Forbidden Stories
Forbidden Stories и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 376 2
|Мансур Ахмед 8 2
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
|Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338091, в очереди разбора - 771527.
Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.