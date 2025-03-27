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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рябов Владимир


27.03.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Рябов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 162 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 11
Diasoft - Диасофт 904 11
8346 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 10
Газинформсервис - ГИС 293 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 10
Северсталь Инфоком 66 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1235 10
Сбер - СберБизнес Софт 60 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 10
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 10
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 79 10
Ланит Интеграция 193 10
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 9
Hoff Tech - Хофф Тех 41 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 6
МегаФон 9082 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 31 5
Ростелеком 9819 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 280 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
1С-Рарус 891 1
UniSender Software 18 1
InfoVizion - InQlik 2 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Сервис Плюс 183 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 19 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 11
Sokolov - Лакса Трейдинг 65 11
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 11
Кофемания 55 11
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 11
ВТБ - Почта Банк 469 10
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 10
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 10
Альфа-Банк 1785 10
РЖД - Российские железные дороги 1927 10
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 10
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 9
Северсталь ПАО - Severstal 488 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 8
Альфа-Капитал УК 104 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 6
Ингосстрах СПАО 424 6
Finn Flare - ФФ Стайл 43 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 5
ФосАгро 127 4
Hansa - Ханса 114 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 11
Федеральное казначейство России 1792 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3381 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 857 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 11
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3123 10
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Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 771 10
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CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 10
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3930 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 9
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 229 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5388 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2206 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3045 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1057 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5838 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 589 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 288 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 1
Новые облачные технологии - МойОфис 798 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 11
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 11
Протек - Здравсити 26 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 10
НКТ - Р7-Офис 394 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 10
НКТ - Р7-графика 31 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 724 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 4
СалютДевайсы - GigaChat 214 4
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 8 1
Тинькофф - ETNA 6 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
ELMA 365 Low-code BPM 115 1
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 13 1
Microsoft Office 3777 1
1С:ERP Управление предприятием 570 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Глухов Иван 29 11
Урусов Виктор 131 11
Суровец Дмитрий 77 11
Шадаев Максут 1024 11
Смирнов Вячеслав 42 11
Галкин Николай 108 11
Глазков Александр 138 11
Цыганков Дмитрий 37 11
Аникин Дмитрий 45 11
Джабиев Георгий 45 10
Челидзе Джимшер 31 10
Киселев Сергей 64 10
Абакумов Евгений 206 10
Новиков Денис 20 10
Воронин Павел 140 10
Врацкий Андрей 137 10
Пирогова Ирина 29 10
Желтухин Вадим 32 10
Сысуев Андрей 14 10
Солдатенкова Ксения 26 10
Павлов Вадим 21 10
Кибалко Кирилл 39 10
Замаруев Владимир 41 9
Лукьянов Олег 15 9
Сабынин Андрей 36 9
Натрусов Артем 284 9
Евсеев Артем 16 9
Завьялов Максим 18 9
Аксенов Олег 45 8
Беляев Владислав 86 8
Мезенцев Александр 16 7
Каушанский Александр 33 7
Белан Иван 26 7
Бахтин Дмитрий 17 7
Пунин Андрей 14 7
Мельникова Алиса 92 7
Козырев Алексей 323 7
Иванов Алексей 136 6
Желнова Алина 27 6
Сахаров Александр 75 6
Россия - РФ - Российская федерация 146658 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Германия - Федеративная Республика 12739 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 12
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 286 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6034 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4720 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4045 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 214 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4947 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 773 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1683 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 676 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 156 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 10
РАН - Российская академия наук 1902 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1121 11
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 10
CNews AWARDS - награда 523 10
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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