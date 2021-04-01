Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalke

Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве тегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в област

"Мультяшный" дебют Unreal Engine 4 Издательство Epic Games очень неожиданно распорядилось своим новым графическим движком Unreal Engine 4, объявив, что первой игрой, созданной на нём, будет командный строительный бо

Показаны возможности Unreal Engine 4 Компания Epic Games показала технологическую демонстрацию, созданную на основе Unreal Engine 4. Unreal Engine 4 – это новая версия самого популярного на сегодняшний

Nvidia продвинет DirectX 11 в играх единили свои усилия, чтобы продемонстрировать новейшие достижения в самом популярном игровом движке Unreal Engine 3, который теперь обеспечивает еще больший уровень интерактивности и погружения

Unreal Engine 3 под капотом УАЗов ные дифференциалы, использовать лебедку, пониженную передачу, изменять давление в шинах — в общем, применять специальные средства для преодоления бездорожья.Широкие возможности современной технологии Unreal Engine 3, использующейся в проекте, обеспечивают высокий уровень графики и позволяют максимально реалистично воспроизвести поведение автомобилей на разных трассах. В зависимости от дейст

Unreal Engine 3 портирован на iPhone и iPod touch real Tournament, разработала под iPhone и iPod touch прототип шутера от первого лица на базе движка Unreal Engine 3, сообщает TechRadar. Прототип игры был продемонстрирован на iPod touch послед

Unreal Engine 4 в разработке риятии Gamefest в Сиэтле, президент Epic Games Майк Каппс (Mike Capps) поведал о будущем технологии Unreal Engine. Так стало известно, что следующий графический движок Unreal Engine 4 уж

Новый "Полный привод" на Unreal Engine 3 Компания Avalon Style Entertainment объявила о лицензировании движка Unreal Engine 3 от Epic для разработки следующей игры серии "Полный привод". Игра будет разра

NCSoft лицензирует Unreal Engine 3 Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft анонсировал приобретение движка Unreal Engine 3 для использования в двух будущих неназванных MMORPG. Компания заверяет, что э

Unreal Engine 3 в руках 38 Studios компания 38 Studios, девиз которой: «Мировое доминирование через создание игр», купила лицензию на Unreal Engine 3 у Epic Games, для создания новой MMORPG.«38 Studios позиционирует себя, как р

Unreal Engine 3 оптимизируют для Wii Самый популярный движок нового поколения Unreal Engine 3, разработанный в недрах Epic Games, держит курс на покорение Wii. Как сообщае

End: новый проект на Unreal Engine 3 гры с лаконичным названием – «End». Амбиций у «новичков» хоть отбавляй – разработчики лицензировали Unreal Engine 3, самый технологичный и популярный игровой движок современности. В их пресс-ре

Digital Extremes критикует Unreal Engine 3 Стив Синклер, директор Digital Extremes разработчика грядущего Dark Sector, выступил с критикой по отношению к старому партнеру Epic Games по поводу качества поддержки и самого движка Unreal Engine 3.«Нам много чего наобещали с этим движком, особенно, что касается PlayStation 3. Но, как вы видите, сроки выполнения этих обещаний затянулись, а вместе с этим сильно затянулась р

Midway Summit Moscow. Как это было ом уж он прост и неказист). А вот третий гость – BlackSite: Area 51 – публику заинтересовал. Движок Unreal Engine 3 и пришельцы высокой степени детализации (с реалистичной анимацией) вполне спо

Unreal Tournament 3 только для PlayStation 3 зрабатывать эксклюзивные проекты для платформ Sony, а по второму, Epic специально оптимизирует свой Unreal Engine 3 для консолей Sony, и более того, сделает Unreal Tournament 3 эксклюзивным для

Sega лицензирует Unreal Engine 3 ое и европейское отделения компания Sega одновременно объявили о лицензировании у Epic Games движка Unreal Engine 3 для «некоторых будущих проектов», которые будут разрабатываться в северной Ам

Capcom лицензирует Unreal Engine 3 Японский издатель видеоигр компания Capcom объявила о лицензировании игрового движка Unreal Engine 3, на котором американские разработчики будут создавать новую, пока не анонсированную игру.Анонс последовал буквально спустя два дня после аналогичного анонса Activision. Напомним

Activision лицензирует Unreal Engine 3 ion объявила о заключении договора с Epic Games, по которому она сможет использовать игровой движок Unreal Engine 3 для разработки нового неизвестного экшена. Об остальных планах применения дви