Выпущен новый релиз SIEM-системы RuSIEM – 4.2.0

Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, выпустила новый релиз SIEM-системы RuSIEM – 4.2.0. Об этом CNews сообщили представители RuSIEM.

Ключевой доработкой в новой версии стала возможность собирать события по протоколу SNMP, который является одним из наиболее распространенных методов сбора и передачи данными между сетевыми устройствами, мониторинга и управления их работой.

Также в новом релизе появилась возможность отследить прекращение потока событий для источников, подключенных по коннектору syslog.

Кроме этого, доработки коснулись и других микросервисов системы. Например, в корреляторе была проведена оптимизация для правил с двумя блоками условий, в отчетах – доработана область видимости пользовательских отчетов.