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Рябов Владимир
Рябов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Глухов Иван 29 11
|Урусов Виктор 131 11
|Суровец Дмитрий 77 11
|Шадаев Максут 1024 11
|Смирнов Вячеслав 42 11
|Галкин Николай 108 11
|Глазков Александр 138 11
|Цыганков Дмитрий 37 11
|Аникин Дмитрий 45 11
|Джабиев Георгий 45 10
|Челидзе Джимшер 31 10
|Киселев Сергей 64 10
|Абакумов Евгений 206 10
|Новиков Денис 20 10
|Воронин Павел 140 10
|Врацкий Андрей 137 10
|Пирогова Ирина 29 10
|Желтухин Вадим 32 10
|Сысуев Андрей 14 10
|Солдатенкова Ксения 26 10
|Павлов Вадим 21 10
|Кибалко Кирилл 39 10
|Замаруев Владимир 41 9
|Лукьянов Олег 15 9
|Сабынин Андрей 36 9
|Натрусов Артем 284 9
|Евсеев Артем 16 9
|Завьялов Максим 18 9
|Аксенов Олег 45 8
|Беляев Владислав 86 8
|Мезенцев Александр 16 7
|Каушанский Александр 33 7
|Белан Иван 26 7
|Бахтин Дмитрий 17 7
|Пунин Андрей 14 7
|Мельникова Алиса 92 7
|Козырев Алексей 323 7
|Иванов Алексей 136 6
|Желнова Алина 27 6
|Сахаров Александр 75 6
|Россия - РФ - Российская федерация 146658 11
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 7
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
|Германия - Федеративная Республика 12739 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 10
|РАН - Российская академия наук 1902 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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