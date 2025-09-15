Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

RuSIEM и «Смарт-Софт» подтвердили техническую совместимость своих решений

Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, и «Смарт-Софт», российский разработчик комплексных систем сетевой безопасности, объявили о завершении тестирования совместимости SIEM-системы RuSIEM и межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

В результате проверки подтверждено: решения могут использоваться совместно без ограничений и обеспечивают корректный обмен данными в корпоративных сетях любого масштаба.

Traffic Inspector Next Generation (TING), сертифицированный ФСТЭК России, представляет собой комплексное решение класса UTM/NGFW для защиты корпоративной инфраструктуры. Оно включает межсетевой экран, систему предотвращения вторжений (IDS/IPS), шлюзовый антивирус и модули контроля приложений и контента.

Благодаря технической совместимости с RuSIEM заказчики получают дополнительные возможности, а именно – централизованный сбор и анализ событий сетевой безопасности, более полное выявление инцидентов за счет объединения NGFW и SIEM-аналитики, сокращение времени реакции на угрозы, выполнение требований российского законодательства по защите информации.

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО
Безопасность

«Наш приоритет — создавать открытую и удобную экосистему информационной безопасности. Подтвержденная совместимость RuSIEM и Traffic Inspector Next Generation позволяет организациям строить надежную защиту корпоративных данных, объединяя контроль трафика и аналитику событий в едином контуре», — сказала руководитель отдела по работе с партнерами RuSIEM Любовь Евтифеева.

«Для заказчиков важно, чтобы ключевые решения кибербезопасности не существовали по отдельности, а работали во взаимосвязи. Теперь пользователи Traffic Inspector Next Generation могут легко интегрировать шлюз безопасности с RuSIEM и тем самым повысить уровень контроля за угрозами и инцидентами в сети», — отметила директор по развитию «Смарт-Софт» Наталья Козлова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще