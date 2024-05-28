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- LegalTech – технологии, которые помогают оптимизировать юридические процессы
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|28.05.2024
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«СКБ Контур» будет сотрудничать с УрГЮУ в области разработки LegalTech-продуктов
ы в области науки, образования и подготовки кадров, а также обмениваться экспертизой при разработке LegalTech-продуктов. В церемонии приняли участие директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бубли
|11.09.2023
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19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум
2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум — крупнейшее деловое событие в Европе, посвященное LegalTech и цифровой трансформации юридической функции. За пять лет форум стал главной экспер
|04.07.2023
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Российский разработчик в сфере LegalTech Doczilla автоматизирует подготовку документов в «Авиасейлс»
Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и разработчик решений в сфере LegalTech Doczilla анонсировали запуск проекта автоматизации документов. С июня 2023 г. юристы «Авиасейлс» получат доступ к автоматизированному процессу создания документов на русском и английс
|07.12.2022
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«Сколково» представил в Совфеде карту резидентов LegalTech
Общее количество резидентов фонда «Сколково» в направлении LegalTech составляет более 50 компаний, при этом восемь из них имеют годовую выручку более че
|21.10.2021
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Юридический вебинар компании VERSUS.legal для разработчиков мобильных приложений пройдет 2 ноября
ридические и налоговые вопросы, нанимать юристов в штат или самостоятельно вникать в особенности применимого законодательства. Чтобы помочь разобраться в ключевых юридических проблемах, юристы VERSUS.legal, специализирующиеся на поддержке IT-компаний (Versus.IT), проведут вебинар для разработчиков и расскажут, что нужно учесть при создании мобильного приложения. Основными вызовами для IT-ко
|24.05.2021
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Алексей Пелевин -
Российские LegalTech-решения серьезно превосходят западные аналоги
CNews: Какие основные тренды российского рынка в сфере LegalTech наиболее актуальны в последнее время? Алексей Пелевин: Рынок LegalTech сейча
|03.07.2019
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«Первый бит» организовал Wi-Fi-сеть на благотворительном забеге Legal Run в «Сколково»
Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» обеспечил с помощью технологии Wi-Fi высокоскоростной доступ в интернет на ежегодном забеге юристов Legal Run. За время мероприятия к Wi-Fi-сети подключилось более 700 человек. Legal Run – международный благотворительный забег, в котором принимают участие представители профессиональног
|28.02.2018
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Максим Али возглавил практику IP/IT Maxima Legal
Юридическая фирма Maxima Legal объявила о назначении Максима Али руководителем практики интеллектуальной собственности и информационного права.«Максим Али пришел в Maxima Legal не так давно. В позиции старшего ю
|21.11.2007
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Softline открыла новое направление: Softline Legal Support
ГК Softline открыла новое направление - Softline Legal Support - правовая поддержка управления программным обеспечением. В рамках проекта компания планирует продвигать новую для российского рынка услугу по правовой поддержке управления ПО – S
LegalTech и организации, системы, технологии, персоны:
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|Суровец Дмитрий 76 6
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|Глазков Александр 137 6
|Беляев Владислав 84 6
|Глухов Иван 27 6
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|Абакумов Евгений 205 5
|Смирнов Вячеслав 41 5
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|Нерадовский Константин 18 5
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|Джабиев Георгий 45 5
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|Кибалко Кирилл 34 5
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|Козырев Алексей 321 5
|Киселев Сергей 59 5
|Тонаканян Рафаэль 5 5
|Малевицкая Алла 6 5
|Пелевин Алексей 13 4
|Пронин Антон 11 4
|Сабынин Андрей 36 4
|Чернаков Ростислав 9 4
|Погорелов Руслан 8 4
|Талипов Руслан 7 4
|Белоусов Максим 108 4
|Лукьянов Олег 14 4
|Князев Андрей 15 4
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|РосПравосудие 11 1
|Известия ИД 624 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
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|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
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