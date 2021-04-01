Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Epic Games Unreal Engine

Epic Games - Unreal Engine

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.04.2021 Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке

AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalke
19.02.2018 Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве

тегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в област
16.07.2012 "Мультяшный" дебют Unreal Engine 4

Издательство Epic Games очень неожиданно распорядилось своим новым графическим движком Unreal Engine 4, объявив, что первой игрой, созданной на нём, будет командный строительный бо
09.06.2012 Показаны возможности Unreal Engine 4

Компания Epic Games показала технологическую демонстрацию, созданную на основе Unreal Engine 4. Unreal Engine 4 – это новая версия самого популярного на сегодняшний

04.03.2011 Nvidia продвинет DirectX 11 в играх

единили свои усилия, чтобы продемонстрировать новейшие достижения в самом популярном игровом движке Unreal Engine 3, который теперь обеспечивает еще больший уровень интерактивности и погружения
03.06.2010 Unreal Engine 3 под капотом УАЗов

ные дифференциалы, использовать лебедку, пониженную передачу, изменять давление в шинах — в общем, применять специальные средства для преодоления бездорожья.Широкие возможности современной технологии Unreal Engine 3, использующейся в проекте, обеспечивают высокий уровень графики и позволяют максимально реалистично воспроизвести поведение автомобилей на разных трассах. В зависимости от дейст
23.12.2009 Unreal Engine 3 портирован на iPhone и iPod touch

real Tournament, разработала под iPhone и iPod touch прототип шутера от первого лица на базе движка Unreal Engine 3, сообщает TechRadar. Прототип игры был продемонстрирован на iPod touch послед
25.07.2008 Unreal Engine 4 в разработке

риятии Gamefest в Сиэтле, президент Epic Games Майк Каппс (Mike Capps) поведал о будущем технологии Unreal Engine. Так стало известно, что следующий графический движок Unreal Engine 4 уж
06.05.2008 Новый "Полный привод" на Unreal Engine 3

Компания Avalon Style Entertainment объявила о лицензировании движка Unreal Engine 3 от Epic для разработки следующей игры серии "Полный привод". Игра будет разра
26.03.2008 NCSoft лицензирует Unreal Engine 3

Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft анонсировал приобретение движка Unreal Engine 3 для использования в двух будущих неназванных MMORPG. Компания заверяет, что э
06.03.2008 Unreal Engine 3 в руках 38 Studios

компания 38 Studios, девиз которой: «Мировое доминирование через создание игр», купила лицензию на Unreal Engine 3 у Epic Games, для создания новой MMORPG.«38 Studios позиционирует себя, как р
26.11.2007 Unreal Engine 3 оптимизируют для Wii

Самый популярный движок нового поколения Unreal Engine 3, разработанный в недрах Epic Games, держит курс на покорение Wii. Как сообщае
11.09.2007 End: новый проект на Unreal Engine 3

гры с лаконичным названием – «End». Амбиций у «новичков» хоть отбавляй – разработчики лицензировали Unreal Engine 3, самый технологичный и популярный игровой движок современности. В их пресс-ре
21.08.2007 Digital Extremes критикует Unreal Engine 3

Стив Синклер, директор Digital Extremes разработчика грядущего Dark Sector, выступил с критикой по отношению к старому партнеру Epic Games по поводу качества поддержки и самого движка Unreal Engine 3.«Нам много чего наобещали с этим движком, особенно, что касается PlayStation 3. Но, как вы видите, сроки выполнения этих обещаний затянулись, а вместе с этим сильно затянулась р
07.08.2007 Midway Summit Moscow. Как это было

ом уж он прост и неказист). А вот третий гость – BlackSite: Area 51 – публику заинтересовал. Движок Unreal Engine 3 и пришельцы высокой степени детализации (с реалистичной анимацией) вполне спо
12.07.2007 Unreal Tournament 3 только для PlayStation 3

зрабатывать эксклюзивные проекты для платформ Sony, а по второму, Epic специально оптимизирует свой Unreal Engine 3 для консолей Sony, и более того, сделает Unreal Tournament 3 эксклюзивным для
17.05.2007 Sega лицензирует Unreal Engine 3

ое и европейское отделения компания Sega одновременно объявили о лицензировании у Epic Games движка Unreal Engine 3 для «некоторых будущих проектов», которые будут разрабатываться в северной Ам
02.03.2007 Capcom лицензирует Unreal Engine 3

Японский издатель видеоигр компания Capcom объявила о лицензировании игрового движка Unreal Engine 3, на котором американские разработчики будут создавать новую, пока не анонсированную игру.Анонс последовал буквально спустя два дня после аналогичного анонса Activision. Напомним
27.02.2007 Activision лицензирует Unreal Engine 3

ion объявила о заключении договора с Epic Games, по которому она сможет использовать игровой движок Unreal Engine 3 для разработки нового неизвестного экшена. Об остальных планах применения дви
26.01.2007 Square Enix лицензирует Unreal Engine 3

кий издатель и разработчик видеоигр Square Enix неожиданно для всех объявил о лицензировании движка Unreal Engine 3 для своих следующих игр. Неожиданность порождается тем, что ещё недавно этим


