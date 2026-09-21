Китай смеется над санкциями США. Huawei отказался от Windows и Linux и выпустил первый ПК на фирменной ОС

Huawei показала свой первый настольный ПК HM650, в котором вместо Windows или любого известного дистрибутива Linux установлена система Harmony OS. Это собственное детище Huawei, на заре своего существования базировавшееся на Google Android, но позже получившее свою кодовую базу. Спецификации ПК не раскрываются, но выглядит он как обычный системный блок из середины 2010-х годов.

Независимость от Гейтса и Торвальдса

Китайская компания Huawei презентовала свой новый настольный ПК HM650, отличительная особенность которого – полное отсутствие американских программных технологий. Как пишет профильный портал Huawei Central, десктоп управляется Harmony OS – системой, которую разработала сама Huawei. Она установлена здесь вместо привычных миллиардам людей Windows и Linux. И это при том факте, что в КНР есть немало национальных дистрибутивов Linux – Kylin Linux, UOS, Deepin, Red Flag Linux и пр.

Напомним, Windows – это творение американской корпорации Microsoft, а создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) имеет американское гражданство. Huawei с 2019 г. находится под санкциями США и за минувшие семь лет успела потерять часть бизнеса – в конце 2020 г. власти США вынудили ее продать свою «дочку» Honor, выпускавшую смартфоны и другую технику.

HM650 представляет собой классический системный блок с дизайном из середины предыдущего десятилетия. Huawei не стала показывать его внутреннее убранство.

huaweicentral.com Внешне HM650 - это стандартный офисный десктоп. Да и ОС не блещет оригинальностью дизайна

Причины, по которым HM650 не стал моноблоком, Huawei не раскрывает. Однако выбранный форм-фактор позволит пользователям самостоятельно выбрать подходящий монитор.

Семь лет разработки

Harmony OS – это, по всей видимости, главная особенность нового ПК Huawei. Компания впервые показала эту платформу в августе 2019 г., через три месяца после того, как Google запретила ей устанавливать свои сервисы на ее мобильные устройства.

Harmony OS с самого начала позиционировалась как экосистемная ОС. Она есть в версиях для умных часов, смартфонов и смарт-ТВ, а теперь еще и для настольных ПК.

По данным Huawei Central, на десктоп НМ650 установлена специальная настольная версия Harmony OS версии 1.0. Интерфейс системы в первом приближении скопирован с Windows 11 – та же панель задач с иконками приложений посередине, те же пиктограммы программ и документов, жмущиеся к верхнему левому углу рабочего стола.

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В системе даже есть собственный ИИ-ассистент, только здесь он называется, в отличие от Windows, не Copilot, а Celia.

Как пишет Huawei Central, к началу осени 2026 г. для Harmony OS было доступно более 50 тыс. приложений, свыше 19 тыс. из которых доступны эксклюзивно на этой платформе. ОС совместима с более чем 3300 сервисами, охватывающими различные сценарии, включая офисную работу, управление финансами и разработку дизайна.

Таинственная неизвестность

Премьера компьютера HM650 прошла в рамках мероприятия Huawei Connect 2026. Но разработчики решили ограничиться лишь демонстрацией его внешнего вида и заявлением о предустановленной на него фирменной ОС.

Что находится внутри HM650, Huawei пока не раскрывает. Существует отличная от нуля вероятность, что десктоп собрали на процессорах американских компаний AMD или Intel, поскольку у Huawei есть немалый опыт использоваться таких чипов.

В то же время нельзя исключать, что компьютер основан на одном из процессоров, разработанных Huawei – до 2020 г. компания была одним из лидеров мирового рынка мобильных CPU, пока власти США не разрушили всю схему их производства.

В своих чипах Huawei эксплуатировала микроархитектуру ARM одноименной британской компании. Но в стране с начала XXI века существует фирменная архитектура LoongArch компании Loongson, а также с 2022 г. ведется разработка RISC-X – форка открытой архитектуры RISC-V.

Вероятная целевая аудитория нового ПК – это в первую очередь госведомства, которые активно избавляются от ПК на Windows, а также частный бизнес. «В перспективе Huawei HM650 продолжит отвечать реальным потребностям государственных и корпоративных пользователей, предоставляя более безопасные, надежные и интеллектуальные услуги офисных терминалов для различных отраслей», – говорится в официальном заявлении Huawei.