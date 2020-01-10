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Microsoft XPS Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML

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10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G

Dell Technologies представила новые продукты и программное обеспечение в премиальных сегментах своих линеек Latitude, XPS и портфолио дисплеев. Они помогут клиентам внедрять инновации, сотрудничать и достигать большего в следующем десятилетии. Обладая искусственным интеллектом (ИИ), поддержкой сетей 5G и иннов
22.08.2019 Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel

Раньше всех Компания Dell перевела ноутбук XPS 13 Developer Edition на новейшие процессоры Intel Comet Lake десятого поколения. Это первый и пока единственный мобильный ПК в мире, оснащенный новыми чипами и работающий под управлением Li
30.05.2019 Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro

Dell Technologies в рамках выставки Computex 2019 представила новинки линейки серии XPS и всех основных серий Inspiron и Vostro, отвечающие требованиям современных пользователей и малого бизнеса. Линейка XPS от Dell пополнилась новыми XPS 13 2-в-1, заново спроект
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены

Dell представила на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron. «Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозные решения. В этом году компания Dell привезла на выставку новые продукты, которые позволят людям максимально

10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены

ое обновление настольных и портативных вычислительных систем, а также соответствующих аксессуаров. Обновилась линейка доступных моноблоков Inspiron, представлены новые модификации ноутбуков семейства XPS 15 и новые мониторы семейства Dell S. В дополнение, Dell также объявила о начале мировых продаж нового ноутбука-трансформера класса «2 в 1» в семействе XPS 15. Все представленные ком
10.04.2018 Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S

Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, новую модификацию ноутбука XPS 15 и новые мониторы семейства S, а также объявила о начале продаж устройства «2 в 1» XPS 15 на мировом рынке. Новинки работают под управлением Windows 10. Флагманский ноутбук XPS<
10.06.2016 Обзор планшетного компьютера Dell XPS 12 (9250): чудесные превращения

Модель Dell XPS 12 (9250) — новёхонький представитель так называемого класса "трансформеров". То есть в зависимости от поставленной цели этот компьютер может быть планшетом, а вместе с присоединенной клави
18.11.2015 Dell начала продажи новых компьютеров Inspiron и XPS в России

Компания Dell начала продажи на российском рынке новых ноутбуков: XPS 13 (9350), XPS 15 (9550), Inspiron 15 серии 5000 (5559) и Inspiron 17 серии 5000 (5759), Inspiron 15 серии 7000 (7559). Также в продажу в России поступают моноблоки Dell Inspiron 20

08.10.2015 Dell выпустил флагманские ноутбуки с «безрамочными» дисплеями

Новинки от DellКомпания Dell представила обновленную линейку флагманских персональных компьютеров XPS. Анонс включил обновленные ноутбуки XPS 13 и XPS 15 и новый гибридный ноутбук-планшет XPS 12. Все новинки оснащены процессорами Intel шестого поколения, с архитектурой

16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем

Dell XPS 13 не новичок в стане мощных компактных компьютеров, но в 2015 году модель пережила полное обновление. Самое заметное нововведение — безрамочный дисплей: ширина рамок чуть больше 5 миллимет
07.01.2015 Dell обновила линейку флагманских ноутбуков. ФОТО

Dell в рамках выставки CES 2015 в Лас-Вегасе представила обновленные модели флагманских ноутбуков Dell XPS 13 и XPS 15. Обе модели «переехали» на процессоры Intel Core пятого поколения под кодовым именем Broadwell, но это не единственное нововведение. Компания изменила дизайн XPS 1
16.09.2013 Карбоновый трансформер: обзор ультрабука Dell XPS 12 9Q23

Хотя линейка этих устройств довольно обширна — в ней есть модели с диагональю от 10 до 15,6 дюймов — поворотный механизм экрана реализован пока только в относительно новых ультрабуках Dell XPS 12. Классические представители этого семейства, ориентированного на максимальную мобильность, они были впервые представлены уже довольно давно, на выставке IFA еще в конце прошлого года, но
18.04.2013 Новые планшеты Dell XPS 10 и Latitude 10 появились в России

