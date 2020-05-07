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Microsoft Surface Book Серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена

собственную линейку гаджетов Surface, выпустив недорогой планшет Surface Go 2, ноутбук-трансформер Surface Book 3 и накладные наушники Surface Headphones 2. Вместе с ними она представила и пер
05.12.2018 Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft

«Экран смерти» на Surface Book 2 Последнее кумулятивное обновление Windows 10 вызывает на флагманских устройств
17.03.2017 Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft

Surface Book: впервые с несъемной крышкойНа Тайване началось массовое производство новых моделей Surface Book в непривычном для портативных ПК Microsoft форм-факторе классического ноутбука.

28.10.2016 Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book

дет установлено на устройства с Windows 10, а также Surface Studio, Surface Dial и оптимизированный Surface Book. Как сообщили CNews в Microsoft, бесплатное обновление Windows 10 Creators Updat
26.01.2016 Microsoft начала менять MacBook и iPad на свои ноутбуки Surface Book

Обмен на Surface Book Microsoft запустила программу обмена с доплатой бывших в употреблении устройств


Публикаций - 52, упоминаний - 82

Microsoft Surface Book и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 52
Intel Corporation 12811 31
Apple Inc 13154 20
HP Inc. 5883 17
Nvidia Corp 4002 16
Lenovo Group 2446 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Dell EMC 5180 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
Acer Group - Acer Inc 2776 12
Google LLC 12688 8
Samsung Electronics 11064 5
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
X Corp - Twitter 2938 2
Huawei 4676 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
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Razer Inc 88 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Trimble 51 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Rescuecom 4 1
Tobii Technology 23 1
Best Buy 223 1
Amphenol 5 1
PTC Inc - Vuforia 10 1
Synaptics - Conexant Systems 58 1
SteelSeries 30 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Xiaomi - Сяоми 2231 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Toshiba Corporation 2980 1
Fujitsu 2105 1
Sony 6739 1
Samsung - Harman - JBL 242 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
LEGO 260 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Barnes & Noble 171 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Carl Zeiss AG 307 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 45
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 16
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 13
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 13
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 13
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 144 13
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 12
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 11
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Наушники - Headphones 4478 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 9
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 9
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 9
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 8
DDR - Double data rate 3083 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 8
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
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Microsoft Surface - Планшет 450 33
Microsoft Windows 10 1938 32
Microsoft Surface Pro - планшет 129 20
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 19
Intel Core - Семейство процессоров 1251 18
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Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 10
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Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 8
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Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Гундарев Денис 2 1
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Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Китай - Тайвань 4245 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
США - Нью-Йорк штат 253 1
Италия - Сицилия - Сиракузы 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Индия - Bharat 5869 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5081 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Испания - Королевство 3840 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Германия - Берлин 732 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 8
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Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Английский язык 7030 1
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Лунный календарь - Лунный год 5 1
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Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
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ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
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The Verge - Издание 619 2
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Ars Technica 450 1
Windows Central 36 1
Windowslatest 14 1
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PCWorld - PC World 47 1
Forbes - Форбс 1002 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
The Guardian - Британская газета 406 1
DigiTimes - Издание 1331 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
DigiTimes Research 23 1
Consumer Reports 40 1
Futuresource Consulting 16 1
ABI Research 236 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Microsoft Build - конференция 39 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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