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СКБ Контур Контур.PAM
Контур.PAM стал частью комплекса сервисов для информационной безопасности Контура, куда уже вошли: сервис двухфакторной аутентификации Контур.ID, программа для удаленного подключения Контур.Доступ
|06.03.2025
|«Контур.Доступ» станет кроссплатформой для управления корпоративными устройствами 1
|03.12.2024
|«Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ» 2
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1078 2
|СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 52 1
|СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 62 1
|СКБ Контур - Контур.Доступ 21 1
|СКБ Контур - Контур.ID 10 1
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