Разделы

ПО
|

PVS-Studio 7.43: анализ Unreal Engine для Team, расширение поддержки MISRA C++ 2023 и многое другое

Компания PVS-Studio представила новый релиз продукта — PVS-Studio 7.43. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio.

Изменены условия лицензирования для Unreal Engine проектов

Анализатор PVS-Studio интегрирован с Unreal Build Tool. Благодаря этому с помощью инструмента можно проверять проекты на Unreal Engine.

Ранее для этого требовалась лицензия типа Enterprise. Начиная с версии 7.43 интеграция с Unreal Build Tool доступна для пользователей с лицензией Team, что позволяет использовать инструмент не только крупным игровым разработчикам, но и небольшим инди-командам.

MISRA C++ 2023

Продолжается работа над поддержкой стандартов MISRA.

MISRA C++ — стандарт разработки ПО, цель которого — улучшить безопасность, переносимость и надежность программ для встраиваемых систем. Ранее стандарт использовался только в автомобильной индустрии, сейчас — в аэрокосмической, разработке медицинских устройств, военных проектах и в других сферах, где стоимость ошибки слишком высока.

В этом релизе C++ команда PVS-Studio адаптировала 12 существующих диагностических правил группы MISRA под стандарт MISRA C++ 2023.

Улучшения интеграции в SourceCraft

SourceCraft — платформа для разработки исходного кода, управления версиями, тестировки, сборки, развертывания и сопровождения программных продуктов.

В предыдущей версии PVS-Studio была проверена техническая совместимость статического анализатора с этой платформой. Процесс их совместного использования описан в документации.

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд
Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд безопасность

В этом релизе интеграция была доработана для более удобного использования. Теперь для анализа проектов можно использовать готовые образы PVS-Studio, содержащие все зависимости, необходимые для работы анализатора, а также появился репозиторий с примером запуска анализа внутри платформы.

Улучшения анализаторов

Помимо добавления нового функционала в PVS-Studio также продолжается работа по улучшению анализаторов.

В новой версии C и C++ анализатора улучшен межпроцедурный анализ циклов. Теперь инструмент умеет обсчитывать канонические циклы с учетом возможных диапазонов значений переменных.

А в C# анализаторе была поддержана работа с .NET SDK версии 10.0.300 на Linux и macOS.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Верховный суд откажется от госинформсистемы, которую за 15 лет не смогли довести до ума

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще