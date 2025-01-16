Хаустов Иван
Хаустов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
|Климов Андрей 72 1
|Ермак Антон 2 1
|Малышев Сергей 83 1
|Трифонов Александр 1 1
|Михайлов Иван 10 1
|Магидей Наталья 1 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Пустарнаков Роман 45 1
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