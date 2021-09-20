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Apple iMessage
Мессенджер


20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 3
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 2
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 1
20.11.2020 По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS» 1
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 1
16.09.2020 Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России 1
30.06.2020 «Шторм Технологии» выпустила усовершенствованную версию Cascana для контактных центров 1
24.04.2020 iPhone и iPad можно «убить», отправив одно сообщение. Как от этого защититься 1
25.03.2020 Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4 1
18.02.2020 Windows 10 научится отправлять и принимать «SMS нового типа» в обход сотовых операторов 1
31.01.2020 Eset: 99% мобильных вредоносов нацелены на ОС Android 1
27.12.2019 Обновление iOS ломает iPhone по всему миру. Из строя выходят Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет и сотовая связь 2
18.12.2019 «Убийца» SMS оказался насквозь «дырявым» 1
15.11.2019 Google запустил бесплатного «убийцу SMS» в обход операторов сотовой связи 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
16.10.2019 Обновление iOS не дает говорить по iPhone дольше одной минуты 1
04.07.2019 iPhone можно превратить в «кирпич» одним сообщением в iMessage 3
21.05.2019 Приложение «Погода» на iPhone перестало работать в России 1
15.05.2019 Придуман способ вывести из строя любой смартфон Samsung 1
14.02.2019 iPhone можно сломать, сказав ему пять слов 1
11.01.2019 За взлом iPhone готовы платить миллионы долларов 1
04.12.2018 «Тинькофф мобайл» объявил о снижении цены в роуминге в Азии и Африке 1
27.11.2018 Россияне вычислили 8 самых безопасных мессенджеров в мире. Telegram не лучше всех 2
17.09.2018 Abbyy TextGrabber и FineScanner получили поддержку голосовых команд Siri 1
21.08.2018 В Skype появились секретные чаты как у Telegram 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
12.07.2018 iPhone отключается, если ввести название непризнанного государства 1
13.06.2018 «Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге 1
07.06.2018 Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1
07.06.2018 Путин высказался против блокировки Telegram 1
05.06.2018 Новая iOS 12 «удвоит производительность» старых iPhone и iPad 1
30.05.2018 Apple запрещает обновлять Telegram для iPhone и iPad 1
28.05.2018 Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 1
28.04.2018 «Тинькофф Мобайл» представил безлимитные мессенджеры в роуминге 1
23.04.2018 Google закрывает разработку мессенджеров, чтобы создать настоящего «убийцу» SMS 1
16.02.2018 iPhone и Mac можно намертво подвесить, прислав единственное сообщение 2

Публикаций - 116, упоминаний - 157

Apple iMessage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7707 54
Google LLC 7154 27
Samsung Electronics 5677 15
Microsoft Corporation 11095 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 12
Twitter 2204 11
Telegram Group 702 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Facebook 3766 5
Lenovo Group 1637 4
LG Electronics 1853 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
Huawei 2730 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
HTC Corporation 1191 3
Alcatel 229 3
RuTube - видеохостинг 120 2
Deutsche Telekom - T-Mobile 261 2
Sprint Corporation 154 2
Xiaomi 904 2
CCMI - Cross-Carrier Messaging Initiative 4 2
AT&T Inc 557 2
GitHub 412 2
Verizon 370 2
Zerodium 6 1
ESET 989 1
Экспертэкспресс 5 1
ЛАН-проект 8 1
Шторм Технологии 6 1
Open Whisper Systems 9 1
Google Fi 1 1
SEC Consult Services 930 1
Artezio - Артезио 36 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Cellebrite 16 1
Harman Kardon 167 1
Vimeo - Видеохостинг 57 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Открытие ФК 538 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Pixar 22 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 3
Таганский районный суд города Москвы 44 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МВД РФ Управление К 38 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
GSMA All IP Interconnect Russia 5 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 9
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 4
Advanced Communications 9 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
AMQP - Advanced Message Queuing Protocol - Открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы 8 4
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 4
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 3
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
Lightning 131 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
Apple USDZ - Universal Scene Description - Формат файлов дополненной реальности 4 2
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 15 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
Голосовые сообщения 3 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
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