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Windows 10 научится отправлять и принимать «SMS нового типа» в обход сотовых операторов

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Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Поддержка технологии RCS – «убийцы SMS», которая позволяет обмениваться сообщениями в обход операторов связи – появилась в приложении «Ваш телефон» для Windows 10. Пока попробовать ее в деле могут только обладатели флагманского смартфона Samsung Galaxy S20, продажи которого пока не стартовали.

Приложение «Ваш телефон» получит поддержку RCS

Microsoft выпустит обновление приложения «Ваш телефон» (Your Phone) для операционной системы Windows 10, которое добавит поддержку обмена RCS-сообщениями со смартфонами фирмы Samsung. RCS, как ожидается, в будущем придет на смену устаревшей технологии SMS. Уже сейчас в некоторых странах Google предлагает воспользоваться возможностью обмена сообщениями по протоколу RCS в обход операторов мобильной связи.

Как пишет портал Engadget со ссылкой на сообщение в Twitter менеджера по продукту «Ваш телефон» Роберто Бохоркеса (Roberto Bojorques), первыми воспользоваться новой функциональностью смогут владельцы смартфонов серии Samsung Galaxy S20, которые должны поступить в продажу в феврале-марте 2020 г., в том числе и в России.

Важно также отметить, что возможность будет доступна только тем пользователям, у которых приложение Samsung Messages установлено в качестве средства обмена сообщениями по умолчанию.

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Анонс новой функции «Вашего телефона» в Twitter

Судя по формулировке анонса, в будущем и другие устройства Samsung смогут передавать и принимать RCS-сообщения через приложение для Windows 10. Когда именно появится и появится ли вовсе поддержка этой функции при работе с гаджетами других производителей, не сообщается.

Улучшение интеграции сервисов Microsoft с продуктами Samsung предусмотрено в рамках стратегического партнерства, о котором компании объявили в 2019 г. Именно при работе со смартфонами Samsung функциональность приложения «Ваш телефон» раскрывается в полной мере. К примеру, зеркалирование экрана смартфона на дисплей ПК доступно исключительно владельцам девайсов Samsung.

Что умеет «Ваш телефон»

Приложение «Ваш телефон» позволяет управлять мобильным телефоном с помощью ПК без необходимости подключать одно устройство к другому напрямую. Программа позволяет передавать и принимать текстовые сообщения, синхронизировать уведомления и контакты, просматривать и пересылать фотографии из галереи смартфона, в том числе и с помощью приема перетаскивания мышью непосредственно в окно нужного приложение Windows.

Важно отметить, что перечисленные функции работают только при использовании смартфонов под управлением операционной системы Android 7.0 (Nougat) или новее. С девайсами Apple «Ваш телефон» также работает, но его функциональность ограничена синхронизацией просматриваемых веб-страниц между компьютером и мобильным устройством.

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Первыми новую возможность смогут оценить владельцы флагманов Samsung серии Galaxy S20

Приложение «Ваш телефон» доступно в магазине приложений Microsoft (Microsoft Store) пользователям Windows 10, скачать его можно бесплатно. Кроме того, по данным сайта поддержки Microsoft, оно поставляется в составе обновления Windows 10 за октябрь 2018 г.

После запуска приложения пользователю предлагается войти с помощью учетной записи Microsoft, а также ввести номер мобильного телефона, с которым планируется связать ПК. На указанный номер будет отправлено SMS со ссылкой на загрузку приложения «Диспетчер вашего телефона» (Your Phone Companion). Установив его, необходимо войти в учетную запись приложения. Важно, чтобы на обоих устройствах использовался один и тот же аккаунт Microsoft.

Microsoft периодически добавляет в приложение новые функции, которые, перед тем как закрепиться в стабильной версии, сперва проходят тестирование в рамках программы предварительной оценки Windows (Windows Insider Program). В частности, в декабре 2019 г. «Ваш телефон» получил поддержку голосовых вызовов. Благодаря этому пользователи теперь имеют возможность совершать и принимать звонки на свой ПК, перенаправленные со смартфона, даже не прикасаясь к гаджету. Публичное тестирование функции велось с октября 2019 г.

Что такое RCS

RCS (Rich Communication Services) – это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM в 2008 г.

В отличие от морально устаревшего SMS – впервые тот был опробован еще в 1992 г. – RCS позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, совершать аудио- и видеовызовы, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список.

К недостаткам RCS следует отнести отсутствие сквозного шифрования передаваемых сообщений (оно есть, к примеру, в Apple iMessage), в следствие чего владелец RCS-серверов в теории может получить доступ к переписке пользователей. Google утверждает, что работает над устранением данной проблемы.

Единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. из-за большого количества участников ассоциации GSM и множества разногласий между ними. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.

Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8. Устройства Apple стандарт не поддерживают.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, Asus, Alcatel и др.

В ноябре 2015 г. российские операторы в рамках сотрудничества с ассоциацией GSM сформировали рабочую группу All IP Interconnect Russia, задачей которой стало внедрение технологий IMS, VoLTE и RCS.

По состоянию на апрель 2018 г. Google удалось заручиться поддержкой 55 операторов, включая всех представителей «большой российской четверки – МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

Осенью 2019 г. Google начала поэтапное внедрение RCS по всему миру. Поддержка технологии реализована в операционной системе Android на уровне встроенного приложения «Сообщения» (Android Messages). С 14 ноября 2019 г. технология доступна пользователям Android в США бесплатно. Обмен сообщениями по протоколу RCS осуществляется через серверы Google, минуя инфраструктуру операторов мобильной связи.

В декабре 2019 г. CNews сообщал о том, что существующие реализации протокола RCS содержат многочисленные уязвимости.

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