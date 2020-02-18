Windows 10 научится отправлять и принимать «SMS нового типа» в обход сотовых операторов

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Приложение «Ваш телефон» получит поддержку RCS

Microsoft выпустит обновление приложения «Ваш телефон» (Your Phone) для операционной системы Windows 10, которое добавит поддержку обмена RCS-сообщениями со смартфонами фирмы Samsung. RCS, как ожидается, в будущем придет на смену устаревшей технологии SMS. Уже сейчас в некоторых странах Google предлагает воспользоваться возможностью обмена сообщениями по протоколу RCS в обход операторов мобильной связи.

Как пишет портал Engadget со ссылкой на сообщение в Twitter менеджера по продукту «Ваш телефон» Роберто Бохоркеса (Roberto Bojorques), первыми воспользоваться новой функциональностью смогут владельцы смартфонов серии Samsung Galaxy S20, которые должны поступить в продажу в феврале-марте 2020 г., в том числе и в России.

Важно также отметить, что возможность будет доступна только тем пользователям, у которых приложение Samsung Messages установлено в качестве средства обмена сообщениями по умолчанию.

Анонс новой функции «Вашего телефона» в Twitter

Судя по формулировке анонса, в будущем и другие устройства Samsung смогут передавать и принимать RCS-сообщения через приложение для Windows 10. Когда именно появится и появится ли вовсе поддержка этой функции при работе с гаджетами других производителей, не сообщается.

Улучшение интеграции сервисов Microsoft с продуктами Samsung предусмотрено в рамках стратегического партнерства, о котором компании объявили в 2019 г. Именно при работе со смартфонами Samsung функциональность приложения «Ваш телефон» раскрывается в полной мере. К примеру, зеркалирование экрана смартфона на дисплей ПК доступно исключительно владельцам девайсов Samsung.

Что умеет «Ваш телефон»

Приложение «Ваш телефон» позволяет управлять мобильным телефоном с помощью ПК без необходимости подключать одно устройство к другому напрямую. Программа позволяет передавать и принимать текстовые сообщения, синхронизировать уведомления и контакты, просматривать и пересылать фотографии из галереи смартфона, в том числе и с помощью приема перетаскивания мышью непосредственно в окно нужного приложение Windows.

Важно отметить, что перечисленные функции работают только при использовании смартфонов под управлением операционной системы Android 7.0 (Nougat) или новее. С девайсами Apple «Ваш телефон» также работает, но его функциональность ограничена синхронизацией просматриваемых веб-страниц между компьютером и мобильным устройством.

Первыми новую возможность смогут оценить владельцы флагманов Samsung серии Galaxy S20

Приложение «Ваш телефон» доступно в магазине приложений Microsoft (Microsoft Store) пользователям Windows 10, скачать его можно бесплатно. Кроме того, по данным сайта поддержки Microsoft, оно поставляется в составе обновления Windows 10 за октябрь 2018 г.

После запуска приложения пользователю предлагается войти с помощью учетной записи Microsoft, а также ввести номер мобильного телефона, с которым планируется связать ПК. На указанный номер будет отправлено SMS со ссылкой на загрузку приложения «Диспетчер вашего телефона» (Your Phone Companion). Установив его, необходимо войти в учетную запись приложения. Важно, чтобы на обоих устройствах использовался один и тот же аккаунт Microsoft.

Microsoft периодически добавляет в приложение новые функции, которые, перед тем как закрепиться в стабильной версии, сперва проходят тестирование в рамках программы предварительной оценки Windows (Windows Insider Program). В частности, в декабре 2019 г. «Ваш телефон» получил поддержку голосовых вызовов. Благодаря этому пользователи теперь имеют возможность совершать и принимать звонки на свой ПК, перенаправленные со смартфона, даже не прикасаясь к гаджету. Публичное тестирование функции велось с октября 2019 г.

Что такое RCS

RCS (Rich Communication Services) – это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM в 2008 г.

В отличие от морально устаревшего SMS – впервые тот был опробован еще в 1992 г. – RCS позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, совершать аудио- и видеовызовы, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список.

К недостаткам RCS следует отнести отсутствие сквозного шифрования передаваемых сообщений (оно есть, к примеру, в Apple iMessage), в следствие чего владелец RCS-серверов в теории может получить доступ к переписке пользователей. Google утверждает, что работает над устранением данной проблемы.

Единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. из-за большого количества участников ассоциации GSM и множества разногласий между ними. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.

Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8. Устройства Apple стандарт не поддерживают.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, Asus, Alcatel и др.

В ноябре 2015 г. российские операторы в рамках сотрудничества с ассоциацией GSM сформировали рабочую группу All IP Interconnect Russia, задачей которой стало внедрение технологий IMS, VoLTE и RCS.

По состоянию на апрель 2018 г. Google удалось заручиться поддержкой 55 операторов, включая всех представителей «большой российской четверки – МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

Осенью 2019 г. Google начала поэтапное внедрение RCS по всему миру. Поддержка технологии реализована в операционной системе Android на уровне встроенного приложения «Сообщения» (Android Messages). С 14 ноября 2019 г. технология доступна пользователям Android в США бесплатно. Обмен сообщениями по протоколу RCS осуществляется через серверы Google, минуя инфраструктуру операторов мобильной связи.

В декабре 2019 г. CNews сообщал о том, что существующие реализации протокола RCS содержат многочисленные уязвимости.