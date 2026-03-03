Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191202
ИКТ 14743
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

СКБ Контур Контур.Эгида Контур.Админ Контур.Доступ


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.03.2026 Госзакупки решений для защиты учетных записей выросли почти на 22% за год 1
05.12.2025 Госзаказ на киберзащиту: траты на ИБ-услуги выросли на 68% за два года 1
16.07.2025 В «Доступе» от «Контур.Эгиды» появилась версия для управления устройствами на Android ​ 1
11.06.2025 «Доступ от Контур.Эгиды» получил интеграцию с Active Directory, шаблоны политик и многохостовую архитектуру ​ 1
16.05.2025 «Контур.Доступ» интегрируется с ОС Astra Linux ​ 1
24.04.2025 В «Контур.PAM» внедрили протокол SSH для защиты устройств на Linux-системах ​ 1
15.04.2025 В системе расследования инцидентов Staffcop появились водяные знаки для защиты от утечек данных ​ 2
10.04.2025 «Контур» выпустил на рынок on-prem-решение сервиса двухфакторной аутентификации «Контур.ID» ​ 1
19.03.2025 «Контур.Доступ» теперь фиксирует изменения в устройствах и контролирует лицензии «КриптоПро» 1
06.03.2025 «Контур.Доступ» станет кроссплатформой для управления корпоративными устройствами 2
06.03.2025 Выручка «СКБ Контур» в 2024 г. выросла на 24% 1
27.01.2025 «Контур.Доступ» получил сертификаты совместимости с операционной системой «Ред Софт» 7.3 и 8 2
22.01.2025 В «Контур.Доступе» появилась функция автоматического мониторинга состояния компьютеров 2
17.12.2024 Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом «Контур.Доступ» 2
03.12.2024 «Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ» 1
23.05.2024 «СКБ Контур» и «Базальт СПО» договорились об интеграции решений в рамках сотрудничества 1
11.04.2024 У «Контур.Доступа» вышла версия для macOS 3
05.04.2024 «Контур.Доступ» поддержит пользователей программы AnyDesk 3
11.01.2024 «Марвел-Дистрибуция» и «Контур» будут продвигать отечественные сервисы 2
20.11.2023 У «Контур.доступа» появилась серверная версия 1
16.10.2023 В «Контур.доступе» появилась технология Wake-On-LAN 1
11.10.2023 У «Контур.доступа» появилась версия для Linux 1
29.08.2023 В «Контур.доступе» появилась командная строка для удаленного управления ПК 2
19.07.2023 В «Контур.доступе» появилась адресная книга 1
04.05.2023 «Контур.доступ» вошел в реестр российского ПО 1
27.04.2023 «Контур.доступ» вышел на рынок Белоруссии 1
17.04.2023 В «Контур.доступе» усложнены пароли для удаленного подключения к устройствам 1
29.03.2023 «Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами 1
06.02.2023 До 26,4 млрд руб. возросла выручка «СКБ Контур» по итогам 2022 года 1
06.05.2022 В России выпущена замена бежавшему из страны TeamViewer 1

Публикаций - 31, упоминаний - 42

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1275 30
TeamViewer 133 3
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 3
Yandex - Яндекс 8668 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 809 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 2
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 1
Ростелеком 10457 1
Ред Софт - Red Soft 1067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2632 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 352 1
1С-Битрикс - Bitrix 632 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1003 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 343 1
AnyDesk Software GmbH 49 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 29 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
Airbnb 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5099 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 52 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9843 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16717 15
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2270 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4171 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2467 13
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7711 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27261 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11645 6
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 968 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5422 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 4
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 85 4
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1001 4
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1082 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11552 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8987 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9749 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 517 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1213 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 741 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2822 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9918 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 472 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4835 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8250 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4644 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 293 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 865 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 2
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.ID 19 10
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 102 9
Linux OS 11070 8
СКБ Контур - Контур.Эгида PAM 6 6
Microsoft Windows 16471 6
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Безопасность 6 5
СКБ Контур - Контур.Толк 113 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 344 4
Apple macOS 2293 3
Google Android 14857 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1252 2
СКБ Контур - Контур.Закупки 38 2
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 32 2
СКБ Контур - Контур.Эгида 42 1
Google Chrome - браузер 1664 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 173 1
Microsoft Azure 1473 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2390 1
Microsoft Teams - MS Teams 632 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 835 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1562 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Google Android 7 - Android Nougat 224 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 1
КриптоПро CSP СКЗИ 250 1
Booking.com 123 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1344 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 879 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 264 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 19 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 230 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 45 1
СКБ Контур - Контур.Призма 23 1
СКБ Контур - Контур.Тревел 2 1
Немченкова Маргарита 10 10
Добровольский Михаил 40 6
Хаустов Иван 20 4
Сродных Михаил 95 3
Данильчик Василий 9 1
Мартюшев Игорь 1 1
Рустамов Рустам 527 1
Бублик Илья 26 1
Попова Ольга 15 1
Синьков Кирилл 72 1
Бориславский Даниил 25 1
Крынина Евгения 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 19
Беларусь - Белоруссия 6095 3
Казахстан - Республика 5860 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4350 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Украина 7823 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 4
Аудит - аудиторский услуги 3143 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4947 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 561 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7391 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3268 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1219 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3750 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5324 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 415 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2820 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6283 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3420 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 247 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 949 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Английский язык 6905 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 1
Латинский алфавит 195 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2724 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 145 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1332 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422874, в очереди разбора - 726602.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще