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Apple iMessage Мессенджер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.03.2024
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Apple старается сделать свой мессенджер iMessage защищенным от квантовых компьютеров
PQ значит «пост-квантовый» Apple объявила о запуске нового криптографического протокола для шифрования сообщений в службе iMessage: PQ3. Буквы PQ означают post-quantum, т.е. речь идет о протоколе, который должен будет выдержать проверку на устойчивость со стороны квантовых компьютеров. На сегодняшний день большинс
|17.11.2023
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Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung
Apple реализует поддержку RCS в iMessage Apple реализует в iMessage поддержку стандарта RCS, который призван заменить устаревшие технологии SMS и MMS. По сообщению Bloomberg, изменение, имеющее потенциал превратить обм
|15.11.2023
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Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось
для своих смартфонов. По заверениям разработчиков, сервис полностью совместим с мессенджером Apple iMessage, позволяющим владельцам смартфонов iPhone общаться между собой на полностью бесплатн
|28.03.2022
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В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты
atsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России), Apple iMessage, Signal. Корень проблемы лежит в некорректном выводе (рендеринге) упомянутыми прилож
|04.07.2019
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iPhone можно превратить в «кирпич» одним сообщением в iMessage
Уязвимость в iMessage В iMessage найдена уязвимость, которая позволяет вывести из строя iPhone. Баг был обнаружен участницей Google Project Zero Натали Силванович (Natalie Silvanovich). Восстановить
|18.04.2017
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Банк «Открытие» запустил денежные переводы через iMessage
Банк «Открытие» объявил о запуске переводов денег через iMessage. Как рассказали CNews в банке, такая возможность позволит клиентам отправлять запросы и переводы прямо в сообщениях без входа в мобильное приложение банка.Чтобы отправить запрос, необх
|09.03.2017
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Promt представила плагин-переводчик для iMessage
Promt объявила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS. Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения без переключения между приложениями. В сл
|17.11.2016
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Samsung готовит к запуску мессенджер — «убийцу» WhatsApp и iMessage
уг (РМУ). По данным TechCrunch, сделка позволит Samsung усилить присутствие на рынке услуг по обмену сообщениями. «Компания готовится представить собственный мессенджер, который будет конкурировать с iMessage, приложениями Google, WhatsApp и прочими, насчитывающими миллиарды активных пользователей», — отмечают журналисты. Официальная причина покупки выглядит более расплывчато. «Приобретение
|21.09.2016
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На iPhone и Android появляется новый «убийца» iMessage и WhatsApp. Видео
апример, не использует Allo), сообщение перенаправляется в SMS. Аналогичным образом действует Apple iMessage (в мае 2016 г. на компанию Apple даже подали в суд, обвинив ее в краже технологии ре
|11.05.2016
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Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф
азанная сумма равна 1,25% от прибыли, которую Apple получила за неназванный промежуток времени от реализации этих устройств.Нарушенные патентыVoIP-Pal утверждает, что Apple нарушила патенты в сервисе iMessage и приложении FaceTime. Первый позволяет владельцам «яблочных» устройств (включая компьютеры) бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями через интернет. Приложение FaceTime, в свою о
|07.07.2015
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ФБР попросило доступ к ключам шифрования WhatsApp и iMessage
стоят ли такие технологии тех преимуществ, которые они предлагают, или цена слишком велика». Apple iMessage и WhatsApp Технологию сквозного шифрования использует Apple в своем мессенджере i
|25.09.2013
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Поддельный «убийца SMS для iPhone» воровал данные пользователей Android
Владельцы Android-устройств смогли загрузить приложение iMessage Chat, предоставляющее доступ к фирменному сервису обмена короткими сообщениями Apple
|27.04.2013
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Ошибка в iMessage привела к удалению слов «сюрприз» и «Обама»
Пользователи сервиса Apple iMessage заметили странность в его работе - в некоторых предложениях слова «сюрприз» и «Обама
|01.04.2013
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Пользователи сервиса iMessage подверглись спамерской атаке
зработчики iOS-приложений подверглись атаке неизвестного спамера, воспользовавшегося сервисом Apple iMessage, сообщает The Next Web. Жертвы получили огромное количество повторяющихся сообщений
|24.01.2013
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Владельцы устройств Apple отправляют по 2 млрд сообщений iMessage в сутки
Владельцы Apple iPhone, iPad и iPod touch, а также компьютеров Mac отправляют по 2 млрд сообщений iMessage каждые сутки, сообщает AppleInsider со ссылкой на генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook). Сервис iMessage был анонсирован в июне 2011 г. и заработал вместе с выходом
|19.11.2012
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Сервис Apple iMessage претерпел второй сбой за неделю
Сервис Apple iMessage, предназначенный для бесплатного обмена сообщениями между пользователями iOS-устройс
|31.10.2012
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Сервис iMessage компании Apple пережил сбой в работе
Сервис Apple iMessage претерпел кратковременный сбой ночью 31 октября 2012 г. Согласно официальной информа
Apple iMessage и организации, системы, технологии, персоны:
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