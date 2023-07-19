В «Контур.доступе» появилась адресная книга

Сервис для удаленного подключения к компьютерам «Контур.доступ» представил новую функциональность. Теперь ИТ-специалисты и системные администраторы могут быстро находить нужный компьютер и подключаться к нему, не запрашивая у абонента реквизиты для этого. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Адресная книга — специальный раздел в личном кабинете «Контур.доступа» со списком устройств, к которым можно подключаться без запроса данных.

Чтобы быстро найти нужного абонента, в адресной книге есть строка поиска — достаточно указать имя устройства или название контакта. Пользователям можно добавлять теги — один или сразу несколько — и фильтровать список по ним. Есть возможность оставлять описание к пользователям. Также адресная книга показывает, находится ли компьютер в сети или нет.

Контакты в адресную книгу можно вносить вручную или используя массовое добавление. Подключение к компьютерам доступно только для операторов, которые принадлежат той же организации, что и абонент.

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