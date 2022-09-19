ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности
Как происходит импортозамещение ИТ-инфраструктуры в рознице, какие эффективные отечественные решения по автоматизации бизнес-процессов предлагает рынок, на какие инструменты для аналитики надо обращать внимание в ближайшем будущем – эти и другие вопросы обсудим на конференции IT & Retail, которая пройдет в рамках New Retail Forum.
Деловая программа сфокусирована на вопросах российского ПО для ритейлеров, автоматизации бизнес-процессов, работе с большими данными:
- Изменение рынка после ухода зарубежных ИТ-компаний
- Инвестиции в ИТ-решения
- Автоматизация процессов с контентом при работе с маркетплейсами
- Аналитика, работа с большими данными
- Эффективность стратегий и тактик ритейлеров при работе с собственными данными о клиентах
Ольга Чаталян, руководитель продукта Tinkoff Voicekit:
«Добрый день! Стоматология «Фаянс» приветствует Вас! У нас действуют осенние скидки. Приходите!»
Бесит, правда?
Насколько часто Вам звонят с незнакомых номеров, чтобы, подняв трубку, вы услышали бездушное роботизированное предложение об очередной ненужной акции? Думаю, что часто. И мне звонят.
И, уже при упоминании голосовых роботов в голове появляется лишь одна неприятная ассоциация, что будут звонить и надоедать. Но это не так. На конференции поговорим о том, что роботы могут быть человекоподобными, как они могут быть полезны в Еcom, и насколько важно качественное распознавание речи, при создании сложных человекоподобных роботов».
В рамках сессии «Автоматизация бизнес-процессов» состоится выступление компаний HeadPoint – X5 Group на тему: «Как в торговой сети «Пятёрочка» контролируют работу холодильного оборудования с помощью IoT-платформы InOne».
Александр Миняев, руководитель проектов департамента домена «Операции и эксплуатации торговой сети «Пятёрочка» дирекции по технологическому развитию бизнеса:
«В результате внедрения системы СКУХО за счет обеспечения оптимальной работы холодильного оборудования в магазинах розничной сети и распределительных центрах существенно повышена энергоэффективность использования холодильников, сокращены эксплуатационные затраты и сроки ремонтно-восстановительных работ, оптимизированы режимы работы оборудования, снижены потери, связанные с порчей продуктов».
Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint, IoT-платформа InOne:
«Платформа InOne позволила не только автоматизировать все процессы контроля эксплуатационных параметров холодильного оборудования и взаимодействия с корпоративными системами Х5 Group, но и значительно снизить нагрузку на сотрудников, которые отвечают за эксплуатацию».
Спикеры:
- Дмитрий Захаров, ИТ-директор Baon
- Евгений Платов, руководитель отдела корпоративных сервисов 1С-Рарус
- Ярослава Абрашова, руководитель направления работы с клиентами Glagol
- Максим Шлегель, генеральный директор Glagol
- Андрей Орлов директор по ИТ Acкона
- Константин Гусев, руководитель домена Core М.Видео-Эльдорадо
- Виталий Китаев, директор по продукту Speechmate
- Алексей Платонов, директор по развитию бизнеса Т1 Консалтинг
- Владимир Рябов, ИТ-директор Shopping Live
- Сергей Помирчий, директор по информационным технологиям Холодильник.ру
- Сергей Котик, директор по развитию GoodsForecast
- Оксана Трофимова, директор по развитию бизнеса продукта Unisender Go
- Павел Братцев, консультант InfoVizion
- Альбина Мунирова, руководитель платформы Etna
- Михаил Неверов, директор по анализу данных X5
Для брендов, ритейлеров и интернет-магазинов посещение бесплатное. Регистрация