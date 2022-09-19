ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности

Как происходит импортозамещение ИТ-инфраструктуры в рознице, какие эффективные отечественные решения по автоматизации бизнес-процессов предлагает рынок, на какие инструменты для аналитики надо обращать внимание в ближайшем будущем – эти и другие вопросы обсудим на конференции IT & Retail, которая пройдет в рамках New Retail Forum.

Деловая программа сфокусирована на вопросах российского ПО для ритейлеров, автоматизации бизнес-процессов, работе с большими данными:

Изменение рынка после ухода зарубежных ИТ-компаний

Инвестиции в ИТ-решения

Автоматизация процессов с контентом при работе с маркетплейсами

Аналитика, работа с большими данными

Эффективность стратегий и тактик ритейлеров при работе с собственными данными о клиентах

Ольга Чаталян, руководитель продукта Tinkoff Voicekit:

«Добрый день! Стоматология «Фаянс» приветствует Вас! У нас действуют осенние скидки. Приходите!»

Бесит, правда?

Насколько часто Вам звонят с незнакомых номеров, чтобы, подняв трубку, вы услышали бездушное роботизированное предложение об очередной ненужной акции? Думаю, что часто. И мне звонят.

И, уже при упоминании голосовых роботов в голове появляется лишь одна неприятная ассоциация, что будут звонить и надоедать. Но это не так. На конференции поговорим о том, что роботы могут быть человекоподобными, как они могут быть полезны в Еcom, и насколько важно качественное распознавание речи, при создании сложных человекоподобных роботов».

В рамках сессии «Автоматизация бизнес-процессов» состоится выступление компаний HeadPoint – X5 Group на тему: «Как в торговой сети «Пятёрочка» контролируют работу холодильного оборудования с помощью IoT-платформы InOne».

Александр Миняев, руководитель проектов департамента домена «Операции и эксплуатации торговой сети «Пятёрочка» дирекции по технологическому развитию бизнеса:

«В результате внедрения системы СКУХО за счет обеспечения оптимальной работы холодильного оборудования в магазинах розничной сети и распределительных центрах существенно повышена энергоэффективность использования холодильников, сокращены эксплуатационные затраты и сроки ремонтно-восстановительных работ, оптимизированы режимы работы оборудования, снижены потери, связанные с порчей продуктов».

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint, IoT-платформа InOne:

«Платформа InOne позволила не только автоматизировать все процессы контроля эксплуатационных параметров холодильного оборудования и взаимодействия с корпоративными системами Х5 Group, но и значительно снизить нагрузку на сотрудников, которые отвечают за эксплуатацию».

Спикеры:

Для брендов, ритейлеров и интернет-магазинов посещение бесплатное. Регистрация