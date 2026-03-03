Получите все материалы CNews по ключевому слову
СКБ Контур Контур.Эгида Контур.Админ Контур.Доступ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 29 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
|Airbnb 99 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5099 1
|Немченкова Маргарита 10 10
|Добровольский Михаил 40 6
|Хаустов Иван 20 4
|Сродных Михаил 95 3
|Данильчик Василий 9 1
|Мартюшев Игорь 1 1
|Рустамов Рустам 527 1
|Бублик Илья 26 1
|Попова Ольга 15 1
|Синьков Кирилл 72 1
|Бориславский Даниил 25 1
|Крынина Евгения 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422874, в очереди разбора - 726602.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.