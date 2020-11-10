Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185844
ИКТ 14414
Организации 11174
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3528
Системы 26373
Персоны 80141
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

Spencer Phil Спенсер Фил


СОБЫТИЯ


10.11.2020 В России стартовали продажи консолей нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S. Цены 1
24.08.2020 Microsoft начала войну против Apple 2
19.07.2019 У Microsoft рекордно выросли выручка и прибыль 2
20.10.2016 Сегодня Nintendo покажет таинственную игровую консоль нового типа 2
20.10.2010 Microsoft: пользователи не готовы к 3D-играм 2
15.11.2007 Microsoft использует DS, как пощадку для испытаний 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Spencer Phil и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25205 5
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 2
Apple Inc 12583 2
Google LLC 12201 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4474 2
Microsoft - Activision Blizzard 489 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 40 1
Amazon Inc - Amazon.com 3117 1
X Corp - Twitter 2902 1
Fortnite 86 1
Telegram Group 2510 1
Epic Games 158 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Sony 6629 1
Nintendo 797 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 18 1
101Hotels.com 456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2674 1
EPIC Telecom Invest 207 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 223 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17760 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14323 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72444 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 187 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 719 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1065 1
Аксессуары 4107 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 152 1
Оповещение и уведомление - Notification 5319 1
Game engine - Игровой движок 69 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 234 1
Обратная совместимость - Backward compatibility 73 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5337 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4806 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25532 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1259 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22863 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14952 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8133 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1397 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31777 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17009 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56690 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21750 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8313 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9180 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3510 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11242 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 570 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5320 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1878 4
Microsoft Xbox One - игровая приставка 264 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3039 2
Google Android 14617 2
Apple iOS 8206 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4089 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 122 1
Microsoft Xbox Live Arcade 27 1
Epic Games Store 11 1
Nintendo Wii U 75 1
Microsoft Windows 10 1870 1
Microsoft Windows 7 1993 1
Google Play - Google Store - Android Market 3414 1
Apple macOS 2228 1
Microsoft Surface - Планшет 439 1
Microsoft Windows 16269 1
Apple - App Store 2989 1
Microsoft Azure 1456 1
Microsoft Teams - MS Teams 612 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Microsoft Office 365 977 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 224 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 1
Google Chromebook - Google Хромбук 238 1
Microsoft Surface Pro - планшет 127 1
Epic Games - Unreal Engine 322 1
Microsoft Xbox Live 307 1
Microsoft Surface Studio 19 1
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 51 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7325 1
Pokemon Go 80 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 702 1
Hood Amy - Гуд Эми 15 1
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 10 1
Корнакова Ольга 2 1
Дуров Павел 308 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1021 1
Россия - РФ - Российская федерация 155710 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53336 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45499 1
Япония 13518 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25803 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4898 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17301 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6480 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7760 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2896 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6005 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 1
NPD Group 140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399783, в очереди разбора - 732469.
Создано именных указателей - 185844.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/