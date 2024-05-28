«СКБ Контур» будет сотрудничать с УрГЮУ в области разработки LegalTech-продуктов

«СКБ Контур» и Уральский государственный юридический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут развивать проекты в области науки, образования и подготовки кадров, а также обмениваться экспертизой при разработке LegalTech-продуктов.

В церемонии приняли участие директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бублик и ректор УрГЮУ Владимир Бублик. Стороны отметили, что совместная работа принесет пользу всем участникам процесса: старейший юридический вуз региона получит современную цифровую кафедру, а компания-разработчик — поддержку экспертов в области права, признанных в академической среде.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур», сказал: «Мы благодарны вузу за доверие и рассчитываем на длительное, плодотворное сотрудничество. «СКБ Контур» более 35 лет занимается цифровизацией процессов — сегодня сервисы нашей экосистемы использует каждый третий бизнес страны. И наш опыт говорит, что ключевую роль в цифровизации играет именно экспертиза. А тот уровень экспертизы, которым обладает Уральский государственный юридический университет, могут показать единицы вузов в России».

Подписание документа — один из ключевых этапов участия УрГЮУ в госпрограмме «Приоритет-2030». В рамках программы на базе вузов по всей стране появится более 100 научно-образовательных центров, где будут проводить исследования и готовить кадры для цифровой экономики. Обязательное условие — взаимодействие академической среды с практикующими экспертами от крупного бизнеса.

Владимир Бублик, ректор УрГЮУ, сказал: «Министр науки и высшего образования РФ призывает вузы искать партнеров в реальном секторе экономики. «СКБ Контур» — одна из крупнейших компаний, мы ведем деятельность в одном регионе и рады работать в команде с таким сильным союзником. Сегодня мы положили формальное начало нашему долгосрочному, взаимовыгодному сотрудничеству».

Рынок LegalTech в России активно растет последние несколько лет. Он включает в себя решения для управления патентами и товарными знаками, сервисы электронного документооборота, специальные CRM и другие системы автоматизации разных процессов работы юристов.