведомление - Notification 4762 4
Micorosft Windows Insider 133 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14026 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7376 3
Google Android устройства-девайсы 737 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16197 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7458 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4408 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8716 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 2
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MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2569 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 1
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
Microsoft Build - конференция 37 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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Samsung Unpacked 33 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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