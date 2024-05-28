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28.05.2024 «СКБ Контур» будет сотрудничать с УрГЮУ в области разработки LegalTech-продуктов

ы в области науки, образования и подготовки кадров, а также обмениваться экспертизой при разработке LegalTech-продуктов. В церемонии приняли участие директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бубли
11.09.2023 19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум

2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум — крупнейшее деловое событие в Европе, посвященное LegalTech и цифровой трансформации юридической функции. За пять лет форум стал главной экспер
04.07.2023 Российский разработчик в сфере LegalTech Doczilla автоматизирует подготовку документов в «Авиасейлс»

Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и разработчик решений в сфере LegalTech Doczilla анонсировали запуск проекта автоматизации документов. С июня 2023 г. юристы «Авиасейлс» получат доступ к автоматизированному процессу создания документов на русском и английс
07.12.2022 «Сколково» представил в Совфеде карту резидентов LegalTech

Общее количество резидентов фонда «Сколково» в направлении LegalTech составляет более 50 компаний, при этом восемь из них имеют годовую выручку более че
21.10.2021 Юридический вебинар компании VERSUS.legal для разработчиков мобильных приложений пройдет 2 ноября

ридические и налоговые вопросы, нанимать юристов в штат или самостоятельно вникать в особенности применимого законодательства. Чтобы помочь разобраться в ключевых юридических проблемах, юристы VERSUS.legal, специализирующиеся на поддержке IT-компаний (Versus.IT), проведут вебинар для разработчиков и расскажут, что нужно учесть при создании мобильного приложения. Основными вызовами для IT-ко
24.05.2021 Алексей Пелевин -

Российские LegalTech-решения серьезно превосходят западные аналоги

CNews: Какие основные тренды российского рынка в сфере LegalTech наиболее актуальны в последнее время? Алексей Пелевин: Рынок LegalTech сейча
03.07.2019 «Первый бит» организовал Wi-Fi-сеть на благотворительном забеге Legal Run в «Сколково»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» обеспечил с помощью технологии Wi-Fi высокоскоростной доступ в интернет на ежегодном забеге юристов Legal Run. За время мероприятия к Wi-Fi-сети подключилось более 700 человек. Legal Run – международный благотворительный забег, в котором принимают участие представители профессиональног
28.02.2018 Максим Али возглавил практику IP/IT Maxima Legal

Юридическая фирма Maxima Legal объявила о назначении Максима Али руководителем практики интеллектуальной собственности и информационного права.«Максим Али пришел в Maxima Legal не так давно. В позиции старшего ю
21.11.2007 Softline открыла новое направление: Softline Legal Support

ГК Softline открыла новое направление - Softline Legal Support - правовая поддержка управления программным обеспечением. В рамках проекта компания планирует продвигать новую для российского рынка услугу по правовой поддержке управления ПО – S

Публикаций - 98, упоминаний - 113

LegalTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 14
8213 13
МегаФон 8805 10
Ростелеком 9700 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 10
Ланит Интеграция 190 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 6
Picvario - Пикварио 15 6
Diasoft - Диасофт 870 6
R-Vision - Р-Вижн 153 6
SAP SE 5277 5
Северсталь Инфоком 63 5
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 5
Газинформсервис - ГИС 272 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Сбер - СберБизнес Софт 56 5
Oracle Corporation 6688 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 4
Yandex - Яндекс 7339 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
Apple Inc 12100 3
Google LLC 11775 3
Samsung Electronics 10254 3
Intel Corporation 12197 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 13
Альфа-Банк 1769 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
ВТБ - Почта Банк 466 7
РЖД - Российские железные дороги 1903 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 7
Savina Legal - Савина Лигал 15 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 6
Кофемания 51 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 5
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 5
Почта России ПАО 2112 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
Ингосстрах СПАО 421 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 21 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
Судебная власть - Judicial power 2309 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Федеральное казначейство России 1772 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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