Корпорация Dell начала продажи планшетных компьютеров Dell XPS 10 и Latitude 10 в России. XPS 10 был представлен на международной выставке IFA 2012 в Берлине. Он относится к флагманской линейке высокопроизводительных компьютеров XPS. Пост
01.04.2013 Dell везет в Россию гигантский моноблок-планшет

Компания Dell представила на российском рынке настольный моноблок Dell XPS 18, оборудованный 18,4-дюймовым сенсорным дисплеем формата Full HD (1920 x 1080). Благодаря наличию аккумулятора, обеспечивающего до 5 часов автономной работы, компьютер можно переносить из
06.02.2013 Dell обновила ультрабук XPS 13 до Full HD

Компания Dell обновила ультрабук XPS 13, предложив покупателям в США возможность выбора модификации с Full HD-дисплеем. На выбор предлагается два варианта: модель с Full HD-дисплеем и 2-ядерным процессором Intel Core i5-3337U

06.12.2012 Dell XPS 12: ультрабук-трансформер с сенсорным экраном и Windows 8

Компания Dell объявила о выходе на российский рынок ультрабука-планшета XPS 12, впервые представленного на выставке IFA в Берлине в начале сентября. Корпус XPS 12 выполнен из алюминия и углеродного волокна. Компьютер оснащен сенсорным 12,5-дюймовым дисплеем

04.12.2012 Ультрабук Dell XPS 14 со временем работы до 11 часов - на российском рынке

Компания Dell объявила о начале продаж ультрабука XPS 14 на российском рынке. Компьютер выполнен в корпусе форм-фактора 13 дюймов, с основанием из углеродного волокна и алюминиевой крышкой. Вес составляет от 2,1 кг. XPS 14 оснащен 14-дю
20.08.2012 Dell приступила к продажам в России ноутбука XPS 15

Мультимедийный ноутбук Dell XPS 15, официально анонсированный в начале июля, появился в России. Об этом сообщила пресс-служба Dell. Dell XPS 15 оформлен с использованием качественных материалов: верхняя часть ноутб
26.06.2012 Dell представил в России два новых флагманских ноутбука

Продолжая расширять свое присутствие на российском рынке, компания Dell объявила о скором начале продаж двух новых моделей ноутбуков - XPS 14 и XPS 15, - с экраном 14 и 15,6 дюйма соответственно. XPS - это флагманская линейка ноутбуков Dell для потребителей, с особенным дизайном и наиболее полным функциональным н
30.05.2012 Dell выпустил клона Apple iMac

Компания Dell, третий по величине производитель персональных компьютеров по данным IDC за I квартал 2012 г., анонсировала новую модель настольного компьютера "все в одном" - Dell XPS One 27. В пресс-службе отметили, что это самый большой компьютер данного класса в линейке XPS. XPS One 27 оснащен дисплеем 27 дюйма формата 16:9, с подсветкой WLED и разрешени
11.05.2012 Dell анонсировал настольные ПК с процессорами Intel Core третьего поколения

Dell объявила об очередном пополнении линейки настольных ПК - моделями XPS 8500 и Vostro 470. Dell XPS 8500 походит для создания и редактирования мультимедийных файлов, написания музыки и работы над дизайнерскими проектами с интенсивным использованием графи
27.02.2012 Dell XPS 13: тест лучшего ультрабука выставки CES 2012

Один из известнейших англоязычных порталов о мобильных гаджетах назвал Dell XPS 13 лучшим ультрабуком выставки CES 2012. Насколько такое звание заслужено? На первый взгляд, ультрабук всего лишь соответствует тем требованиям, которые огласила Intel к данному классу устр
26.10.2011 Dell вывела на рынок ультратонкий ноутбук XPS 14z с оптическим приводом

Корпорация Dell показала новую модель ультратонкого ноутбука XPS 14z. Устройство имеет 14- дюймовый экран и оснащается встроенным оптическим приводом при том, что толщина ноутбука равна 2.5 см. Внутри компьютера установлен процессор Intel Core i5/i7 втор
25.06.2011 Dell представила новые ноутбуки XPS и Alienware на российском рынке

