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Бублик Илья
УПОМИНАНИЯ
Бублик Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Кобзев Евгений 16 3
|Бублик Владимир 4 2
|Харитонов Александр 68 1
|Панов Сергей 16 1
|Яремко Максим 13 1
|Шебаршова Жанна 3 1
|Лебедев Артемий 101 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Шайхутдинов Рамиль 3 1
|Сизов Антон 27 1
|Завьялов Андрей 9 1
|Скользкова Светлана 5 1
|Батина Александра 1 1
|Сабитов Антон 1 1
|Гиленюк Евгения 1 1
|Ширин Григорий 1 1
|Кадыров Андрей 4 1
|Мовчан Андрей 2 1
|Жуков Юрий 2 1
|Сродных Михаил 77 1
|Гощицкий Александр 3 1
|Делицын Леонид 131 1
|Акопьян Артур 26 1
|Шелковников Евгений 22 1
|Мартюшев Игорь 1 1
|Майорова Галина 6 1
|Лемтюгин Денис 2 1
|Кустов Константин 1 1
|Уфимцева Екатерина 1 1
|Петров Дмитрий 65 1
|Авхимович Анна 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 2
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|Интерфакс-100 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177393.
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