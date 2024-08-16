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Выпущен новый релиз SIEM-системы RuSIEM – 4.2.0

Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, выпустила новый релиз SIEM-системы RuSIEM – 4.2.0. Об этом CNews сообщили представители RuSIEM.

Ключевой доработкой в новой версии стала возможность собирать события по протоколу SNMP, который является одним из наиболее распространенных методов сбора и передачи данными между сетевыми устройствами, мониторинга и управления их работой.

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Также в новом релизе появилась возможность отследить прекращение потока событий для источников, подключенных по коннектору syslog.

Кроме этого, доработки коснулись и других микросервисов системы. Например, в корреляторе была проведена оптимизация для правил с двумя блоками условий, в отчетах – доработана область видимости пользовательских отчетов.

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