Компания Dell представила на российском рынке новые модели игровых и мультимедийных ноутбуков. XPS 15z - стильный ноутбук с 15,6-дюймовым Full HD-экраном, оснащаемый процессорами Core i5 и i7 последнего поколения. Ноутбук может похвастаться не только брской внешностью, но и техническим н
24.05.2011 Dell представила новую модель «сверхтонкого» ноутбука

Dell приступила к продажам ноутбука XPS 15z - преемника модели Dell Adamo XPS, представленной в 2009 г. в пику Apple MacBook Air, сообщает Electronista. В действительности с предшественником новинку связывает разве что бро
24.02.2011 Dell представила новые ноутбуки линейки XPS

Корпорация Dell объявила о начале продаж новых версий ноутбуков XPS с 15 и 17-дюймовыми экранами. Устройства сменяют существующие модели, добавляя новые чипы на базе Intel Sandy Bridge или Huron River. В ноутбуках появятся видеокарты Nvidia GT 540M или GT55
22.10.2010 Dell обновила семейство ноутбуков XPS

Компания Dell объявила об обновлении семейства мультимедийных ноутбуков XPS, анонсировав новые модели с диагональю экрана 14, 15 и 17 дюймов. Новые ноутбуки семейства XPS, дополняющего линейку игровых систем Alienware и линейку ноутбуков на каждый день Inpri
19.10.2010 Dell готова к началу продаж новых ноутбуков линейки XPS

На сайте интернет-магазина Logicbuy появились карточки трех новых товаров – ноутбуков Dell Studio. Речь идет об устройствах XPS 14, XPS15 и XPS17, выполненных в корпусах из анодированного алюминия и с полированными металлическими площадками для кистей рук. В аппаратах установлено дискретное видео с поддержкой технол
20.09.2010 Dell планирует обновить линейку ноутбуков XPS

Компания Dell готовит обновление аппаратной платформы двух ноутбуков линейки XPS. Информация об этом появилась на французском сайте о портативной электронике и косвенно подтверждена французским офисом Dell. Согласно ей, Dell может показать этой осенью два лэптопа – Stud
22.06.2010 Самый тонкий ноутбук Dell Adamo XPS: убить стилем

о» было необычно, стильно, притягательно и противоречиво. «Оно» жаждало, чтоб его купили. Но кто? Лишь постепенно, шаг за шагом, мы вышли на суть будущего текста, критические точки тестирования Adamo XPS, а также вопросы, которые хотелось осветить. Работая на Dell Adamo XPS и разглядывая его ультратонкий и сверхмодный дизайн, мы постоянно наталкивались на какие-то автомобильно-экзоти
15.05.2008 Dell опровергает сокращение линейки XPS

Компания Dell опровергает информацию о снятии с производства игровых компьютеров, выпускающихся на рынок под брендом XPS. Вот что пишет в своем блоге PR-менеджер вышеуказанной продуктовой линейки Энн Кэмден (Anne Camden): «Игровые системы XPS продолжат свое существование, так как они являются важной ча
14.05.2008 Dell наигрался в XPS

риканский производитель персональных компьютеров, компания Dell начиная с июня 2008 г. приступит к прекращению массового производства настольных игровых компьютеров, выпускающихся на рынок под маркой XPS, сообщает Ars Technica. На сегодня ассортимент настольных компьютеров Dell включает линейку Inspiron, предназначенную для покупателей с ограниченным бюджетом. Стоимость таких систем начинае
14.05.2008 Dell избавляется от игровых компьютеров XPS

й производитель персональных компьютеров, компания Dell, начиная со следующего месяца, приступит к прекращению массового производства настольных игровых компьютеров, выпускающихся на рынок под маркой XPS, сообщает Ars Technica. На сегодняшний день линейка настольных компьютеров Dell включает серию Inspiron, предназначенную для покупателей с ограниченным бюджетом. Стоимость таких систем начи
28.12.2007 Компьютер от Dell обошел iMac в дизайне

Похоже, что у iMac появился достойный конкурент. Известный зарубежный обозреватель Уолтер Моссберг (Walter Mossberg) протестировал Dell XPS One и пришел к выводу, что дизайн этого компьютера лучше, чем компьютеров Apple. Dell XPS One оснащается ТВ-тюнером и встроенным кардридером – в iMac этого нет. Кроме того, комплекта
28.11.2007 Тройное пополнение в линейке персональных компьютеров Dell

Второй по величине крупнейший производитель персональных компьютеров американская компания Dell объявила о выходе новой модели ноутбука – XPS M1530. Компьютер обладает 15-дюймовым ЖК-дисплеем, является продолжением популярной модели XPS M1330 2007-го года и альтернативой Apple MacBook Pro. Вкупе с приятным дизайном, нескол
19.11.2007 Dell выпустил «макоподобный» компьютер

Компания Dell представила XPS One – настольный ПК, выполненный по типу «все в одном», системная плата, процессор, жесткий диск и другие компоненты которого размещены в корпусе 20-дюймового ЖК-монитора. К стандартным опц
01.10.2007 Самые ожидаемые ноутбуки осени 2007

Мобильные игры с Dell XPS M1730 Думаем, нет такого пользователя, который бы никогда не играл на ноутбуке. И большинство смогло убедиться в том, что мобильный компьютер чаще всего откровенно слабоват для современных

23.05.2007 Новый игровой ПК Dell XPS – базовая стоимость $6 тыс.

Dell выпустил новую модель настольного игрового ПК — XPS 720 H2C Edition. Компьютер оснащен мощными комплектующими и пакетом LightFX, с помощью которого можно выполнять настройку внешнего облика системного блока: включать и выключать светодиодную
03.04.2007 Dell выпустил ноутбук с винчестером Seagate Momentus 7200.2

ия Dell приступила к продажам некоторых моделей ноутбуков, оснащенных анонсированным не так давно скоростным винчестером Seagate Momentus 7200.2. Среди моделей, в частности, находится игровой ноутбук XPS M1710. Dell XPS M1710 с винчестером Seagate Momentus 7200.2 Напомним, что новейший винчестер Seagate Momentus 7200.2 имеет увеличенную до 7200 об/мин скорость вращения и поставляется
18.12.2006 Autodesk и Microsoft интегрируют технологию DWF в Windows Vista

В рамках Autodesk University компания Autodesk объявила о сотрудничестве с корпорацией Microsoft по обеспечению бесшовного интегрирования DWF-технологии в Windows Vista с использованием XPS (XML Paper Specification). Это даст возможность пользователям Windows Vista работать с файлами DWF без необходимости покупки или загрузки дополнительных плагинов. Таким образом, файлы DWF,


Публикаций - 146, упоминаний - 148

Microsoft XPS и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 100
Dell Technologies - Dell Computer 2219 65
Intel Corporation 12811 42
Nvidia Corp 4002 39
Microsoft Corporation 25775 32
Apple Inc 13156 24
Dell Alienware Corp 149 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
HP Inc. 5883 19
Lenovo Group 2447 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Acer Group - Acer Inc 2776 12
Sony 6739 11
Samsung Electronics 11065 8
Toshiba Corporation 2980 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 7
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Fujitsu 2105 5
Xerox - The Haloid Company 1168 5
Adobe Systems 1597 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 4
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
VAIO 475 4
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Dropbox 527 3
Samsung - Harman - JBL 243 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Bang&Olufsen - B&O 148 3
Prology 72 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Autodesk 639 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 4 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Монолит-Инфо 138 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Altec Lansing 22 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Верный - торговая сеть 326 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Uber 357 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Toyota - Lexus 83 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Резонанс НПП 407 1
Swarovski AG 74 1
Momentus Space 29 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
МИНЭКС - Межрегиональный институт экспертизы 1 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минстрой РФ - Строительство НИЦ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
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Intel Core - Семейство процессоров 1251 33
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Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 18
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 16
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 16
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 16
Nvidia GeForce GTX 525 16
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 15
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 13
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 13
Google Android 15244 13
Dell InfinityEdge 20 12
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 12
Intel Core i - Cерия процессоров 534 11
Dell Vostro - Серия ноутбуков 41 11
Microsoft Windows 7 2007 11
Microsoft Windows Hello 210 10
Apple MacBook Pro 559 10
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Нидерланды 3746 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
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