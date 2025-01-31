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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167381
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Forbidden Stories



31.01.2025 Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus 1
04.03.2024 Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp 1
23.08.2022 Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Forbidden Stories и организации, системы, технологии, персоны:

NSO Group 31 4
Microsoft Corporation 24640 3
Apple Inc 12111 3
The Citizen Lab 23 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1405 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Meta Platforms - Facebook 4441 2
Broadcom - VMware 2364 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Google LLC 11790 1
Yandex - Яндекс 7369 1
Cisco Systems 5116 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 1
Telegram Group 2005 1
Amnesty International 20 3
Microsoft - LinkedIn 649 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6139 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2235 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1428 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3059 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 354 1
Оцифровка - Digitization 4550 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2543 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 87 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 736 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7400 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9199 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12644 1
NSO Group - Pegasus 92 4
WhatsApp Messenger 1085 3
Google Android 14016 3
Apple iOS 7818 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
Statista 229 1
Microsoft Azure 1409 1
Amazon CloudFront - Amazon CND - Amazon Content Delivery Network 8 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
FreePik 1001 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Microsoft Skype 2067 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
Мельникова Анастасия 376 2
Мансур Ахмед 8 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 4
Франция - Французская Республика 7854 4
Израиль 2733 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1021 3
Индия - Bharat 5455 3
Казахстан - Республика 5536 3
Россия - РФ - Российская федерация 144633 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 676 3
Венгрия 813 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 3
Ближний Восток 2945 2
Канада 4886 2
Европа 21780 1
Бахрейн - Королевство 122 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3336 1
США - Калифорния 4630 1
Бельгия - Королевство 1148 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6925 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 3
НКО - Некоммерческая организация 504 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1596 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7615 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 349 2
Blacklist - Чёрный список 618 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 1
Английский язык 6639 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2267 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 697 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 486 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5912 4
FT - Financial Times 1224 4
Le Monde 29 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 650 3
AP - Associated Press 2004 3
The Register - The Register Hardware 1558 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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