Apple старается сделать свой мессенджер iMessage защищенным от квантовых компьютеров PQ значит «пост-квантовый» Apple объявила о запуске нового криптографического протокола для шифрования сообщений в службе iMessage: PQ3. Буквы PQ означают post-quantum, т.е. речь идет о протоколе, который должен будет выдержать проверку на устойчивость со стороны квантовых компьютеров. На сегодняшний день большинс

Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung Apple реализует поддержку RCS в iMessage Apple реализует в iMessage поддержку стандарта RCS, который призван заменить устаревшие технологии SMS и MMS. По сообщению Bloomberg, изменение, имеющее потенциал превратить обм

Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось для своих смартфонов. По заверениям разработчиков, сервис полностью совместим с мессенджером Apple iMessage, позволяющим владельцам смартфонов iPhone общаться между собой на полностью бесплатн

В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты atsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России), Apple iMessage, Signal. Корень проблемы лежит в некорректном выводе (рендеринге) упомянутыми прилож

iPhone можно превратить в «кирпич» одним сообщением в iMessage Уязвимость в iMessage В iMessage найдена уязвимость, которая позволяет вывести из строя iPhone. Баг был обнаружен участницей Google Project Zero Натали Силванович (Natalie Silvanovich). Восстановить

Банк «Открытие» запустил денежные переводы через iMessage Банк «Открытие» объявил о запуске переводов денег через iMessage. Как рассказали CNews в банке, такая возможность позволит клиентам отправлять запросы и переводы прямо в сообщениях без входа в мобильное приложение банка.Чтобы отправить запрос, необх

Promt представила плагин-переводчик для iMessage Promt объявила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS. Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения без переключения между приложениями. В сл

Samsung готовит к запуску мессенджер — «убийцу» WhatsApp и iMessage уг (РМУ). По данным TechCrunch, сделка позволит Samsung усилить присутствие на рынке услуг по обмену сообщениями. «Компания готовится представить собственный мессенджер, который будет конкурировать с iMessage, приложениями Google, WhatsApp и прочими, насчитывающими миллиарды активных пользователей», — отмечают журналисты. Официальная причина покупки выглядит более расплывчато. «Приобретение

На iPhone и Android появляется новый «убийца» iMessage и WhatsApp. Видео апример, не использует Allo), сообщение перенаправляется в SMS. Аналогичным образом действует Apple iMessage (в мае 2016 г. на компанию Apple даже подали в суд, обвинив ее в краже технологии ре

Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф азанная сумма равна 1,25% от прибыли, которую Apple получила за неназванный промежуток времени от реализации этих устройств.Нарушенные патентыVoIP-Pal утверждает, что Apple нарушила патенты в сервисе iMessage и приложении FaceTime. Первый позволяет владельцам «яблочных» устройств (включая компьютеры) бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями через интернет. Приложение FaceTime, в свою о

ФБР попросило доступ к ключам шифрования WhatsApp и iMessage стоят ли такие технологии тех преимуществ, которые они предлагают, или цена слишком велика». Apple iMessage и WhatsApp Технологию сквозного шифрования использует Apple в своем мессенджере i

Поддельный «убийца SMS для iPhone» воровал данные пользователей Android Владельцы Android-устройств смогли загрузить приложение iMessage Chat, предоставляющее доступ к фирменному сервису обмена короткими сообщениями Apple

Ошибка в iMessage привела к удалению слов «сюрприз» и «Обама» Пользователи сервиса Apple iMessage заметили странность в его работе - в некоторых предложениях слова «сюрприз» и «Обама

Пользователи сервиса iMessage подверглись спамерской атаке зработчики iOS-приложений подверглись атаке неизвестного спамера, воспользовавшегося сервисом Apple iMessage, сообщает The Next Web. Жертвы получили огромное количество повторяющихся сообщений

Владельцы устройств Apple отправляют по 2 млрд сообщений iMessage в сутки Владельцы Apple iPhone, iPad и iPod touch, а также компьютеров Mac отправляют по 2 млрд сообщений iMessage каждые сутки, сообщает AppleInsider со ссылкой на генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook). Сервис iMessage был анонсирован в июне 2011 г. и заработал вместе с выходом

Сервис Apple iMessage претерпел второй сбой за неделю Сервис Apple iMessage, предназначенный для бесплатного обмена сообщениями между пользователями iOS-устройс