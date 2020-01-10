Microsoft XPS

Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G Dell Technologies представила новые продукты и программное обеспечение в премиальных сегментах своих линеек Latitude, XPS и портфолио дисплеев. Они помогут клиентам внедрять инновации, сотрудничать и достигать большего в следующем десятилетии. Обладая искусственным интеллектом (ИИ), поддержкой сетей 5G и иннов

Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel Раньше всех Компания Dell перевела ноутбук XPS 13 Developer Edition на новейшие процессоры Intel Comet Lake десятого поколения. Это первый и пока единственный мобильный ПК в мире, оснащенный новыми чипами и работающий под управлением Li

Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro Dell Technologies в рамках выставки Computex 2019 представила новинки линейки серии XPS и всех основных серий Inspiron и Vostro, отвечающие требованиям современных пользователей и малого бизнеса. Линейка XPS от Dell пополнилась новыми XPS 13 2-в-1, заново спроект

Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены Dell представила на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron. «Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозные решения. В этом году компания Dell привезла на выставку новые продукты, которые позволят людям максимально

Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены ое обновление настольных и портативных вычислительных систем, а также соответствующих аксессуаров. Обновилась линейка доступных моноблоков Inspiron, представлены новые модификации ноутбуков семейства XPS 15 и новые мониторы семейства Dell S. В дополнение, Dell также объявила о начале мировых продаж нового ноутбука-трансформера класса «2 в 1» в семействе XPS 15. Все представленные ком

Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, новую модификацию ноутбука XPS 15 и новые мониторы семейства S, а также объявила о начале продаж устройства «2 в 1» XPS 15 на мировом рынке. Новинки работают под управлением Windows 10. Флагманский ноутбук XPS<

Обзор планшетного компьютера Dell XPS 12 (9250): чудесные превращения Модель Dell XPS 12 (9250) — новёхонький представитель так называемого класса "трансформеров". То есть в зависимости от поставленной цели этот компьютер может быть планшетом, а вместе с присоединенной клави

Dell начала продажи новых компьютеров Inspiron и XPS в России Компания Dell начала продажи на российском рынке новых ноутбуков: XPS 13 (9350), XPS 15 (9550), Inspiron 15 серии 5000 (5559) и Inspiron 17 серии 5000 (5759), Inspiron 15 серии 7000 (7559). Также в продажу в России поступают моноблоки Dell Inspiron 20

Dell выпустил флагманские ноутбуки с «безрамочными» дисплеями Новинки от DellКомпания Dell представила обновленную линейку флагманских персональных компьютеров XPS. Анонс включил обновленные ноутбуки XPS 13 и XPS 15 и новый гибридный ноутбук-планшет XPS 12. Все новинки оснащены процессорами Intel шестого поколения, с архитектурой

Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем Dell XPS 13 не новичок в стане мощных компактных компьютеров, но в 2015 году модель пережила полное обновление. Самое заметное нововведение — безрамочный дисплей: ширина рамок чуть больше 5 миллимет

Dell обновила линейку флагманских ноутбуков. ФОТО Dell в рамках выставки CES 2015 в Лас-Вегасе представила обновленные модели флагманских ноутбуков Dell XPS 13 и XPS 15. Обе модели «переехали» на процессоры Intel Core пятого поколения под кодовым именем Broadwell, но это не единственное нововведение. Компания изменила дизайн XPS 1

Карбоновый трансформер: обзор ультрабука Dell XPS 12 9Q23 Хотя линейка этих устройств довольно обширна — в ней есть модели с диагональю от 10 до 15,6 дюймов — поворотный механизм экрана реализован пока только в относительно новых ультрабуках Dell XPS 12. Классические представители этого семейства, ориентированного на максимальную мобильность, они были впервые представлены уже довольно давно, на выставке IFA еще в конце прошлого года, но

Новые планшеты Dell XPS 10 и Latitude 10 появились в России Корпорация Dell начала продажи планшетных компьютеров Dell XPS 10 и Latitude 10 в России. XPS 10 был представлен на международной выставке IFA 2012 в Берлине. Он относится к флагманской линейке высокопроизводительных компьютеров XPS. Пост

Dell везет в Россию гигантский моноблок-планшет Компания Dell представила на российском рынке настольный моноблок Dell XPS 18, оборудованный 18,4-дюймовым сенсорным дисплеем формата Full HD (1920 x 1080). Благодаря наличию аккумулятора, обеспечивающего до 5 часов автономной работы, компьютер можно переносить из

