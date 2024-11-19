Максим Степченков - Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть ественно осуществлять взаимодействие с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак для передачи сведений о возникших инцидентах. Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть в периметре CNews: Для RuSIEM насколько сложным оказалось импортозамещение? Ваш продукт с

Step Logic внедрила для DataSpace SIEM-систему отечественной разработки Компания Step Logic завершила проект по внедрению и настройке системы мониторинга безопасности RuSIEM для оператора коммерческих центров обработки данных DataSpace. Решение позволяет собир

ГК Softline внедрила SIEM-систему RuSIEM в «Европейский медицинский центр» безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с компанией RuSIEM (ООО «РуСИЕМ»), разработчиком решений в области мониторинга и управления событиями инф

Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов Российские разработчики продуктов в сфере информационной безопасности «Атом безопасность» (бренд Staffcop) и «РуСИЕМ» (RuSIEM) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут продолжать интеграцию собственных решений под задачи заказчиков. Иван Хаустов, гендиректор «Атом безопасности» (входит в ГК «СКБ Ко

Выпущен новый релиз SIEM-системы RuSIEM – 4.2.0 Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, выпустила новый релиз SIEM-системы RuSIE

SIEM-система RuSIEM версии 4.0.2 получила сертификат соответствия ФСТЭК России Российская система мониторинга безопасности RuSIEM версии 4.0.2 прошла сертификационные испытания ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители RuSIEM. В настоящий момент пользователи предыдущей с

MONT дополнил портфель продуктов класса SIEM новым вендором - RuSIEM Компания MONT подписала дистрибуторское соглашение с российским вендором RuSIEM, специализирующимся на разработке решений для мониторинга и управления событиями инфор

Максим Степченков - Максим Степченков, RuSIEM: Понятие о кибербезопасности в России изменилось принципиально ужбы разных стран сообща с ними боролись. Теперь совместной борьбы не стало, напротив: за взлом российских организаций, будь то коммерческие или госструктуры, могут даже заплатить. Максим Степченков, RuSIEM: У нас есть весь необходимый функционал и при этом мы быстрее всех откликаемся на запросы Второе большое изменение произошло 21 сентября. Если в начале весны 2022 мы наблюдали первую вол

RuSIEM и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве ax Group помогать своим заказчикам повышать информационную безопасность бизнеса за счет внедрения качественных решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности линейки RuSIEM. «Заключенное партнерское соглашение означает, что Ramax Group будет реализовывать весь цикл работ на проектах по внедрению и сопровождению продуктов RuSIEM для решения задач свои

«Сиссофт» защитит ИТ-системы клиентов SIEM-системой отечественной разработки «Сиссофт» усиливает сотрудничество с вендором RuSIEM и наращивает объем поставок коммерческой версии одноименной системы для мониторинга и анализа любой сетевой активности, происходящей в организации. На новом этапе взаимодействия компании

RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Visi

RuSIEM заключила партнерское соглашение с интегратором TS Solution х технологий, систем хранения данных и другое. Компания также специализируется на проведении обучения технических специалистов, руководителей ИТ- и ИБ-подразделений. Заключив партнерское соглашение с RuSIEM, TS Solution пополнит линейку предлагаемых средств защиты системой мониторинга и управления событиями информационной безопасности от российского разработчика. С ее помощью средние и круп

RuSIEM и Zecurion объявили о старте технологического партнерства RuSIEM сообщила о старте партнерского технологического проекта по интеграции системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности RuSIEM и решения по предотвращению утечек данных (Data Loss Prevention – DLP) компании Zecurion. Пандемия и перевод персонала на удаленный режим работы повысили актуальность защиты конфиденциал

«Айти бастион» и RuSIEM интегрировали решения для защиты ИТ-инфраструктуры RuSIEM и «Айти бастион» завершили первый этап интеграции системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ и системы управления событиями информационной безопасности RuSIEM. Интеграция решений позволит заказчикам «Айти бастион», установившим RuSIEM, получать полные и подробные данные о событиях информационной безопасности в SIEM-системе и в результат

SIEM-система компании RuSIEM сертифицирована ФСТЭК России ботчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности, сообщила о получении сертификата ФСТЭК России на систему мониторинга, сбора и анализа событий RuSIEM. Сертификат соответствия ФСТЭК России №4402, выданный 12 мая 2021 г., удостоверяет, что программный комплекс «Система управления событиями безопасности «RuSIEM», разработанный и п

Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и компании RuSIEM. Организаторы приглашают технологические стартапы в области кибербезопасности на стадии MVP принять участие в конкурсе. Проекты, успешно преодолевшие этап отбора заявок, смогут представи

RuSIEM и АИС будут готовить специалистов по ИБ истов в области управления информационной безопасностью. Учебные курсы АИС предназначены для специалистов, занимающихся инсталляцией, внедрением, эксплуатацией и администрированием продуктов. Решения RuSIEM направлены на построение систем интеллектуального мониторинга, сбора и анализа событий в информационных системах, что позволяет быстро и своевременно выявлять инциденты, находить причины

В RuSIEM назначен коммерческий директор Должность коммерческого директора RuSIEM занял Яков Ставринов, перешедший в компанию из Group-IB. В качестве коммерческого директора компании RuSIEM Яков будет решать задачи по выстраиванию новых и развитию уже существую

Техническое направление RuSIEM возглавит ведущий эксперт по кибербезопасности рмационным технологиям и проектному бизнесу в компании Incity (Incity,Deseo). С 2017 по 2020 г. являлся руководителем департамента системных решений компании Group-IB. «Моя основная задача в компании RuSIEM, — сказал Антон Фишман, — усиление команды проектирования и разработки, а также развитие продукта с учетом самых перспективных технологических трендов и наиболее значимых вызовов рынка и

OCS включил в портфель инфраструктурного ПО решение RuSIEM OCS, проектный ИТ-дистрибьютор, объявил о расширении ассортимента инфраструктурного ПО и предложил партнерам новый продукт SIEM-класса – программное решение RuSIEM одноименного российского разработчика. ПО доступно в OCS под заказ. Проект RuSIEM был запущен пять лет назад. На сегодняшний день, получив международный статус, RuSIEM насч

RuSIEM: Как искусственный интеллект в SIEM-системах может остановить киберпреступников «Делаем ставку на машинное обучение» CNews: Максим, рынок информационной безопасности принято считать довольно закрытым. Тем не менее, компания RuSIEM и одноименный продукт достаточно хорошо известны. Как работает RuSIEM в последнее время? Максим Степченков: Да, действительно, мы позиционируем себя одним из основных игроков на р

«Программный Продукт» расширил свои возможности в сфере информационной безопасности Компании «Программный Продукт» и RuSIEM подписали партнерское соглашение. В 2019 г. заказчики «Программного Продукта» смогут воспользоваться всеми преимуществами разработок RuSIEM в области управления информационной без

«Смарт Лайн» и RuSIEM представили совместное решение для защиты корпоративных данных «Смарт Лайн» и RuSIEM объявили о реализации технологической интеграции собственных решений для повышения эффективности в решении задач предотвращения утечек корпоративной информации и анализа инцидентов.В рез

InfoWatch и RuSIEM объединили технологии для защиты корпоративного периметра организаций InfoWatch и RuSIEM объявили о завершении интеграции решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor и системы управления события