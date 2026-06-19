PVS-Studio 7.43: анализ Unreal Engine для Team, расширение поддержки MISRA C++ 2023 и многое другое

Компания PVS-Studio представила новый релиз продукта — PVS-Studio 7.43. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio.

Изменены условия лицензирования для Unreal Engine проектов

Анализатор PVS-Studio интегрирован с Unreal Build Tool. Благодаря этому с помощью инструмента можно проверять проекты на Unreal Engine.

Ранее для этого требовалась лицензия типа Enterprise. Начиная с версии 7.43 интеграция с Unreal Build Tool доступна для пользователей с лицензией Team, что позволяет использовать инструмент не только крупным игровым разработчикам, но и небольшим инди-командам.

MISRA C++ 2023

Продолжается работа над поддержкой стандартов MISRA.

MISRA C++ — стандарт разработки ПО, цель которого — улучшить безопасность, переносимость и надежность программ для встраиваемых систем. Ранее стандарт использовался только в автомобильной индустрии, сейчас — в аэрокосмической, разработке медицинских устройств, военных проектах и в других сферах, где стоимость ошибки слишком высока.

В этом релизе C++ команда PVS-Studio адаптировала 12 существующих диагностических правил группы MISRA под стандарт MISRA C++ 2023.

Улучшения интеграции в SourceCraft

SourceCraft — платформа для разработки исходного кода, управления версиями, тестировки, сборки, развертывания и сопровождения программных продуктов.

В предыдущей версии PVS-Studio была проверена техническая совместимость статического анализатора с этой платформой. Процесс их совместного использования описан в документации.

В этом релизе интеграция была доработана для более удобного использования. Теперь для анализа проектов можно использовать готовые образы PVS-Studio, содержащие все зависимости, необходимые для работы анализатора, а также появился репозиторий с примером запуска анализа внутри платформы.

Улучшения анализаторов

Помимо добавления нового функционала в PVS-Studio также продолжается работа по улучшению анализаторов.

В новой версии C и C++ анализатора улучшен межпроцедурный анализ циклов. Теперь инструмент умеет обсчитывать канонические циклы с учетом возможных диапазонов значений переменных.

А в C# анализаторе была поддержана работа с .NET SDK версии 10.0.300 на Linux и macOS.



