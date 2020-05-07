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Microsoft Surface Book Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.05.2020
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Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена
собственную линейку гаджетов Surface, выпустив недорогой планшет Surface Go 2, ноутбук-трансформер Surface Book 3 и накладные наушники Surface Headphones 2. Вместе с ними она представила и пер
|05.12.2018
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Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft
«Экран смерти» на Surface Book 2 Последнее кумулятивное обновление Windows 10 вызывает на флагманских устройств
|17.03.2017
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Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft
Surface Book: впервые с несъемной крышкойНа Тайване началось массовое производство новых моделей Surface Book в непривычном для портативных ПК Microsoft форм-факторе классического ноутбука.
|28.10.2016
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Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book
дет установлено на устройства с Windows 10, а также Surface Studio, Surface Dial и оптимизированный Surface Book. Как сообщили CNews в Microsoft, бесплатное обновление Windows 10 Creators Updat
|26.01.2016
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Microsoft начала менять MacBook и iPad на свои ноутбуки Surface Book
Обмен на Surface Book Microsoft запустила программу обмена с доплатой бывших в употреблении устройств
Microsoft Surface Book и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 10
|Reddit 398 4
|The Verge - Издание 619 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
|BleepingComputer - Издание 458 2
|Ars Technica 450 1
|Windows Central 36 1
|Windowslatest 14 1
|Patently Apple 27 1
|WinFuture 15 1
|PCWorld - PC World 47 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|ZDnet 663 1
|Tom’s Hardware 600 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|DigiTimes Research 23 1
|Consumer Reports 40 1
|Futuresource Consulting 16 1
|ABI Research 236 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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