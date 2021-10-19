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RuSIEM
Система сбора информации и событий от ИТ-систем


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
31.08.2021 «Айти бастион» и RuSIEM интегрировали решения для защиты ИТ-инфраструктуры 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
19.05.2021 SIEM-система компании RuSIEM сертифицирована ФСТЭК России 1
05.03.2021 Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM 3
11.02.2021 «Программный Продукт» вошел в состав учредителей ведущего разработчика SIEM-систем 5
08.12.2020 RuSIEM и АИС будут готовить специалистов по ИБ 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор 6
13.08.2020 Техническое направление RuSIEM возглавит ведущий эксперт по кибербезопасности 3
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
29.11.2019 OCS включил в портфель инфраструктурного ПО решение RuSIEM 8
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 2
09.09.2019 RuSIEM: Как искусственный интеллект в SIEM-системах может остановить киберпреступников 1
19.08.2019 «Программный Продукт» расширил свои возможности в сфере информационной безопасности 6
17.07.2017 «Смарт Лайн» и RuSIEM представили совместное решение для защиты корпоративных данных 7
29.06.2017 InfoWatch и RuSIEM объединили технологии для защиты корпоративного периметра организаций 3
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
31.08.2016 SafeInspect + RuSIEM: представлено новое решение для управления инцидентами ИБ 1

Публикаций - 38, упоминаний - 73

RuSIEM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 20
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Такском - Taxcom 119 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Cinimex - Синимекс 160 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Rimini Street 38 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Ситилабс 25 14
Центр2М - Center2М 47 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Schneider Electric 409 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
RuSIEM - РуСИЕМ 6 3
Naumen - Наумен 346 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 2
Diasoft - Диасофт 359 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
Программный продукт ГК 92 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
НТБ - Новые технологии безопасности 7 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Denodo Technologies 2 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
VMware 1832 1
3806 1
ГКС - Группа компаний Систематика 200 1
Ланит ГК 1165 1
AMT Group - АМТ-Груп 169 1
Ramax - Рамакс 62 1
Biocad - Биокад 38 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Telegram Group 702 1
Газпромбанк - ГПБ 693 22
РЖД - Российские железные дороги 1083 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
OKS Group 31 15
Аэрофлот 493 14
Ингосстрах СПАО 210 14
X5 Group - Пятерочка 561 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 101 14
X5 Group 601 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
МТС банк 254 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
PepsiCo - Пепсико 97 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 72 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Интер РАО ПАО 160 13
Траско - Trasko 27 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 390 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Альфа-Банк 1128 5
Совкомбанк ПАО 147 4
ТРИЭР 5 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Газпром нефть 382 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 2
Рольф 39 2
Мелстон ГК 11 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Правительство Москвы 654 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 18
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 13
Big Data - Большие данные 1136 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 24 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 20 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 167 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM Analytics 4 3
RuSIEM - RvSIEM free 3 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Rakuten Viber 429 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
НТБ SafeInspect 5 1
Степченков Максим 36 21
Соловьев Алексей 60 15
Нестеров Алексей 79 15
Мискевич Евгений 29 15
Ямщиков Владимир 32 15
Горчаков Денис 26 15
Урьяс Вадим 76 15
Сороченков Алексей 23 14
Сыкулев Андрей 57 14
Карпов Иван 41 14
Егоров Владимир 52 14
Слышкин Василий 54 14
Смык Виталий 27 14
Сотин Денис 103 14
Клепиков Алексей 77 14
Абакумов Евгений 103 14
Дьяченко Валерий 66 14
Портной Михаил 23 14
Рубин Адар 28 14
Емелин Александр 25 14
Москальков Дмитрий 23 14
Трофимова Людмила 31 14
Чаркин Евгений 182 14
Прохорова Алла 45 14
Каюмов Шамиль 34 14
Лебедев Антон 28 13
Федечкин Сергей 19 13
Сирота Юрий 38 13
Семенихин Игорь 37 13
Генкина Екатерина 24 13
Хасин Михаил 26 13
Рыстенко Михаил 57 13
Путятинский Сергей 53 13
Богданов Кирилл 91 13
Шевченко Владимир 135 13
Вахнин Павел 51 13
Платонов Михаил 38 13
Бурилов Андрей 25 13
Антонов Александр 73 13
Халматов Максим 45 13
Россия - Российская федерация - РФ 57914 26
Восточная Европа 1701 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 7
Грузия 694 5
Казахстан - Республика 2665 4
Беларусь - Белоруссия 2107 4
Украина 3431 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Европа 3804 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - Республика Калмыкия 180 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Таджикистан - Республика 444 1
Россия - Омская область 389 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Калужская область 575 1
Узбекистан - Республика 831 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Севастополь 420 1
Армения - Республика 692 1
Азия - Азиатский регион 1534 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
IDC - International Data Corporation 2743 1
Gartner 2201 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews AWARDS 292 16
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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