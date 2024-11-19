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RuSIEM Система сбора информации и событий от ИТ-систем

RuSIEM – коммерческая версия системы класса SIEM (Security information and event management), включающая корреляцию в режиме реального времени, визуализацию данных и поиск по ним, долгосрочное хранение сырых и нормализованных событий, инцидент менеджмент и отчеты.

СОБЫТИЯ

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19.11.2024 Максим Степченков -

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть 

ественно осуществлять взаимодействие с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак для передачи сведений о возникших инцидентах. Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть в периметре CNews: Для RuSIEM насколько сложным оказалось импортозамещение? Ваш продукт с
05.11.2024 Step Logic внедрила для DataSpace SIEM-систему отечественной разработки

Компания Step Logic завершила проект по внедрению и настройке системы мониторинга безопасности RuSIEM для оператора коммерческих центров обработки данных DataSpace. Решение позволяет собир
23.10.2024 ГК Softline внедрила SIEM-систему RuSIEM в «Европейский медицинский центр»

безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с компанией RuSIEM (ООО «РуСИЕМ»), разработчиком решений в области мониторинга и управления событиями инф
26.09.2024 Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов

Российские разработчики продуктов в сфере информационной безопасности «Атом безопасность» (бренд Staffcop) и «РуСИЕМ» (RuSIEM) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут продолжать интеграцию собственных решений под задачи заказчиков. Иван Хаустов, гендиректор «Атом безопасности» (входит в ГК «СКБ Ко
16.08.2024 Выпущен новый релиз SIEM-системы RuSIEM – 4.2.0

Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, выпустила новый релиз SIEM-системы RuSIE
01.07.2024 SIEM-система RuSIEM версии 4.0.2 получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Российская система мониторинга безопасности RuSIEM версии 4.0.2 прошла сертификационные испытания ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители RuSIEM. В настоящий момент пользователи предыдущей с
24.06.2024 MONT дополнил портфель продуктов класса SIEM новым вендором - RuSIEM

Компания MONT подписала дистрибуторское соглашение с российским вендором RuSIEM, специализирующимся на разработке решений для мониторинга и управления событиями инфор
08.08.2023 Максим Степченков -

Максим Степченков, RuSIEM: Понятие о кибербезопасности в России изменилось принципиально

ужбы разных стран сообща с ними боролись. Теперь совместной борьбы не стало, напротив: за взлом российских организаций, будь то коммерческие или госструктуры, могут даже заплатить. Максим Степченков, RuSIEM: У нас есть весь необходимый функционал и при этом мы быстрее всех откликаемся на запросы Второе большое изменение произошло 21 сентября. Если в начале весны 2022 мы наблюдали первую вол
31.10.2022 RuSIEM и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве

ax Group помогать своим заказчикам повышать информационную безопасность бизнеса за счет внедрения качественных решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности линейки RuSIEM. «Заключенное партнерское соглашение означает, что Ramax Group будет реализовывать весь цикл работ на проектах по внедрению и сопровождению продуктов RuSIEM для решения задач свои
27.10.2022 «Сиссофт» защитит ИТ-системы клиентов SIEM-системой отечественной разработки

«Сиссофт» усиливает сотрудничество с вендором RuSIEM и наращивает объем поставок коммерческой версии одноименной системы для мониторинга и анализа любой сетевой активности, происходящей в организации. На новом этапе взаимодействия компании
28.07.2022 RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве

Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Visi
18.03.2022 RuSIEM заключила партнерское соглашение с интегратором TS Solution

х технологий, систем хранения данных и другое. Компания также специализируется на проведении обучения технических специалистов, руководителей ИТ- и ИБ-подразделений. Заключив партнерское соглашение с RuSIEM, TS Solution пополнит линейку предлагаемых средств защиты системой мониторинга и управления событиями информационной безопасности от российского разработчика. С ее помощью средние и круп
18.11.2021 RuSIEM и Zecurion объявили о старте технологического партнерства

RuSIEM сообщила о старте партнерского технологического проекта по интеграции системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности RuSIEM и решения по предотвращению утечек данных (Data Loss Prevention – DLP) компании Zecurion. Пандемия и перевод персонала на удаленный режим работы повысили актуальность защиты конфиденциал
31.08.2021 «Айти бастион» и RuSIEM интегрировали решения для защиты ИТ-инфраструктуры

RuSIEM и «Айти бастион» завершили первый этап интеграции системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ и системы управления событиями информационной безопасности RuSIEM. Интеграция решений позволит заказчикам «Айти бастион», установившим RuSIEM, получать полные и подробные данные о событиях информационной безопасности в SIEM-системе и в результат
19.05.2021 SIEM-система компании RuSIEM сертифицирована ФСТЭК России

ботчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности, сообщила о получении сертификата ФСТЭК России на систему мониторинга, сбора и анализа событий RuSIEM. Сертификат соответствия ФСТЭК России №4402, выданный 12 мая 2021 г., удостоверяет, что программный комплекс «Система управления событиями безопасности «RuSIEM», разработанный и п
05.03.2021 Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM

Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и компании RuSIEM. Организаторы приглашают технологические стартапы в области кибербезопасности на стадии MVP принять участие в конкурсе. Проекты, успешно преодолевшие этап отбора заявок, смогут представи
08.12.2020 RuSIEM и АИС будут готовить специалистов по ИБ

истов в области управления информационной безопасностью. Учебные курсы АИС предназначены для специалистов, занимающихся инсталляцией, внедрением, эксплуатацией и администрированием продуктов. Решения RuSIEM направлены на построение систем интеллектуального мониторинга, сбора и анализа событий в информационных системах, что позволяет быстро и своевременно выявлять инциденты, находить причины
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор

