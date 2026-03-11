Разделы

Tusk Donald Туск Дональд


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет 2
31.01.2025 Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus 2
29.01.2015 Евросоюз планирует собирать подробные данные обо всех авиапассажирах 2
25.05.2012 Польша выступает за технологическую нейтральность 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Tusk Donald и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25379 1
Apple Inc 12808 1
NSO Group 33 1
Blizzard Entertainment 335 1
Google LLC 12376 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Forbidden Stories 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8264 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10201 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 145 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 980 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2380 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3623 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15067 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5365 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 331 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1765 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8609 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3119 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7773 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 467 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 294 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13741 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 244 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 254 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 777 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 150 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2177 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 283 1
Repository - Репозиторий 1068 1
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 159 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 1
Бронирование - Booking 844 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5426 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 625 1
OGG Vorbis 54 1
Google Dragonfly 34 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2399 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 836 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 259 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1346 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 882 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 665 1
GZIP - GNU Zip 31 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 125 1
NSO Group - Pegasus 97 1
FreePik 1565 1
Гертых Роман 1 1
Павлов Игорь 8 1
Avramopoulos Dimitris - Аврамопулос Димитрис 1 1
Ziobry Zbigniew - Зебро Збигнев 1 1
Moraes Claude - Моралес Клод 1 1
Польша - Республика 2008 3
Россия - РФ - Российская федерация 159398 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 2
Европа 24723 2
Франция - Французская Республика 8021 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13605 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 1
Польша - Варшава 110 1
Канада 5004 1
Израиль 2797 1
Бельгия - Королевство 1174 1
США - Калифорния 4786 1
Латвия - Рига 96 1
Бельгия - Брюссель 238 1
Франция - Страсбург 50 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3059 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 659 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15355 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 1
Энергетика - Energy - Energetically 5563 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 562 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8578 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2035 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4426 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1833 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 201 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 450 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1026 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3733 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
The Register - The Register Hardware 1741 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
РИА Новости 1005 1
The Guardian - Британская газета 387 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424481, в очереди разбора - 726838.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

