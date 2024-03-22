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Apple iMessage Мессенджер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.03.2024 Apple старается сделать свой мессенджер iMessage защищенным от квантовых компьютеров

PQ значит «пост-квантовый» Apple объявила о запуске нового криптографического протокола для шифрования сообщений в службе iMessage: PQ3. Буквы PQ означают post-quantum, т.е. речь идет о протоколе, который должен будет выдержать проверку на устойчивость со стороны квантовых компьютеров. На сегодняшний день большинс
17.11.2023 Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung

Apple реализует поддержку RCS в iMessage Apple реализует в iMessage поддержку стандарта RCS, который призван заменить устаревшие технологии SMS и MMS. По сообщению Bloomberg, изменение, имеющее потенциал превратить обм
15.11.2023 Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось

для своих смартфонов. По заверениям разработчиков, сервис полностью совместим с мессенджером Apple iMessage, позволяющим владельцам смартфонов iPhone общаться между собой на полностью бесплатн
28.03.2022 В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты

atsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России), Apple iMessage, Signal. Корень проблемы лежит в некорректном выводе (рендеринге) упомянутыми прилож
04.07.2019 iPhone можно превратить в «кирпич» одним сообщением в iMessage

Уязвимость в iMessage В iMessage найдена уязвимость, которая позволяет вывести из строя iPhone. Баг был обнаружен участницей Google Project Zero Натали Силванович (Natalie Silvanovich). Восстановить

18.04.2017 Банк «Открытие» запустил денежные переводы через iMessage

Банк «Открытие» объявил о запуске переводов денег через iMessage. Как рассказали CNews в банке, такая возможность позволит клиентам отправлять запросы и переводы прямо в сообщениях без входа в мобильное приложение банка.Чтобы отправить запрос, необх
09.03.2017 Promt представила плагин-переводчик для iMessage

Promt объявила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS. Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения без переключения между приложениями. В сл
17.11.2016 Samsung готовит к запуску мессенджер — «убийцу» WhatsApp и iMessage

уг (РМУ). По данным TechCrunch, сделка позволит Samsung усилить присутствие на рынке услуг по обмену сообщениями. «Компания готовится представить собственный мессенджер, который будет конкурировать с iMessage, приложениями Google, WhatsApp и прочими, насчитывающими миллиарды активных пользователей», — отмечают журналисты. Официальная причина покупки выглядит более расплывчато. «Приобретение
21.09.2016 На iPhone и Android появляется новый «убийца» iMessage и WhatsApp. Видео

апример, не использует Allo), сообщение перенаправляется в SMS. Аналогичным образом действует Apple iMessage (в мае 2016 г. на компанию Apple даже подали в суд, обвинив ее в краже технологии ре
11.05.2016 Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф

азанная сумма равна 1,25% от прибыли, которую Apple получила за неназванный промежуток времени от реализации этих устройств.Нарушенные патентыVoIP-Pal утверждает, что Apple нарушила патенты в сервисе iMessage и приложении FaceTime. Первый позволяет владельцам «яблочных» устройств (включая компьютеры) бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями через интернет. Приложение FaceTime, в свою о
07.07.2015 ФБР попросило доступ к ключам шифрования WhatsApp и iMessage

стоят ли такие технологии тех преимуществ, которые они предлагают, или цена слишком велика». Apple iMessage и WhatsApp Технологию сквозного шифрования использует Apple в своем мессенджере i
25.09.2013 Поддельный «убийца SMS для iPhone» воровал данные пользователей Android

Владельцы Android-устройств смогли загрузить приложение iMessage Chat, предоставляющее доступ к фирменному сервису обмена короткими сообщениями Apple
27.04.2013 Ошибка в iMessage привела к удалению слов «сюрприз» и «Обама»

Пользователи сервиса Apple iMessage заметили странность в его работе - в некоторых предложениях слова «сюрприз» и «Обама
01.04.2013 Пользователи сервиса iMessage подверглись спамерской атаке

зработчики iOS-приложений подверглись атаке неизвестного спамера, воспользовавшегося сервисом Apple iMessage, сообщает The Next Web. Жертвы получили огромное количество повторяющихся сообщений

