RuSIEM и «Смарт-Софт» подтвердили техническую совместимость своих решений

Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, и «Смарт-Софт», российский разработчик комплексных систем сетевой безопасности, объявили о завершении тестирования совместимости SIEM-системы RuSIEM и межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

В результате проверки подтверждено: решения могут использоваться совместно без ограничений и обеспечивают корректный обмен данными в корпоративных сетях любого масштаба.

Traffic Inspector Next Generation (TING), сертифицированный ФСТЭК России, представляет собой комплексное решение класса UTM/NGFW для защиты корпоративной инфраструктуры. Оно включает межсетевой экран, систему предотвращения вторжений (IDS/IPS), шлюзовый антивирус и модули контроля приложений и контента.

Благодаря технической совместимости с RuSIEM заказчики получают дополнительные возможности, а именно – централизованный сбор и анализ событий сетевой безопасности, более полное выявление инцидентов за счет объединения NGFW и SIEM-аналитики, сокращение времени реакции на угрозы, выполнение требований российского законодательства по защите информации.

«Наш приоритет — создавать открытую и удобную экосистему информационной безопасности. Подтвержденная совместимость RuSIEM и Traffic Inspector Next Generation позволяет организациям строить надежную защиту корпоративных данных, объединяя контроль трафика и аналитику событий в едином контуре», — сказала руководитель отдела по работе с партнерами RuSIEM Любовь Евтифеева.

«Для заказчиков важно, чтобы ключевые решения кибербезопасности не существовали по отдельности, а работали во взаимосвязи. Теперь пользователи Traffic Inspector Next Generation могут легко интегрировать шлюз безопасности с RuSIEM и тем самым повысить уровень контроля за угрозами и инцидентами в сети», — отметила директор по развитию «Смарт-Софт» Наталья Козлова.