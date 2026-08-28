Остановлен процесс о растрате 25 миллионов, выделенных на банковское ПО. Обвиняемый уехал на СВО

Московский суд приостановил разбирательство в отношении растраты выделенных на закупку ПО средств бывшим председателем правления банка «Агора» Юрием Пороховым. Обвиняемый подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, чтобы было на что жить его семье, все имущество которой арестовано.



Рассмотрение дела приостановлено

Мещанский суд Москвы по ходатайству адвоката обвиняемого приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя правления банка «Агора» Юрия Порохова, выяснил «Коммерсант». Обвинение Порохова (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК, особо крупные мошенничество и растрата) касается якобы фиктивного договора на разработку и внедрение ПО для банка, какого именно, не уточняется.

Адвокат подсудимого Андрей Орлов подал прошение о приостановке разбирательства, так как его подзащитный подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Представитель банка «Агора» (потерпевшая сторона по делу) и гособвинение против приостановки процесса не возражали.

В случае получения на СВО госнаграды или ранения, за которым последует прекращение контракта по состоянию здоровья, уголовное преследование банкира может быть прекращено окончательно, отмечает издание.

Дело о крупной растрате

Слушание по делу 42-летнего Порохова началось в июле 2026 г., как писал «Коммерсант». Прокурор просил продлить срок содержания подсудимого под стражей до начала декабря 2026 г., мотивируя это тем, что фигурант может скрыться или оказать давление на свидетелей.

magnific.com/wirestock После ареста имущества обвиняемому понадобились средства на содержание семьи

Дело возбудил в августе 2025 г. Замоскворецкий межрайонный следственный отделом ГСУ СКР. Порохова обвинили в заключении в апреле 2024 г. с ООО ФП фиктивного договора на сумму 25 млн руб. «об оказании услуг по разработке для банка программного обеспечения, его внедрению, сопровождению и консультированию при эксплуатации». Согласно второму пункту обвинения, Порохов способствовал подписанию от имени подставных лиц четырех фиктивных кредитных договоров, по которым из банка было выведено еще 11,7 млн руб.

Следователи утверждали, что условия договора с ООО ФП выполнять никто не собирался, а заключен он был «из корыстных побуждений». Обвиняемый вину не признал. Его адвокат заявил, что деловые отношения между КБ «Агора» и ООО ФП были реальными, договор полностью исполнен сторонами и ПО « действительно использовалось сотрудниками банка». По словам Орлова, передача софта банку подтверждается актом приема-передачи от 8 октября 2024 г., а проверка работоспособности — отчетами и перепиской сторон.

Деньги для семьи

На данный момент Порохов находится на территории ЛНР, где в одной из учебных частей проходит подготовку к несению службы в качестве рядового гранатометчика.

Выплаты от Министерства обороны он собирается потратить на содержание семьи, так как суд арестовал его имущество и счета. Арест наложен также на квартиру его супруги, являющуюся единственным жильем для нее и несовершеннолетних детей. Адвокаты обращали внимание, что квартира была куплена женой Порохова на свои деньги до заключения брака.