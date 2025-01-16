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Хаустов Иван



16.01.2025 «Контур.ID» вошел в реестр отечественного ПО 1
17.12.2024 Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом «Контур.Доступ» 1
26.09.2024 Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве 1
26.09.2024 Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов 1
05.09.2024 «СКБ Контур» вывел на рынок Белоруссии систему расследования инцидентов Staffcop ​ 1
15.08.2024 «СКБ Контур» увеличила долю в Staffcop до 95% ​ 1
09.07.2024 Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов 1
06.06.2024 «Группа Астра» и «Атом безопасность» будут расследовать киберинциденты 1
15.11.2019 «Сберлогистика» переходит на онлайн-подпись документов в Legium.io 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Хаустов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 4
Ideco - Айдеко 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 5
СКБ Контур - Контур.ID 8 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
СКБ Контур - Контур.Толк 62 1
Legium - Легиум 4 1
Linux OS 9936 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 1
Климов Андрей 72 1
Ермак Антон 2 1
Малышев Сергей 83 1
Трифонов Александр 1 1
Михайлов Иван 10 1
Магидей Наталья 1 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Пустарнаков Роман 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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