24.01.2013 Владельцы устройств Apple отправляют по 2 млрд сообщений iMessage в сутки

Владельцы Apple iPhone, iPad и iPod touch, а также компьютеров Mac отправляют по 2 млрд сообщений iMessage каждые сутки, сообщает AppleInsider со ссылкой на генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook). Сервис iMessage был анонсирован в июне 2011 г. и заработал вместе с выходом

19.11.2012 Сервис Apple iMessage претерпел второй сбой за неделю

Сервис Apple iMessage, предназначенный для бесплатного обмена сообщениями между пользователями iOS-устройс
31.10.2012 Сервис iMessage компании Apple пережил сбой в работе

Сервис Apple iMessage претерпел кратковременный сбой ночью 31 октября 2012 г. Согласно официальной информа

Публикаций - 167, упоминаний - 183

Apple iMessage и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 121
Google LLC 12690 49
Telegram Group 2940 42
Meta Platforms - Facebook 4621 36
Microsoft Corporation 25775 28
X Corp - Twitter 2938 24
Samsung Electronics 11065 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Huawei 4677 10
Yandex - Яндекс 9216 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
LG Electronics 3735 8
Meta Platforms 180 7
МегаФон 10742 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
The Citizen Lab 25 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Lenovo Group 2447 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
HTC Corporation 1512 6
Dropbox 527 6
NSO Group 33 6
Snapchat 151 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
AT&T Inc 1726 5
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
CCMI - Cross-Carrier Messaging Initiative 5 3
VoIP-Pal 3 3
Alphabet 177 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Vimeo - Видеохостинг 71 3
Amnesty International 21 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Ford 435 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Sequoia Capital 115 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Ferrari NV 159 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Chevrolet 42 1
Expedia - Travelocity 60 1
Harley-Davidson 30 1
Forbidden Stories 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Deutsche Lufthansa AG - Eurowings - авиакомпания 1 1
Merriam-Webster 15 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
GSMA All IP Interconnect Russia 5 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 61
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 45
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 36
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 31
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 29
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 24
Оповещение и уведомление - Notification 5945 23
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 21
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 18
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 13
Google Android устройства-девайсы 849 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 12
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 12
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 52 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 11
Apple iOS 8583 101
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 91
Google Android 15244 62
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 59
Apple iPad 4012 55
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 37
Apple - App Store 3109 32
Rakuten Viber 665 30
Apple FaceTime 193 25
Apple Safari - браузер 896 25
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 25
Apple Siri - Голосовой помощник 441 24
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 23
Microsoft Windows 16882 23
Apple macOS 2419 22
Apple iCloud 310 22
Apple iTunes Store 1118 18
Apple iPod Touch 747 16
Apple iPhone 6 4861 16
Apple Pay 519 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 11
Apple iPad Pro 320 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 11
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 10
Apple iPad mini 430 10
Apple ID - Система аутентификации 139 10
NSO Group - Pegasus 98 9
Google Chrome - браузер 1701 9
Apple WatchOS 89 9
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 8
Apple iCloud Drive 29 8
Apple iPadOS 141 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 8
Apple iPhone 5 783 8
Apple iPhone 4 800 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 14
Мельникова Анастасия 440 5
Дуров Павел 329 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 3
Путин Владимир 3454 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Казарян Карен 84 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Чесаков Георгий 19 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 2
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 2
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Мансур Ахмед 8 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 2
Кузнецов Игорь 22 2
Walz Mike - Уолц Майк 4 2
Goldberg Jeffrey - Голдберг Джеффри 4 2
Жаров Александр 183 2
Касперский Евгений 337 1
Кулин Филипп 53 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Козлюк Артем 39 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Сергеев Михаил 115 1
Добрынин Владимир 35 1
Васильев Антон 9 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Силванович Натали 1 1
Замыслов Илья 2 1
Акимов Игорь 6 1
Булыга Игорь 1 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 24
Европа 24964 11
Израиль 2856 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Индия - Bharat 5870 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Канада 5082 7
Испания - Королевство 3840 7
Япония 13807 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 5
Южная Корея - Республика 7052 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Калифорния 4829 4
Иран - Исламская Республика Иран 1155 4
США - Калифорния - Купертино 281 3
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