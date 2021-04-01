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Epic Games Unreal Engine
СОБЫТИЯ
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|01.04.2021
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Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке
AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalke
|19.02.2018
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Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве
тегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в област
|16.07.2012
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"Мультяшный" дебют Unreal Engine 4
Издательство Epic Games очень неожиданно распорядилось своим новым графическим движком Unreal Engine 4, объявив, что первой игрой, созданной на нём, будет командный строительный бо
|09.06.2012
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Показаны возможности Unreal Engine 4
Компания Epic Games показала технологическую демонстрацию, созданную на основе Unreal Engine 4. Unreal Engine 4 – это новая версия самого популярного на сегодняшний
|04.03.2011
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Nvidia продвинет DirectX 11 в играх
единили свои усилия, чтобы продемонстрировать новейшие достижения в самом популярном игровом движке Unreal Engine 3, который теперь обеспечивает еще больший уровень интерактивности и погружения
|03.06.2010
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Unreal Engine 3 под капотом УАЗов
ные дифференциалы, использовать лебедку, пониженную передачу, изменять давление в шинах — в общем, применять специальные средства для преодоления бездорожья.Широкие возможности современной технологии Unreal Engine 3, использующейся в проекте, обеспечивают высокий уровень графики и позволяют максимально реалистично воспроизвести поведение автомобилей на разных трассах. В зависимости от дейст
|23.12.2009
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Unreal Engine 3 портирован на iPhone и iPod touch
real Tournament, разработала под iPhone и iPod touch прототип шутера от первого лица на базе движка Unreal Engine 3, сообщает TechRadar. Прототип игры был продемонстрирован на iPod touch послед
|25.07.2008
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Unreal Engine 4 в разработке
риятии Gamefest в Сиэтле, президент Epic Games Майк Каппс (Mike Capps) поведал о будущем технологии Unreal Engine. Так стало известно, что следующий графический движок Unreal Engine 4 уж
|06.05.2008
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Новый "Полный привод" на Unreal Engine 3
Компания Avalon Style Entertainment объявила о лицензировании движка Unreal Engine 3 от Epic для разработки следующей игры серии "Полный привод". Игра будет разра
|26.03.2008
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NCSoft лицензирует Unreal Engine 3
Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft анонсировал приобретение движка Unreal Engine 3 для использования в двух будущих неназванных MMORPG. Компания заверяет, что э
|06.03.2008
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Unreal Engine 3 в руках 38 Studios
компания 38 Studios, девиз которой: «Мировое доминирование через создание игр», купила лицензию на Unreal Engine 3 у Epic Games, для создания новой MMORPG.«38 Studios позиционирует себя, как р
|26.11.2007
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Unreal Engine 3 оптимизируют для Wii
Самый популярный движок нового поколения Unreal Engine 3, разработанный в недрах Epic Games, держит курс на покорение Wii. Как сообщае
|11.09.2007
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End: новый проект на Unreal Engine 3
гры с лаконичным названием – «End». Амбиций у «новичков» хоть отбавляй – разработчики лицензировали Unreal Engine 3, самый технологичный и популярный игровой движок современности. В их пресс-ре
|21.08.2007
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Digital Extremes критикует Unreal Engine 3
Стив Синклер, директор Digital Extremes разработчика грядущего Dark Sector, выступил с критикой по отношению к старому партнеру Epic Games по поводу качества поддержки и самого движка Unreal Engine 3.«Нам много чего наобещали с этим движком, особенно, что касается PlayStation 3. Но, как вы видите, сроки выполнения этих обещаний затянулись, а вместе с этим сильно затянулась р
|07.08.2007
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Midway Summit Moscow. Как это было
ом уж он прост и неказист). А вот третий гость – BlackSite: Area 51 – публику заинтересовал. Движок Unreal Engine 3 и пришельцы высокой степени детализации (с реалистичной анимацией) вполне спо
|12.07.2007
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Unreal Tournament 3 только для PlayStation 3
зрабатывать эксклюзивные проекты для платформ Sony, а по второму, Epic специально оптимизирует свой Unreal Engine 3 для консолей Sony, и более того, сделает Unreal Tournament 3 эксклюзивным для
|17.05.2007
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Sega лицензирует Unreal Engine 3
ое и европейское отделения компания Sega одновременно объявили о лицензировании у Epic Games движка Unreal Engine 3 для «некоторых будущих проектов», которые будут разрабатываться в северной Ам
|02.03.2007
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Capcom лицензирует Unreal Engine 3
Японский издатель видеоигр компания Capcom объявила о лицензировании игрового движка Unreal Engine 3, на котором американские разработчики будут создавать новую, пока не анонсированную игру.Анонс последовал буквально спустя два дня после аналогичного анонса Activision. Напомним
|27.02.2007
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Activision лицензирует Unreal Engine 3
ion объявила о заключении договора с Epic Games, по которому она сможет использовать игровой движок Unreal Engine 3 для разработки нового неизвестного экшена. Об остальных планах применения дви
|26.01.2007
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Square Enix лицензирует Unreal Engine 3
кий издатель и разработчик видеоигр Square Enix неожиданно для всех объявил о лицензировании движка Unreal Engine 3 для своих следующих игр. Неожиданность порождается тем, что ещё недавно этим
Epic Games и организации, системы, технологии, персоны:
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