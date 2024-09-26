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Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве

Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор «Атом безопасность» (бренд Staffcop) Иван Хаустов и директор Ideco Дмитрий Хомутов. Стороны договорились работать над проектами в области информационной безопасности и совместными усилиями модернизировать существующие бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители «Атом безопасности».

Иван Хаустов, гендиректор «Атом безопасности» (входит в ГК «СКБ Контур»): «Работа с Ideco идет уже не первый год, поэтому это соглашение – логичное продолжение нашего сотрудничества. Будем модернизировать бизнес-процессы с использованием передовых технологий, что поможет нашим клиентам оптимизировать свою деятельность и повысить эффективность. Обмен опытом и знаниями будет способствовать созданию современных решений, которые будут адаптированы под актуальные требования клиентов по эффективной защите данных и расследованию инцидентов информационной безопасности».

Дмитрий Хомутов, директор Ideco: «В Ideco мы стремимся развивать NGFW-решение как неотъемлемую часть мультивендорной отечественной экосистемы кибербезопасности. Соглашение предполагает совместное продвижение продуктов, а также партнерство в области R&D и интеграцию ИT-разработок. В перспективе ближайших нескольких лет клиенты — государственные структуры и частные заказчики — могут получить полную киберзащиту от внешних угроз и от внутренних инсайдеров благодаря нашему партнерству».

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