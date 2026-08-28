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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200097
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Орлов Андрей

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Остановлен процесс о растрате 25 миллионов, выделенных на банковское ПО. Обвиняемый уехал на СВО 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
25.06.2021 «Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона» 1
13.03.2017 Dataphone внедрила мобильные кассы в сети магазинов «Рив Гош» 1
16.05.2016 «Рив Гош» завершила внедрение e-commerce-платформы SAP Hybris 1
18.11.2015 «Время новых возможностей»: Бесплатная конференция IBM об облаках, больших данных и мобильных технологиях 1
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI 1
28.05.2012 CNews TV. Проект по внедрению корпоративной сервисной шины на InterSystems Ensemble в РИВ ГОШ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Орлов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
InfoVizion - InQlik 2 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Dataphone 2 1
DATECS 2 1
SAP SE 5608 1
IBM - International Business Machines Corp 9706 1
Oracle Corporation 7089 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1448 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
1С-Рарус 984 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 482 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 75 4
BAON 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2969 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 120 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 355 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6068 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54189 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8312 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36409 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13706 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8696 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13755 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1114 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2756 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26411 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14810 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2095 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7511 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18214 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9338 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12325 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8717 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26460 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1277 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1544 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25987 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5679 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7854 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5886 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11863 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3607 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 142 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1316 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2500 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4515 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13008 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3154 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1076 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1162 1
IBM Big Data 15 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 7 1
Фронт Групп - Glagol 3 1
Terrasoft Creatio 109 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Apple iPod Touch 747 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Oracle OPN - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 93 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 13 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 1
Котик Сергей 7 1
Сербина Юлия 4 1
Трофимова Оксана 1 1
Гусев Константин 8 1
Кравцова Анна 3 1
Рябов Владимир 15 1
Платов Евгений 1 1
Неверов Михаил 6 1
Абрашова Ярослава 1 1
Помирчий Сергей 5 1
Мунирова Альбина 1 1
Миняев Александр 1 1
Братцев Павел 1 1
Кацан Николай 2 1
Чаталян Ольга 1 1
Шлегель Максим 2 1
Филатов Андрей 117 1
Мухуров Азад 2 1
Захаров Дмитрий 46 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Платонов Алексей 22 1
Юрьев Илья 47 1
Круглов Максим 26 1
Гостев Алексей 1 1
Китаев Виталий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166975 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47749 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19598 1
Болгария - Республика 800 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1100 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1675 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 365 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27423 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3113 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 242 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6711 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11791 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6626 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7865 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1676 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2695 1
CNews TV 747 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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