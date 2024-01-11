«Марвел-Дистрибуция» и «Контур» будут продвигать отечественные сервисы

«Марвел-Дистрибуция» — широкопрофильный ИТ-дистрибьютор — пополнил свой портфель импортозамещающими решениями экосистемы для бизнеса «Контур». Компания договорилась с «СКБ Контур» о совместном продвижении «Контур.Толка», «Контур.Доступа» и «Контур.ID». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис для удаленного подключения «Контур.Доступ» — аналог недоступной российским пользователям программы TeamViewer. С его помощью можно настраивать постоянный доступ, удаленно выключать и перезапускать систему, повышать права другого компьютера. При этом пользователи могут быть уверены в своей безопасности: все данные шифруются с использованием протоколов TLS и хранятся на серверах, расположенных в России. Сервис включен в реестр российского ПО.

Решение для единого входа в корпоративные сервисы «Контур.ID» заменяет такие импортные продукты, как G Suite и Microsoft Azure. Отечественная разработка объединяет аккаунты пользователей и приложения компании, что избавляет сотрудников от необходимости тратить время на ввод паролей.

Еще один продукт — облачное пространство для проведения видеоконференций «Контур.Толк». Сервис служит альтернативой Zoom, Skype, MS Teams и Cisco Meeting Server. Он обеспечивает безопасное общение сотрудников друг с другом и внешними партнерами. «Контур.Толк» поддерживает высокое качество звука и видео, работает на любом устройстве, позволяет транслировать и записывать видео. Решение компании также входит в реестр российского ПО.

Игорь Мартюшев, директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-Дистрибуции»: «По нашим оценкам, объем российского рынка систем видеоконференцсвязи и контроля доступа в ближайшие несколько лет может вырасти более чем на треть. Поэтому сотрудничество с одним из лидеров этого сегмента открывает для нас новые возможности. Решения «СКБ Контур» предоставляют заказчикам полнофункциональную замену зарубежных программ, гарантируют надежность и безопасность использования, что крайне важно в условиях санкционного давления».

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Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Контур.Толк, Контур.Доступ и Контур.ID — решения, которые изначально разрабатывались для внутренних нужд. Несколько лет мы использовали их внутри компании, а после ухода западных вендоров быстро адаптировали и выпустили на рынок. При этом нам было важно не просто закрыть образовавшийся дефицит ПО, а предложить уникальные и качественные продукты. Сотрудничество с «Марвел-Дистрибуцией» по продвижению этих сервисов позволит им обрести новых пользователей, которые в свою очередь смогут укрепить и расширить возможности своего бизнеса».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.