Публикаций - 337, упоминаний - 623

Epic Games и организации, системы, технологии, персоны:

Epic Games 172 58
Midway 110 44
Новый диск 963 41
Microsoft Corporation 25775 33
9594 28
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 22
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 19
Nvidia Corp 4002 18
EA - Electronic Arts 1317 18
Бука - Buka Entertaiment 493 15
Irrational Games 49 15
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 14
Codemasters 244 13
Silicon Knights 15 13
Kaos Studios - Trauma Studios 35 13
Square Enix 215 12
Microsoft - Activision Blizzard 511 11
Spark Unlimited 23 11
Apple Inc 13154 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Sony 6739 11
Google LLC 12688 10
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 10
THQ 299 10
Intel Corporation 12811 10
Box inc - box.com - box.net 375 9
Tripwire 27 8
Cyanide Studio 37 8
Tripwire Interactive 19 8
Fortnite 95 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Atari 159 7
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 7
EA DICE 165 7
Gearbox Software 111 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 7
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 7
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
EPIC Telecom Invest 212 38
101Hotels.com 456 6
Block - Square 203 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Kickstarter 136 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Nike 195 1
Petronas 6 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - СберАвто 38 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
Warner 540 1
Beko - Beko Electronics 83 1
GameStop 30 1
Стример НПО 24 1
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Наукоград - технопарк 156 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne - Группа Себ-Восток - СЕБ СНГ 13 1
Алгоритм инвестиции 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 6
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 209
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 52
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 43
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 36
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 30
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 26
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 18
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 14
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 10
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 9
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 9
Game engine - Игровой движок 75 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 8
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 8
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 93
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 85
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 22
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 20
Epic Games - Unreal Tournament 66 20
Microsoft DirectX 723 17
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 17
Google Android 15243 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 15
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 12
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 72 12
Apple iOS 8583 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Apple - App Store 3109 11
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 10
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 9
Blue Omega Entertainment - Damnation - Компьютерная игра (Шутер) 12 9
Microsoft Windows 16882 9
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 8
Linux OS 11533 8
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 8
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 7
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 7
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 7
1С-СофтКлаб - Red Orchestra 14 7
Apple macOS 2419 7
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 6
Gearbox Software - Brothers in Arms - серия игр 42 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 5
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 5
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 5
Apple Pay 519 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
C/C++ - Язык программирования 894 4
Petronas Suvium Silverstone Challenge 4 4
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 4
Square Enix - Final Fantasy 65 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Woo John - Ву Джон 17 14
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 13
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 8
Palmiotti Jimmy - Палмиотти Джимми 8 6
Gray Justin - Грей Джастин 8 6
Rein Mark - Рейн Марк 12 4
Dyack Denis - Дяк Денис 3 3
Carmack John - Кармак Джон 23 3
Capps Mike - Каппс Майк 3 3
Путин Владимир 3454 3
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
Luckey Palmer - Лаки Палмер 8 2
Sweeney Tim - Свини Тим 4 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Эйгес Павел 108 2
Плуготаренко Сергей 89 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Абрамов Сергей 76 1
Тетюшкин Владислав 1 1
Артемасов Алексей 6 1
Зыков Владимир 13 1
Титов Дмитрий 18 1
Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
Эшивар Корентен 1 1
Сулейманов Роман 1 1
Андропова Анастасия 1 1
Камнева Анастасия 1 1
Рыхлов Павел 1 1
Карпинский Илья 6 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
Шмайхель Андрей 1 1
Мешков Андрей 1 1
Юшин Игорь 1 1
Vidal Albert - Видаль Альберт 1 1
Степанова Елизавета 1 1
King Stephen - Кинг Стивен 51 1
Маркон Раиса 1 1
Минеев Айдар 1 1
Каленчук Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 36
Европа 24964 34
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 20
Япония 13807 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
США - Нью-Йорк 3180 15
США - Иллинойс - Чикаго 440 15
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Южная Корея - Республика 7052 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Украина 7928 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Таиланд - Королевство 926 5
Швеция - Королевство 3782 4
Польша - Республика 2031 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Канада 5081 4
Греция - Греческая Республика 1017 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Америка - Американский регион 2206 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Китай - Тайвань 4245 3
Нидерланды 3746 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Казахстан - Республика 6048 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Ирландия - Республика 1051 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5869 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 58
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 33
Физика - Physics - область естествознания 2940 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 20
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 17
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 13
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 13
ящик Пандоры 51 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
США - гражданская война 34 9
Английский язык 7030 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 7
Металлы - Золото - Gold 1251 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Silicon 494 8
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 7
GI - Game Informer 36 3
The Verge - Издание 619 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Известия ИД 770 2
Bloomberg 1627 2
Tom’s Hardware 600 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
TechRadar 97 1
TechSpot 188 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Variety 24 1
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
Igor’s Lab 7 1
iXBT.com 25 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
HFS Research 49 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
НИУ ВШЭ - Школа дизайна Высшей школы экономики 4 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Warner Bros. - Midway Summit - Midway Gamers' Day 2 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Burning Man - фестиваль 7 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
ИгроМир 125 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще