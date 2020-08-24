Microsoft начала войну против Apple

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Microsoft поддержала Epic Games в конфликте против Apple и Google, заявив, что подаст на Apple в суд, если та удалит аккаунт Epic Games из магазина App Store. Это повлечет за собой большие трудности к движку Unreal Engine сторонними разработчиками видеоигр и приложений и затронет интересы Microsoft – она является издателем, по меньшей мере, одного проекта на базе этого движка.



Microsoft против Apple

Корпорация Microsoft присоединилась к самому скандальному спору ИТ-компаний, который может перевернуть устои существования индустрии разработки и дистрибуции мобильных приложений и затронуть основы существования экосистем iOS и Android. Речь идет о споре между Epic Games и техногигантами Google и Apple.

Он возник из-за того, что Epic Games выразила недовольство комиссиями в магазинах Google Play и Google – они забирают себе 30% с продаж приложений и транзакций внутри них. Она создала собственную платежную систему для своих мобильных, работающую в обход комиссий Google и Apple, а те в ответ удалили ее популярную игру Fortnite из своих магазинов.

В этом конфликте Microsoft неожиданно встала на сторону не ИТ-корпораций, а возмутителя спокойствия – Epic Games. Об этом в Twitter заявил глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer).

Камнем преткновения между многомиллиардными компаниями стала игрушка для школьников

Microsoft обратилась в суд с иском о защите собственных интересов, так как из-за спора сторон она может оказаться в числе пострадавших. Apple пригрозила Epic Games полным удалением ее аккаунта из своего магазина App Store, но это действие, считают в Microsoft, отразится на многих других компаниях-разработчиках мобильных видеоигр, а также на их издателях, к которым она тоже имеет отношение.

Apple намерена полностью удалить аккаунт Epic Games и закрыть все ее инструменты для разработки приложений для iOS и macOS, 28 августа 2020 г. Она изменит свое решение, только в случае если стороны смогут прийти к компромиссу.

Суть конфликта

«Война» между гейм-девелопером, Apple и Google, как сообщал CNews, началась 13 августа 2020 г., когда Epic Games представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment). Она была внедрена в очень популярную условно-бесплатную (free-to-play) игру Fortnite. В 2019 г. она входила в пятерку самых прибыльных free-to-play игр для ПК и консолей в России. В 2018 г. Fortnite собрала самую большую выручку за всю историю компьютерных игры в мире – $2,4 млрд.

Заявление Фила Спенсера

Показав эту платформу, она предложила пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Это грубое нарушение правил магазинов Apple App Store и Google Play, к тому же Epic Games внедрила новую систему оплаты без уведомления Apple и Google.

Apple и Google одновременно и практически моментально удалили Fortnite из каталога своих магазинов, а Epic Games, словно готовившаяся к такому исходу заранее, без промедлений подала на них обеих в суд. Ее иск состоял из 62 двух страниц.

О своей готовности удалить аккаунт Epic Games из App Store компания Apple заявила 17 августа 2020 г. Компания Стива Джобса (Steve Jobs) сохранит профиль компании лишь в случае, если та откажется от своей внутриигровой платежной системы и перестанет работать в обход правил App Store. Как только это случится, игра Fortnite вернется в каталоги магазинов.

Причем здесь Microsoft

Epic Games является не только разработчиком игр и владельцем интернет-магазина Epic Games Store – она также развивает собственный игровой движок Unreal Engine, в 2020 г. доросший до пятого поколения и считающийся одним из самых популярных в мире. Его лицензируют сторонние игровые студии для создания собственных видеоигр, в том числе и компания Turn 10 Studios, создавшая автосимулятор Forza Street, в мае 2020 г. вышедший под Apple iOS и Google Android. Издателем игры является компания Xbox Game Studios, «дочка» Microsoft.

Forza Street в версии для iOS

В своем письме в суд Microsoft уточнила, что полное удаление Epic Games из App Store сильно усложнит доступ разработчиков игр под iOS к ее инструментам, в том числе и к ее движку. В частности, он с высокой степенью вероятности перестанет обновляться или же Epic Games закроет его для iOS-девелоперов.

Microsoft подчеркнула, что подобный вариант развития событий не замедлит сказаться на ее интересах, которые она готова отстаивать в суде. На момент публикации материала Microsoft не уточняла, с кем именно она собирается судиться – только лишь с Apple или еще и с Google, которая тоже пошла войной на Epic Games. Аккаунты последней в App Store на 24 августа 2020 г. не были удалены, но находились в блокировке, и она была намерена добиться снятия бана через суд.

Следует отметить, беспокойство о происходящем и о возможном удалении Epic Games выражают многие ее клиенты, использующие Unreal Engine. Как пишет агентство Reuters, компания стала получать письма от них с вопросами о происходящем и ее планах.

Apple против всех

Начав противостояние с платными функциями Fortnite, которые Epic Games развернула в обход App Store, чтобы зарабатывать и не делиться, Apple накинулась и на тех разработчиков, которые предоставляют свои сервисы бесплатно. Под удар попали разработчики бесплатного движка WordPress – вечером 21 августа 2020 г. основатель проекта Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg) сообщил, что App Store заблокировал обновление приложения WordPress, в котором была функция создания бесплатных сайтов прямо с экрана с мобильных устройств.

Причиной блокировки стал тот факт, что в приложении WordPress не было функции покупки платных плагинов и других дополнений для движка, тогда как на официальном проекта она была. Apple потребовала добавить в приложение WordPress эту возможность, на что Мэтт Мулленвенг почти сразу же ответил согласием.

Вечером 23 августа 2020 г. Apple отозвала свое требование и разрешила WordPress не внедрять в свое приложение под iOS платные покупки. Но было уже поздно – к тому моменту разработчики исполнили первоначальный ультиматум компании.

Политику Apple относительно ее магазина App Store и 30-процентной комиссии для разработчиков нередко подвергают критике. В частности, в конце июля 2020 г. против нее открыто выступил основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Он заявил, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке.