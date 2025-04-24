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Евтифеева Любовь
|24.04.2025
|RuSIEM и «Стахановец» заявили об интеграции продуктов 1
|26.09.2024
|Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов 1
|24.06.2024
|MONT дополнил портфель продуктов класса SIEM новым вендором - RuSIEM 1
Евтифеева Любовь и организации, системы, технологии, персоны:
|RuSIEM - РуСИЕМ 9 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1102 1
|СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
|MONT - МОНТ 150 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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