Dell обновила ультрабук XPS 13 до Full HD Компания Dell обновила ультрабук XPS 13, предложив покупателям в США возможность выбора модификации с Full HD-дисплеем. На выбор предлагается два варианта: модель с Full HD-дисплеем и 2-ядерным процессором Intel Core i5-3337U

Dell XPS 12: ультрабук-трансформер с сенсорным экраном и Windows 8 Компания Dell объявила о выходе на российский рынок ультрабука-планшета XPS 12, впервые представленного на выставке IFA в Берлине в начале сентября. Корпус XPS 12 выполнен из алюминия и углеродного волокна. Компьютер оснащен сенсорным 12,5-дюймовым дисплеем

Ультрабук Dell XPS 14 со временем работы до 11 часов - на российском рынке Компания Dell объявила о начале продаж ультрабука XPS 14 на российском рынке. Компьютер выполнен в корпусе форм-фактора 13 дюймов, с основанием из углеродного волокна и алюминиевой крышкой. Вес составляет от 2,1 кг. XPS 14 оснащен 14-дю

Dell приступила к продажам в России ноутбука XPS 15 Мультимедийный ноутбук Dell XPS 15, официально анонсированный в начале июля, появился в России. Об этом сообщила пресс-служба Dell. Dell XPS 15 оформлен с использованием качественных материалов: верхняя часть ноутб

Dell представил в России два новых флагманских ноутбука Продолжая расширять свое присутствие на российском рынке, компания Dell объявила о скором начале продаж двух новых моделей ноутбуков - XPS 14 и XPS 15, - с экраном 14 и 15,6 дюйма соответственно. XPS - это флагманская линейка ноутбуков Dell для потребителей, с особенным дизайном и наиболее полным функциональным н

Dell выпустил клона Apple iMac Компания Dell, третий по величине производитель персональных компьютеров по данным IDC за I квартал 2012 г., анонсировала новую модель настольного компьютера "все в одном" - Dell XPS One 27. В пресс-службе отметили, что это самый большой компьютер данного класса в линейке XPS. XPS One 27 оснащен дисплеем 27 дюйма формата 16:9, с подсветкой WLED и разрешени

Dell анонсировал настольные ПК с процессорами Intel Core третьего поколения Dell объявила об очередном пополнении линейки настольных ПК - моделями XPS 8500 и Vostro 470. Dell XPS 8500 походит для создания и редактирования мультимедийных файлов, написания музыки и работы над дизайнерскими проектами с интенсивным использованием графи

Dell XPS 13: тест лучшего ультрабука выставки CES 2012 Один из известнейших англоязычных порталов о мобильных гаджетах назвал Dell XPS 13 лучшим ультрабуком выставки CES 2012. Насколько такое звание заслужено? На первый взгляд, ультрабук всего лишь соответствует тем требованиям, которые огласила Intel к данному классу устр

Dell вывела на рынок ультратонкий ноутбук XPS 14z с оптическим приводом Корпорация Dell показала новую модель ультратонкого ноутбука XPS 14z. Устройство имеет 14- дюймовый экран и оснащается встроенным оптическим приводом при том, что толщина ноутбука равна 2.5 см. Внутри компьютера установлен процессор Intel Core i5/i7 втор

Dell представила новые ноутбуки XPS и Alienware на российском рынке Компания Dell представила на российском рынке новые модели игровых и мультимедийных ноутбуков. XPS 15z - стильный ноутбук с 15,6-дюймовым Full HD-экраном, оснащаемый процессорами Core i5 и i7 последнего поколения. Ноутбук может похвастаться не только брской внешностью, но и техническим н

Dell представила новую модель «сверхтонкого» ноутбука Dell приступила к продажам ноутбука XPS 15z - преемника модели Dell Adamo XPS, представленной в 2009 г. в пику Apple MacBook Air, сообщает Electronista. В действительности с предшественником новинку связывает разве что бро

Dell представила новые ноутбуки линейки XPS Корпорация Dell объявила о начале продаж новых версий ноутбуков XPS с 15 и 17-дюймовыми экранами. Устройства сменяют существующие модели, добавляя новые чипы на базе Intel Sandy Bridge или Huron River. В ноутбуках появятся видеокарты Nvidia GT 540M или GT55

Dell обновила семейство ноутбуков XPS Компания Dell объявила об обновлении семейства мультимедийных ноутбуков XPS, анонсировав новые модели с диагональю экрана 14, 15 и 17 дюймов. Новые ноутбуки семейства XPS, дополняющего линейку игровых систем Alienware и линейку ноутбуков на каждый день Inpri

