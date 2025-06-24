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Бублик Илья


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Уровень проникновения ЭДО в микробизнес вырос до 74,2% ​ 1
25.10.2024 «Контур»: проблемы и перспективы электронного документооборота в России 1
01.10.2024 Сервисы «Контура» для отчетности и учета объединились 1
01.08.2024 «СКБ Контур» и «Воксис» будут развивать технологии для автоматизации предпринимательства 1
16.07.2024 Один в поле воин, но не всегда 1
11.07.2024 «СКБ Контур» и «Атлас Девелопмент» подписали соглашение о внедрении электронного документооборота ​ 1
28.05.2024 «СКБ Контур» будет сотрудничать с УрГЮУ в области разработки LegalTech-продуктов 1
08.05.2024 EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур» 1
16.02.2024 Выручка «СКБ Контур» выросла на четверть за счет основных продуктов и безжалостного закрытия убыточных направлений 1
11.01.2024 «Марвел-Дистрибуция» и «Контур» будут продвигать отечественные сервисы 1
02.06.2023 «СКБ Контур» анонсировал запуск финтех-направления 1
28.03.2023 Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN 1
12.01.2022 В «СКБ Контур» сменились два топ-менеджера 1
15.07.2020 «СКБ Контур» получил статус оператора ЭДО в Узбекистане 1
16.01.2017 «Контур.ОФД» объединил техрешение «Платформы ОФД» и «Личный кабинет владельца ККТ» от «СКБ Контур» 1
19.07.2016 Рамиль Шайхутдинов стал новым руководителем проекта «Контур.Эльба» 1
28.11.2014 «Контур.Бухгалтерия» выпустила свое первое приложение под Android 1
24.09.2014 «Контур.Бухгалтерия» научилась распознавать сканированную товарную накладную 1
10.07.2014 Облачная бухгалтерия «СКБ Контура» распалась 1
05.06.2013 «Бухгалтерия.Контур» отказалась от бесплатных пользователей 1
31.01.2013 Ведущие разработчики «СКБ Контур» перешли работать в банк 1
12.11.2012 «СКБ Контур» запустил свой новый сервис для малого бизнеса — «Бухгалтерия.Контур» 1
04.10.2012 «1С-Бухгалтерия» в опасности? «Контур» готовит мегасервис 1
21.03.2012 Веб-сервис «Мое дело» привлек $4 млн от основателя группы ПИК 1
12.04.2011 Зарплату в небольшой компании можно рассчитать онлайн 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Бублик Илья и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1140 24
8534 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 121 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 317 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 82 1
Intuit 79 1
Цифра ГК 2485 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 314 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 190 1
TeamViewer 125 1
Ред Софт - Red Soft 827 1
Directum - Директум 1129 1
Salesforce 435 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 39 1
Syntellect - Синтеллект 82 1
Банк24.ру 60 2
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 22 2
Альфа-Банк 1802 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 1
Банк24.ру - Уралконтактбанк 2 1
1С - Sawady - Савади 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
UFG Private Equity 36 1
Атлас Девелопмент - Atlas Development 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2991 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 128 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12915 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 8
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3990 7
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2159 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2391 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4198 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3238 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7144 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5568 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1347 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6911 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9460 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4122 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3858 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 456 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3363 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17435 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7606 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3504 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3559 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 176 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3270 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4319 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3834 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 9
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 8
СКБ Контур - Контур.Эврика 49 6
СКБ Контур - Контур.Экстерн 77 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 308 4
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 2
Apple iOS 7998 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2338 1
Microsoft Xamarin 33 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 236 1
Oracle NetSuite 35 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 7 1
СКБ Контур - Контур.Отчет ПФ 1 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 491 1
СКБ Контур - Контур.Толк 83 1
Microsoft Teams - MS Teams 580 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
СКБ Контур - Контур.Доступ 26 1
Microsoft Azure 1430 1
Linux OS 10296 1
Microsoft Windows 15972 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 245 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 16 1
СКБ Контур - Контур.ID 14 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
VK HR Tek 43 1
СФР - ФСС РФ - 4-ФСС - ежеквартальная отчетность для юрлиц об уплаченных в фонд страховых взносах 7 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 26 1
Кобзев Евгений 16 3
Бублик Владимир 4 2
Харитонов Александр 68 1
Панов Сергей 16 1
Яремко Максим 13 1
Шебаршова Жанна 3 1
Лебедев Артемий 101 1
Дьяконов Борис 12 1
Шайхутдинов Рамиль 3 1
Сизов Антон 27 1
Завьялов Андрей 9 1
Скользкова Светлана 5 1
Батина Александра 1 1
Сабитов Антон 1 1
Гиленюк Евгения 1 1
Ширин Григорий 1 1
Кадыров Андрей 4 1
Мовчан Андрей 2 1
Жуков Юрий 2 1
Сродных Михаил 77 1
Гощицкий Александр 3 1
Делицын Леонид 131 1
Акопьян Артур 26 1
Шелковников Евгений 22 1
Мартюшев Игорь 1 1
Майорова Галина 6 1
Лемтюгин Денис 2 1
Кустов Константин 1 1
Уфимцева Екатерина 1 1
Петров Дмитрий 65 1
Авхимович Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 14
Россия - УФО - Екатеринбург 4098 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1742 1
Россия - СФО - Новосибирск 4457 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 900 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1534 1
Узбекистан - Республика 1791 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1621 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1182 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 953 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3027 1
Россия - СФО - Омская область 702 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1164 1
Европа 24415 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6132 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 5
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 119 4
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5277 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 2
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 915 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 347 2
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2552 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5902 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2000 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 218 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 229 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 411 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1611 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 132 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 466 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 1
Актион Медиа 4 1
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Интерфакс-100 21 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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