Должность коммерческого директора RuSIEM занял Яков Ставринов, перешедший в компанию из Group-IB. В качестве коммерческого директора компании RuSIEM Яков будет решать задачи по выстраиванию новых и развитию уже существую
13.08.2020 Техническое направление RuSIEM возглавит ведущий эксперт по кибербезопасности

рмационным технологиям и проектному бизнесу в компании Incity (Incity,Deseo). С 2017 по 2020 г. являлся руководителем департамента системных решений компании Group-IB. «Моя основная задача в компании RuSIEM, — сказал Антон Фишман, — усиление команды проектирования и разработки, а также развитие продукта с учетом самых перспективных технологических трендов и наиболее значимых вызовов рынка и
29.11.2019 OCS включил в портфель инфраструктурного ПО решение RuSIEM

OCS, проектный ИТ-дистрибьютор, объявил о расширении ассортимента инфраструктурного ПО и предложил партнерам новый продукт SIEM-класса – программное решение RuSIEM одноименного российского разработчика. ПО доступно в OCS под заказ. Проект RuSIEM был запущен пять лет назад. На сегодняшний день, получив международный статус, RuSIEM насч
09.09.2019 RuSIEM: Как искусственный интеллект в SIEM-системах может остановить киберпреступников

«Делаем ставку на машинное обучение» CNews: Максим, рынок информационной безопасности принято считать довольно закрытым. Тем не менее, компания RuSIEM и одноименный продукт достаточно хорошо известны. Как работает RuSIEM в последнее время? Максим Степченков: Да, действительно, мы позиционируем себя одним из основных игроков на р
19.08.2019 «Программный Продукт» расширил свои возможности в сфере информационной безопасности

Компании «Программный Продукт» и RuSIEM подписали партнерское соглашение. В 2019 г. заказчики «Программного Продукта» смогут воспользоваться всеми преимуществами разработок RuSIEM в области управления информационной без
17.07.2017 «Смарт Лайн» и RuSIEM представили совместное решение для защиты корпоративных данных

«Смарт Лайн» и RuSIEM объявили о реализации технологической интеграции собственных решений для повышения эффективности в решении задач предотвращения утечек корпоративной информации и анализа инцидентов.В рез
29.06.2017 InfoWatch и RuSIEM объединили технологии для защиты корпоративного периметра организаций

InfoWatch и RuSIEM объявили о завершении интеграции решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor и системы управления события
31.08.2016 SafeInspect + RuSIEM: представлено новое решение для управления инцидентами ИБ

ормационным системам организаций. Данный инструмент представляет собой слияние двух программных продуктов: системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect (НТБ) и системы анализа событий RuSIEM (Security Information and Event Management), сообщили CNews в НТБ. Интеграция систем позволяет сопоставлять конкретные лица и процессы, протекающие с высоким уровнем привилегий, при анал

Публикаций - 99, упоминаний - 109

RuSIEM и организации, системы, технологии, персоны:

9594 45
Центр2М - Center2М 67 43
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 43
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 43
Schneider Electric Secure Power 65 42
Такском - Taxcom 256 42
Ситилабс 44 42
Schneider Electric 614 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Rimini Street 77 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
АйТи Бастион - IT Bastion 154 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 13
Ланит Интеграция 219 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 10
Softline - Софтлайн 3743 10
RuSIEM - РуСИЕМ 10 9
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 8
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
Cisco Systems - Splunk 76 7
Hoff Tech - Хофф Тех 47 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
АйТи 1519 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 6
Cisco Systems 5372 6
Telegram Group 2940 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
OKS Group 51 43
РЖД - Российские железные дороги 2096 43
ГПБ - Газпромбанк 1273 43
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 43
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 42
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 42
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 42
Ингосстрах СПАО 478 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 42
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 42
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 42
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 33
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Абсолют Банк 249 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 13
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 43
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 42
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 85
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 42
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 13
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 41
1С:ERP Управление предприятием 841 41
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 7
Linux OS 11533 7
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 7
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 6
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 6
Microsoft Windows 16882 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 5
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 5
RuSIEM Analytics 5 5
ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 4
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Squid - прокси-сервер 42 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
RuSIEM free 3 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 3
Security Vision AD + ML - Security Vision Anomaly Detection 6 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Apache Hadoop 470 3
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 2
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 2
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 15 2
Степченков Максим 65 62
Мискевич Евгений 50 43
Горчаков Денис 48 43
Чаркин Евгений 317 43
Абакумов Евгений 227 42
Урьяс Вадим 98 42
Клепиков Алексей 121 42
Сотин Денис 216 42
Слышкин Василий 129 42
Карпов Иван 79 42
Нестеров Алексей 175 42
Сыкулев Андрей 85 42
Соловьев Алексей 97 42
Ямщиков Владимир 51 42
Рубин Адар 47 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 43 42
Сороченков Алексей 42 42
Трофимова Людмила 50 42
Каюмов Шамиль 53 42
Прохорова Алла 66 42
Дьяченко Валерий 96 42
Халматов Максим 64 41
Семенихин Игорь 56 41
Васильев Владислав 59 41
Генкина Екатерина 43 41
Лебедев Антон 53 41
Юсупов Шамиль 41 41
Шадаев Максут 1210 29
Натрусов Артем 313 26
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 117 24
Козак Николай 209 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
Богданов Кирилл 112 24
Демидов Сергей 129 22
Белоусов Максим 109 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
Европа Восточная 3138 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Украина 7928 5
Грузия 1332 5
Казахстан - Республика 6048 4
Европа 24964 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Армения - Республика 2449 1
Польша - Республика 2031 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Канада 5081 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Ближний Восток 3154 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
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США - Калифорния 4829 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 54
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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