Dell готова к началу продаж новых ноутбуков линейки XPS На сайте интернет-магазина Logicbuy появились карточки трех новых товаров – ноутбуков Dell Studio. Речь идет об устройствах XPS 14, XPS15 и XPS17, выполненных в корпусах из анодированного алюминия и с полированными металлическими площадками для кистей рук. В аппаратах установлено дискретное видео с поддержкой технол

Dell планирует обновить линейку ноутбуков XPS Компания Dell готовит обновление аппаратной платформы двух ноутбуков линейки XPS. Информация об этом появилась на французском сайте о портативной электронике и косвенно подтверждена французским офисом Dell. Согласно ей, Dell может показать этой осенью два лэптопа – Stud

Самый тонкий ноутбук Dell Adamo XPS: убить стилем о» было необычно, стильно, притягательно и противоречиво. «Оно» жаждало, чтоб его купили. Но кто? Лишь постепенно, шаг за шагом, мы вышли на суть будущего текста, критические точки тестирования Adamo XPS, а также вопросы, которые хотелось осветить. Работая на Dell Adamo XPS и разглядывая его ультратонкий и сверхмодный дизайн, мы постоянно наталкивались на какие-то автомобильно-экзоти

Dell опровергает сокращение линейки XPS Компания Dell опровергает информацию о снятии с производства игровых компьютеров, выпускающихся на рынок под брендом XPS. Вот что пишет в своем блоге PR-менеджер вышеуказанной продуктовой линейки Энн Кэмден (Anne Camden): «Игровые системы XPS продолжат свое существование, так как они являются важной ча

Dell наигрался в XPS риканский производитель персональных компьютеров, компания Dell начиная с июня 2008 г. приступит к прекращению массового производства настольных игровых компьютеров, выпускающихся на рынок под маркой XPS, сообщает Ars Technica. На сегодня ассортимент настольных компьютеров Dell включает линейку Inspiron, предназначенную для покупателей с ограниченным бюджетом. Стоимость таких систем начинае

Dell избавляется от игровых компьютеров XPS й производитель персональных компьютеров, компания Dell, начиная со следующего месяца, приступит к прекращению массового производства настольных игровых компьютеров, выпускающихся на рынок под маркой XPS, сообщает Ars Technica. На сегодняшний день линейка настольных компьютеров Dell включает серию Inspiron, предназначенную для покупателей с ограниченным бюджетом. Стоимость таких систем начи

Компьютер от Dell обошел iMac в дизайне Похоже, что у iMac появился достойный конкурент. Известный зарубежный обозреватель Уолтер Моссберг (Walter Mossberg) протестировал Dell XPS One и пришел к выводу, что дизайн этого компьютера лучше, чем компьютеров Apple. Dell XPS One оснащается ТВ-тюнером и встроенным кардридером – в iMac этого нет. Кроме того, комплекта

Тройное пополнение в линейке персональных компьютеров Dell Второй по величине крупнейший производитель персональных компьютеров американская компания Dell объявила о выходе новой модели ноутбука – XPS M1530. Компьютер обладает 15-дюймовым ЖК-дисплеем, является продолжением популярной модели XPS M1330 2007-го года и альтернативой Apple MacBook Pro. Вкупе с приятным дизайном, нескол

Dell выпустил «макоподобный» компьютер Компания Dell представила XPS One – настольный ПК, выполненный по типу «все в одном», системная плата, процессор, жесткий диск и другие компоненты которого размещены в корпусе 20-дюймового ЖК-монитора. К стандартным опц

Самые ожидаемые ноутбуки осени 2007 Мобильные игры с Dell XPS M1730 Думаем, нет такого пользователя, который бы никогда не играл на ноутбуке. И большинство смогло убедиться в том, что мобильный компьютер чаще всего откровенно слабоват для современных

Новый игровой ПК Dell XPS – базовая стоимость $6 тыс. Dell выпустил новую модель настольного игрового ПК — XPS 720 H2C Edition. Компьютер оснащен мощными комплектующими и пакетом LightFX, с помощью которого можно выполнять настройку внешнего облика системного блока: включать и выключать светодиодную

Dell выпустил ноутбук с винчестером Seagate Momentus 7200.2 ия Dell приступила к продажам некоторых моделей ноутбуков, оснащенных анонсированным не так давно скоростным винчестером Seagate Momentus 7200.2. Среди моделей, в частности, находится игровой ноутбук XPS M1710. Dell XPS M1710 с винчестером Seagate Momentus 7200.2 Напомним, что новейший винчестер Seagate Momentus 7200.2 имеет увеличенную до 7200 об/мин скорость вращения и поставляется